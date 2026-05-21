धक्कादायक! क्रिकेट बोर्डाच्या नव्या अध्यक्षांच्या घरावर गोळीबार, प्रकरण काय? जाणून घ्या

क्रिकेटविश्वातून एक मोठी बातमी नुकतीच समोर आली आहे. क्रिकेट कॅनडाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंदर खोसा यांच्या घरावर अचानक गोळीबार झाल्याची घटना घडली आहे. कॅडनातील ब्रिटीश कोलंबिया प्रांतामधील सरे शहरात त्यांचे घर आहे. या भागात भारतीय वंशाचे आणि विशेषत: पंजाबी लोकांची मोठी लोकसंख्या आहे. दरम्यान, बुधवारी पहाटे अरविंदर खोसा यांच्यावर घरावर गोळीबार झाल्याचे त्यांनी पुष्टी केली आहे. .टाइम्स नाऊ रिपोर्ट्सनुसार त्यांच्या घराच्या दरवाज्यावर, खिडक्यांवर आणि बाहेरील बाजूस गोळ्यांच्या खुणा दिसून आल्या आहेत. गोळीबार झाला, तेव्हा घरात लोकं होती. पोलिस ऑफिसर पहाटे पावणेपाचच्या दरम्यान घटनास्थळी पोहचले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. सध्या सरे पोलिस प्राथमिक तपास करत आहेत, पण हा गोळीबार खंडणी संदर्भात असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..ब्रिटिश कोलंबियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी विशेष सर्वसाधारण सभेत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ९ एप्रिल रोजी अरविंदर खोसा क्रिकेट कॅनडाचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते..दरम्यान क्रिकेट कॅनडा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या'फिफ्थ इस्टेट'च्या एका तपासामुळे क्रिकेट कॅनडाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले होते. या तपासात भ्रष्टाचार, संघटित गुन्हेगारीचा प्रभाव आणि वरिष्ठ व्यक्तींकडून सामन्यांच्या काही भागात फेरफार, असे आरोप करण्यात आले होते. या तपासात नाव असलेल्या सर्व व्यक्तींनी मात्र हे दावे फेटाळले होते..याशिवाय तपासात असेही आरोप आहेत की ब्रिटिश कोलंबिया क्रिकेटचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असलेल्या खोसा यांचे बिश्नोई टोळीशी संबंध असलेल्या आणि २०२५ मध्ये एका राष्ट्रीय खेळाडूला धमकी दिल्याचा आरोप असलेल्या स्थानिक खेळाडूंशी संबंध होते. मात्र यापूर्वीच खोसा यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.