Olympic Cricket 2028: १२८ वर्षांनंतर क्रिकेटचा ऑलिंपिकमध्ये ‘महापुनरागमन’! लॉस एंजेलिसमध्ये मोठी तयारी सुरू

लॉस एंजेलिस : ऑलिंपिकमध्ये तब्बल १२८ वर्षांनंतर क्रिकेट या खेळाचा समावेेश करण्यात येणार आहे. २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिस येथे होत असलेल्या ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट या खेळाचा समावेश करण्यात आला आहे..कॅलिफोर्निया येथील पोमोना येथे क्रिकेट स्टेडियमची उभारणी करण्यात येत आहे. याआधी १९००मध्ये फ्रान्स येथे झालेल्या ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट या खेळाचा समावेश करण्यात आला होता. त्या वेळी यजमान फ्रान्स व ग्रेटब्रिटन या दोनच खेळांचा समावेश करण्यात आला होता. आता तब्बल १२८ वर्षांनंतर क्रिकेट या खेळाला स्थान देण्यात येणार आहे. पोमोना हे मैदान लॉस एंजेलिस नाइट रायडर्स संघाचे होम ग्राउंडही आहे..आयसीसीचे विशेष कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता म्हणाले, की आज आपण फक्त क्रिकेट मैदानाचे भूमिपूजन करत नाही, तर १२८ वर्षांपासून अपूर्ण राहिलेल्या वचनाची पूर्तता करत आहोत..क्रिकेट हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ आहे आणि २.५ अब्जांहून अधिक लोक हा खेळ आवडीने पाहतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने क्रिकेटचा समावेश करणे म्हणजे या खेळाच्या लोकप्रियतेची दखल घेणे आहे.. आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, क्रिकेटसाठी हा अत्यंत आनंदाचा काळ आहे. क्रिकेटला जागतिक खेळ म्हणून ओळख मिळत आहे. ऑलिंपिक चळवळीचा भाग होणे हे अभिमानास्पद आहे. या मैदानाच्या भूमिपूजनामुळे क्रिकेटच्या ऑलिंपिक पुनरागमनाचा मोठा टप्पा गाठता आला आहे. हे मैदान स्पर्धेदरम्यान मुख्य आकर्षण ठरेल. अमेरिकेत नवा वारसा निर्माण करेल.