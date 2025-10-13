Cricket

Cricketer Died: संघाला जिंकवलं, मात्र जीव गमावला! शेवटचा चेंडू टाकल्यानंतर गोलंदाज अचानक मैदानात कोसळला अन्...

Uttar Pradesh Cricketer Dies After Leading Team to Victory: मुरादाबादमध्ये क्रिकेट सामन्यात आपल्या संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर एक वेगवान गोलंदाज अचानक मैदानात कोसळला. त्यानंतर काहीच वेळात त्याने जीवही गमावला.
Cricketer Collapses After Last Ball | Tragic Match Incident

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातील क्रिकेट सामन्यात वरिष्ठ गोलंदाज अहमर खानने संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर जीव गमावला.

  • त्याने शेवटचा चेंडू टाकल्यानंतर तो अचानक मैदानात कोसळला होता.

  • या घटनेने क्रिकेट जगतात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Uttar Pradesh
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricketer
Cricket Viral Video
cricket news today

