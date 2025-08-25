Rinku Singh Love Story: 'तिने फोटो लाईक केल्यावर...' रिंकूने अखेर सांगितलं खासदार प्रिया सरोजसोबत कशी सुरू झाली लव्हस्टोरी

भारताचा क्रिकेटपटू रिंकू सिंग आणि खासदार प्रिया सरोज यांचा साखरपुडा जूनमध्ये झाला. तीन वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर त्यांनी कुटुंबाच्या सहमतीने साखरपुडा केला. कोविडच्या काळात सुरू झालेल्या त्यांच्या प्रेमकथेचा खुलासा रिंकूने केला..भारताचा स्टार क्रिकेटपटू रिंकू सिंगचा खासदार प्रिया सरोजसोबत जूनमध्ये साखरपूडा झाला होता. त्यांचा साखरपुडा होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वीच त्यांच्यातील नात्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली होती. पण ज्यावेळी ही बातमी पहिल्यांदा समोर आली, तेव्हा अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. कारण त्याआधी रिंकूबद्दल अशा कोणत्याही चर्चा झाल्या नव्हत्या.मात्र, त्यांच्या साखरपुड्यानंतर समोर आले की ते दोघे तीन वर्षे रिलेशनशीपमध्ये होते. साखरपुड्याची पोस्ट करताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली होती. .Rinku Singh Engagement: रिंकू सिंगचा २६ वर्षीय खासदारासोबत साखरपूडा, ३०० हून अधिक पाहुणे उपस्थितीत; Photo आले समोर.तीन वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर कुटुंबाच्या सहमतीने त्यांनी ८ जून रोजी साखरपुडा केला. आता फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ते लग्न करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र अनेकांना आश्चर्य वाटले की रिंकू एक क्रिकेटपटू आहे आणि प्रिया राजकारणात सक्रिय आहे. त्यामुळे त्यांची लव्हस्टोरी सुरू झाली तरी कशी? आता याबाबत रिंकूनेच खुलासा केला आहे..रिंकूने न्यूज २४ स्पोर्ट्सला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की 'कोविडच्या काळात हे सुरू झाली. तेव्हा आयपीएल मुंबईमध्ये होत होती. मी एका फॅन पेजवर तिच्या गावातील मतदानासंदर्भातील तिचा फोटो पाहिला. मला वाटले की ती माझ्यासाठी योग्य आहे. पण माझी तिला आधी मेसेज करायची हिंमत नव्हती. पण तिने माझे काही फोटो लाईक केले, त्यानंतर मी तिला अखेर मेसेज केला आणि तिथून सुरुवात झाली. त्यानंतर काहीच दिवसात आम्ही नियमितपणे बोलायला लागलो, अगदी सामन्याच्या आधीही. त्यावेळी मला २०२२ दरम्यान प्रेमाची जाणीव झाली. '.दरम्यान प्रिया गेल्यावर्षी खासदार झाली. पण त्यामुळे त्यांच्या नात्यात काही बदल झाला का, याबाबत बोलताना रिंकू म्हणाला, 'त्यामुळे आम्हाला एकमेकांबद्दल काय वाटते यात काहीच बदल झाला नाही. पण आम्ही आधी खूप बोलायचो, पण आता तिला गावांमध्ये कामं असतात, लोकांना भेटायचे असते, संसदेत जायचे असते. त्यामुळे आता बऱ्याचदा आम्ही रात्रीच बोलतो.'२६ वर्षीय प्रिया ही पेशाने वकिल आहे असून भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात तरुण खासदार आहे. ती समाजवादी पार्टीची सदस्य असून तिने २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक उत्तर प्रदेशमधील मछली शहरातून लढवली होती. त्यावेळी ती केवळ २५ वर्षांची होती. प्रियाला राजकारणाचे बाळकडू घरातूनच मिळाले आहे. तिचे वडील तुफानी सरोज हे उत्तर प्रदेशमधील मोठे नेते आहेत..Rinku Singh: ३२ चेंडूंत ५३ धावांवर होता, मग पुढील १६ चेंडूंत पूर्ण केले शतक; रिंकूचा 'वन मॅन शो'... ७ चौकार अन् ८ षटकारांचा पाऊस .दरम्यान, प्रिया आणि रिंकू यांचे लग्न रिपोर्ट्सनुसार आधी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये होणार होते. परंतु, त्यावेळी भारतात देशांतर्गत क्रिकेटचा हंगाम सुरू असणार असल्याने त्यांचे लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ते लग्न करण्याची शक्यता आहे.रिंकू आता ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहे. त्याची भारतीय संघात निवड झाली आहे..FAQs१. रिंकू सिंग आणि प्रिया सरोजचा साखरपुडा कधी झाला?(When did Rinku Singh and Priya Saroj get engaged?)➤ रिंकू सिंग आणि प्रिया सरोजचा साखरपुडा ८ जून २०२५ रोजी झाला.२. रिंकू सिंग आणि प्रिया सरोज किती वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होते?(How long were they in a relationship?)➤ रिंकू सिंग आणि प्रिया सरोज तीन वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते.३. प्रिया सरोज कोणत्या पक्षातून खासदार झाल्या?(From which party did Priya Saroj become MP?)➤ प्रिया सरोज समाजवादी पक्षाच्या तिकीटावर खासदार झाल्या.४. प्रियाचे व्यावसायिक पार्श्वभूमी काय आहे?(What is Priya Saroj’s professional background?)➤ प्रिया सरोज वकिल असून भारतातील सर्वात तरुण खासदारांपैकी एक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.