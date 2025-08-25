Cricket

Rinku Singh Love Story: 'तिने फोटो लाईक केल्यावर...' रिंकूने अखेर सांगितलं खासदार प्रिया सरोजसोबत कशी सुरू झाली लव्हस्टोरी

Rinku Singh and MP Priya Saroj’s Love Story: रिंकू सिंग आणि प्रिया सरोज यांचा साखरपुडा जूनमध्ये झाला. तीन वर्षांच्या नात्यानंतर त्यांनी साखरपुडा केला. त्यांच्या लव्हस्टोरीबद्दल रिंकू सिंगने खुलासा केला आहे.
Rinku Singh, Priya Saroj
Rinku Singh, Priya SarojSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताचा क्रिकेटपटू रिंकू सिंग आणि खासदार प्रिया सरोज यांचा साखरपुडा जूनमध्ये झाला.

  • तीन वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर त्यांनी कुटुंबाच्या सहमतीने साखरपुडा केला.

  • कोविडच्या काळात सुरू झालेल्या त्यांच्या प्रेमकथेचा खुलासा रिंकूने केला.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
love story
indian cricketer wife
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com