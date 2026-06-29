Cricketers Retirements : फक्त स्टोक्सच नाही, तर ४८ तासांत चार दिग्गजांची निवृत्ती; चौघांनीही जिंकलाय T20 वर्ल्ड कप

इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सने न्यूझीलंडविरुद्ध ट्रेंट ब्रिजवर सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यादरम्यान रविवारी (२८ जून) मोठा निर्णय घेतला. त्याने अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती (Retirement) घेतली आहे. त्यामुळे इंग्लंड-न्यूझीलंड यांच्यामधील तिसऱ्या सामन्यानंतर तो निवृत्त होईल. त्याने यापूर्वीच वनडे आणि आंतरराष्ट्रीय टी२०मधून निवृत्ती घेतली होती. तो कसोटी संघात मात्र नियमित खेळत होता. .Breaking : बेन स्टोक्सचा धक्कादायक निर्णय! इंग्लंडच्या कर्णधाराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून जाहीर केली निवृत्ती.बेन स्टोक्स (Ben Stokes) याने १५ वर्षे इंग्लंड संघाचे प्रतिनिधित्व केले. तसेच चार वर्षे तो इंग्लंडच्या कसोटी संघाचा कर्णधार होता. न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीच्या चौथ्या दिवशी सकाळी त्याने आपला निर्णय संघ सहकारी व इंग्लंड क्रिकेट मंडळाला कळवला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत इंग्लंडने विजय मिळवला होता; मात्र दुसऱ्या कसोटीत बेन स्टोक्सला वगळण्यात आले. मैदानाबाहेरील वादग्रस्त घटनेमुळे त्याला या सामन्यावर पाणी सोडावे लागले होते. बेशिस्त वर्तणुकीमुळे त्याला इंग्लंड क्रिकेट मंडळाने शिक्षा सुनावली. या वादांनंतरच त्याच्या संघातील स्थानावर प्रश्न विचारण्यात येत होते. पण चौकशी पू्र्ण झाल्यानंतर स्टोक्सला तिसऱ्या सामन्यासाठी पुन्हा कर्णधार म्हणून संघात स्थान देण्यात आले. मात्र त्याने आता लढण्याची क्षमता संपली असल्याचे म्हणत निवृत्तीची घोषणा केली..बेन स्टोक्स याने १२१ कसोटी, ११४ वनडे व ४३ आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामन्यांत इंग्लंडचे प्रतिनिधित्व केले. त्याने कसोटीत १४ शतकांसह ७२२८ धावा केल्या, तर २४६ विकेट्स घेतल्या. वनडेत त्याने ५ शतकांसह ३४६३ धावा केल्या आणि ७४ विकेट्स घेतल्या. आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये त्याने ५८५ धावा आणि २६ विकेट्स घेतल्या. तो २०१९ वनडे वर्ल्ड कप आणि २०२२ टी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या इंग्लंड संघाचा महत्त्वाचा भाग राहिला होता..Cricket Retirement: तब्बल ७ वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा, भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील कसोटी ठरणार अखेरची.न्यूझीलंडच्या तीन खेळाडूंचीही निवृत्तीसध्या महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत न्यूझीलंड संघाचे आव्हान शनिवारी (२७ जून) साखळी फेरीत संपुष्टात आले. त्यामुळे या वर्ल्ड कपनंतर न्यूझीलंडच्या सोफी डिवाईन, सुझी बेट्स आणि ली ताहुहू (Sophie Devine, Suzie Bates, and Lea Tahuhu) यांनी आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. त्यामुळे २७ जूनला झालेल्या सामन्यानंतर इंग्लंड महिला संघाकडूनही न्यूझीलंडच्या या तिन्ही दिग्गज खेळाडूंना गार्ड ऑफ ऑनरही देण्यात आला. तसेच न्यूझीलंडच्या ड्रेसिंग रुममध्ये या तिघींचीही कारकिर्द साजरी करण्यात आली. त्यांना गाणं गात अलविदा म्हणण्यात आले..माजी कर्णधार सोफी डिवाईनने वनडेत १५९ सामन्यांत ४२७९ धावा केल्या, तर १११ विकेट्स घेतल्या, तर १५८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यातं ३८१७ धावा आणि १३० विकेट्स घेतल्या. सुझी बेट्सने १८४ वनडेत ५८९२ धावा आणि ८३ विकेट्स घेतल्या. आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये तिने १८६ सामन्यांत ४७५८ धावा केल्या आणि ६२ विकेट्स घेतल्या. ली ताहुहूने १०३ वनडेत १२५ विकेट्स घेतल्या, तर ४४२ धावा केल्या. तिने १०४ आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये १०० विकेट्स घेतल्या..न्यूझीलंडने सोफी डिवाईनच्या नेतृत्वात २०२४ मध्ये महिला टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यावेळीही सुझी बेट्स आणि ली ताहुहू न्यूझीलंड संघाचा महत्त्वाचा भाग होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.