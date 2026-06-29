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Cricketers Retirements : फक्त स्टोक्सच नाही, तर ४८ तासांत चार दिग्गजांची निवृत्ती; चौघांनीही जिंकलाय T20 वर्ल्ड कप

Four T20 World Cup Champions Say Goodbye to Cricket: शनिवारी आणि रविवार क्रिकेट विश्वाला धक्का देणारा ठरला. या दोन दिवसात चार दिग्गज क्रिकेटपटू निवृत्त झाले आहेत. यामधील एक इंग्लंडचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू बेन स्टोक्सही आहे.
Ben Stokes, Suzie Bates, Sophie Devine, Lea Tahuhu Retirement

Ben Stokes, Suzie Bates, Sophie Devine, Lea Tahuhu Retirement

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सने न्यूझीलंडविरुद्ध ट्रेंट ब्रिजवर सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यादरम्यान रविवारी (२८ जून) मोठा निर्णय घेतला. त्याने अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती (Retirement) घेतली आहे. त्यामुळे इंग्लंड-न्यूझीलंड यांच्यामधील तिसऱ्या सामन्यानंतर तो निवृत्त होईल. त्याने यापूर्वीच वनडे आणि आंतरराष्ट्रीय टी२०मधून निवृत्ती घेतली होती. तो कसोटी संघात मात्र नियमित खेळत होता.

Ben Stokes, Suzie Bates, Sophie Devine, Lea Tahuhu Retirement
Breaking : बेन स्टोक्सचा धक्कादायक निर्णय! इंग्लंडच्या कर्णधाराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून जाहीर केली निवृत्ती
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