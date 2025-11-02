India vs Australia: जॉश हेझलवूडची अनुपस्थिती पथ्यावर? भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आज होबार्टमध्ये तिसरा टी-२० सामना

होबार्ट : भारतीय फलंदाजांसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरणारा जॉश हेझलवूड अगोदरच ठरल्याप्रमाणे उद्या होणाऱ्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यापासून खेळणार नाही. हाच भारतीय संघासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना उद्या होत आहे..भारतीय संघ सातत्यात कमजोर ठरत असतो. पहिला सामना पावसामुळे वाया गेला. केवळ ९.२ षटकांचा खेळ झाला तरी त्याला फलंदाजांना सूर सापडला होता; पण दुसऱ्या सामन्यात अभिषेक शर्माचा अपवाद वगळता सर्व प्रमुख फलंदाज अपयशी ठरले होते. हेझलवूडने भारतीय फलंदाजांची दाणादाण उडवली होती..या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या ‘ॲशेस’ कसोटी मालिकेपूर्वी विश्रांती मिळावी म्हणून हेझलवूडला या मालिकेतील उर्वरित सामन्यांतून वगळण्यात आले आहे, भारतीय फलंदाज या स्थितीचा कसा फायदा घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..हेझलवूडची अनुपस्थिती नक्कीच दिलासादायक आहे. मी अशी गोलंदाजी कधीच पाहिली नव्हती, असे भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा मेलबर्न सामन्यानंतर म्हणाला होता. आता हेझलवूडच्या अनुपस्थितीत ऑस्ट्रेलियाचे वेगवान गोलंदाज झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस आणि सीन ॲबॉट यांचा सामना करण्यास भारतीय फलंदाजांना अडचण येणार नाही, अशी अपेक्षा आहे..कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि उपकर्णधार शुभमन गिल या दोघांनाही अतिरिक्त उसळी व स्वींग होणाऱ्या चेंडूंचा सामना करताना अडचणी आल्या आहेत. ते फॉर्म पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करतील..होबार्टच्या याच खेळपट्टीवर विराट कोहलीने २०१२ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध ८६ चेंडूत नाबाद १३३ धावा करून ३२१ धावांचा पाठलाग करताना आपल्या एकदिवसीय कारकिर्दीला नवे वळण दिले होते. बेलरीव्ह ओव्हलचे हे मैदान पारंपरिकपणे ‘व्हाईट बॉल’ सामन्यांसाठी फलंदाजांना अनुकूल ठरलेले आहे..आकडेवारीनुसार, गेल्या १५-२० सामन्यांत भारताचा आठव्या क्रमांकावरील फलंदाज सरासरी केवळ पाच चेंडूंचा सामना करीत आला आहे, त्यामुळे इतक्या ‘बॅटिंग डेप्थ’चा फायदा कितपत होतो, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..IND vs AUS : 'अरे, बॉलिंगवर पण लक्ष द्या'! आर अश्विन संतापला, गौतम गंभीरच्या रणनितीचे केले पोस्टमॉर्टम Video.अर्शदीप सिंगला संधी मिळणार?अर्शदीप सिंग टी-२० प्रकारात भारताकडून बळींचे शतक करणारा एकमेव गोलंदाज आहे; परंतु गेल्या काही सामन्यांत त्याला सातत्याने राखीव खेळाडूंत राहावे लागत आहे. त्याला वगळण्यावरून नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. आता उद्या तरी त्याला संधी मिळणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.