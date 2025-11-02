Cricket

India vs Australia: जॉश हेझलवूडची अनुपस्थिती पथ्यावर? भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आज होबार्टमध्ये तिसरा टी-२० सामना

Hazlewood Ruled Out Before Ashes Series: जॉश हेझलवूड मालिकेतून बाहेर; भारतीय फलंदाजांसाठी दिलासा, होबार्ट टी-२० सामन्यात भारताची पुनरागमनाची संधी. ॲशेसपूर्वी हेझलवूडला विश्रांती, सूर्यकुमार व शुभमनला फॉर्म मिळवण्याची संधी.
सकाळ वृत्तसेवा
होबार्ट : भारतीय फलंदाजांसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरणारा जॉश हेझलवूड अगोदरच ठरल्याप्रमाणे उद्या होणाऱ्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यापासून खेळणार नाही. हाच भारतीय संघासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना उद्या होत आहे.

