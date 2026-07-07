Cristiano Ronaldo : २३ वर्षे देशाच्या अपेक्षा खांद्यावर वाहणाऱ्या रोनाल्डोचा 'वर्ल्ड कप' प्रवास अखेर संपला!; पाहा त्याचे सर्व रेकॉर्ड्स

Cristiano Ronaldo World Cup Journey Ends: तब्बल २३ वर्षे एका खेळाडूने संपूर्ण देशाच्या अपेक्षा आपल्या खांद्यावर वाहिल्या. सहा युरोपियन चॅम्पियनशिप, सहा फिफा विश्वचषक आणि जवळपास दोन दशकांची कर्णधारपदाची जबाबदारी पार पाडत क्रिस्टियानो रोनाल्डोने पोर्तुगालच्या फुटबॉल इतिहासात अजरामर ठसा उमटवला आहे. २०२६ हा आपला अखेरचा फिफा विश्वचषक असे जाहीर करताच, पोर्तुगालसह संपूर्ण फुटबॉल विश्व त्याच्या अतुलनीय आणि विक्रमांनी सजलेल्या कारकिर्दीला सलाम करत आहे.२० ऑगस्ट २००३ रोजी कझाकस्तानविरुद्ध १८ वर्षीय तरुण म्हणून रोनाल्डोने पोर्तुगालकडून पदार्पण केले. त्यानंतर फार काळ न लागता युरो २००४ स्पर्धेत ग्रीसविरुद्ध त्याने आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय गोल नोंदवला. सुरुवातीपासूनच त्याच्यातील नेतृत्वगुण ओळखले गेले आणि युरो २००८ पूर्वी त्याची अधिकृतपणे कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून त्याने ही जबाबदारी अभिमानाने पार पाडली आहे.."हा माझा शेवटचा विश्वचषक असेल. चला, याचा आनंद घेऊया." — स्पेनविरुद्धच्या राऊंड ऑफ १६ सामन्यापूर्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो म्हणाला होता. त्यामुळे या सामन्यातील पराभवानंतर त्याचा वर्ल्ड कपमधील प्रवास संपल्याचे स्पष्ट झाले.यानंतरच्या काळात रोनाल्डोने गोल आणि सामन्यांच्या संख्येचे जवळपास सर्वच विक्रम आपल्या नावावर केले. २०१४ मध्ये त्याने पॉलेटाच्या ४७ गोलांचा विक्रम मोडत पोर्तुगालचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला. २०२१ मध्ये अली दाई यांच्या १०९ आंतरराष्ट्रीय गोलांचा विक्रम मागे टाकत तो जगातील सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय गोल करणारा फुटबॉलपटू ठरला. जून २०२३ मध्ये २०० आंतरराष्ट्रीय सामने पूर्ण करूनही त्याची भूक कमी झाली नाही. वयाच्या ४१व्या वर्षी, २३ जून २०२६ रोजी उझबेकिस्तानविरुद्ध गोल करत त्याने सलग सहा वेगवेगळ्या फिफा विश्वचषक स्पर्धांमध्ये गोल करणारा इतिहासातील पहिला खेळाडू होण्याचा मान मिळवला. आज त्याच्या नावावर देशासाठी विक्रमी १४६ आंतरराष्ट्रीय गोलांची नोंद आहे..स्पर्धांमधील सहभागरोनाल्डोने सहा फिफा विश्वचषक (२००६, २०१०, २०१४, २०१८, २०२२, २०२६) आणि सहा यूईएफए युरोपियन चॅम्पियनशिप (२००४, २००८, २०१२, २०१६, २०२०, २०२४) स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवला आहे—असा विक्रम करणारा तो इतिहासातील एकमेव खेळाडू आहे. याशिवाय त्याने २०१९ आणि २०२५ मधील यूईएफए नेशन्स लीग फायनल्स तसेच २०१७ फिफा कॉन्फेडरेशन्स कपमध्येही सहभाग घेतला. युरो २०२४ वगळता प्रत्येक प्रमुख स्पर्धेत त्याने गोल नोंदवला.आजपर्यंतची आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीसामने: २३३ | गोल: १४६ — दोन्ही जागतिक विक्रमहॅट्ट्रिक: १०, त्यापैकी दोन वेळा एका सामन्यात चार गोलपोर्तुगालसाठी विजय: १४१* — आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहासातील कोणत्याही खेळाडूपेक्षा सर्वाधिकफिफा विश्वचषक६ स्पर्धांमध्ये सहभाग, ११ गोल — युसेबिओ (९) यांना मागे टाकत पोर्तुगालचा विश्वचषकातील सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडूसहा वेगवेगळ्या विश्वचषक स्पर्धांमध्ये गोल करणारा पहिला खेळाडूवयाच्या ४१ वर्षांनंतर विश्वचषकातील बाद फेरीचा सामना खेळणारा पहिला खेळाडूसर्वोत्तम कामगिरी: चौथा क्रमांक (२००६)फिफा विश्वचषक इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक (२५) सामन्यांचा विक्रम; पहिल्या क्रमांकावर लिओनेल मेस्सी (२७).यूईएफए युरोपियन चॅम्पियनशिप६ स्पर्धांमध्ये सहभाग, १४ गोल — युरो अंतिम फेरीतील सर्वकालीन सर्वोच्च गोलकर्तायुरो २०१६ विजेता; कर्णधार म्हणून पोर्तुगालला इतिहासातील पहिले मोठे आंतरराष्ट्रीय विजेतेपद मिळवून दिलेतीन वेळा 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट'मध्ये निवड (२००४, २०१२, २०२०)युरो २०२० गोल्डन बूट विजेतायुरो पात्रता फेरीत ४१ गोल — स्पर्धेतील विक्रमयूईएफए नेशन्स लीग२०१९ आणि २०२५ मध्ये कर्णधार म्हणून विजेतादोन्ही विजेतेपद मोहिमांमध्ये मिळून १५ गोल२०२५ मध्ये ९ सामन्यांत ८ गोल करत सर्वोच्च गोलकर्ता२०१९ मध्ये स्वित्झर्लंडविरुद्ध नेशन्स लीग फायनल्समधील पहिला ऐतिहासिक गोलकर्णधार म्हणून जिंकलेली जेतेपदेयूईएफए युरो २०१६यूईएफए नेशन्स लीग २०१८–१९यूईएफए नेशन्स लीग २०२४–२५रोनाल्डोच्या विक्रमी आंतरराष्ट्रीय गोलांचा बारकाईने विचार केला तर त्याचे सातत्य प्रत्येक स्तरावर दिसून येते. विश्वचषक पात्रता फेरीत त्याने ४१ गोल आणि युरो पात्रता फेरीतही तितकेच ४१ गोल करत मोठ्या स्पर्धांसाठी पोर्तुगालला पात्र ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अंतिम स्पर्धांमध्ये त्याने युरोमध्ये १४ आणि विश्वचषकात १० गोल केले. त्याशिवाय नेशन्स लीगमध्ये १५, कॉन्फेडरेशन्स कपमध्ये २ आणि आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामन्यांत २२ गोल करत त्याने १४६ गोलांचा अभूतपूर्व जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. फिफा विश्वचषक हे एकमेव जेतेपद त्याच्या कारकिर्दीत त्याला मिळाले नाही.दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या फिफा विश्वचषक २०२६ स्पर्धेचे सर्व सामने हिंदी, इंग्रजी, मल्याळम आणि बंगाली भाषांमध्ये केवळ ZEE 5 वर थेट पाहता येतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.