CSK COACHING STAFF : IPL २०२७ आधी CSK मध्ये मोठे बदल! अल्बी मॉर्केल, गॅरेथ बॅटींची एन्ट्री; मोहित शर्माकडे गोलंदाजीची जबाबदारी

CSK Coaching Staff IPL 2027: आयपीएल २०२७ च्या हंगामासाठी चेन्नई सुपर किंग्सने आपल्या प्रशिक्षकांच्या ताफ्यात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचा माजी अष्टपैलू खेळाडू अल्बी मॉर्केल आणि इंग्लंडचा गॅरेथ बॅटी यांची सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहित शर्मा संघाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहणार आहे..चेन्नई सुपर किंग्सने मंगळवारी सोशल मीडियावर पोस्ट करत अल्बी मॉर्केलच्या नियुक्तीची माहिती दिली. मॉर्केल याआधी चेन्नईच्या संघाकडून खेळला आहे. २००८ मध्ये तो संघाचा भाग होता. तसेच २०१० आणि २०११ मध्ये चेन्नईने सलग दोन आयपीएल विजेतेपदं मिळवली, तेव्हाही मॉर्केल संघात होता. काही महिन्यांपूर्वी त्याची चेन्नईच्या जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स या दुसऱ्या संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती..ENG vs PAK, Test: ७ खेळाडूंची हकालपट्टी तरी पाकिस्तानचा इंग्लंडने उडवला फज्जा! बाबर आझमही फ्लॉप, १३३ धावांत गुंडाळला संघ.मोहित शर्माची चेन्नई सुपर किंग्सच्या गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. चेन्नईने सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याच्या नियुक्तीची माहिती दिली. मोहितने २०१३ मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं होतं. २०१४ मध्ये त्याने पर्पल कॅप जिंकली होती. त्याच्या स्लोअर बॉल्स आणि वेगवेगळ्या चेंडूंमुळे तो चर्चेत राहिला होता..इंग्लंडचा माजी क्रिकेटपटू गॅरेथ बॅटी याचीही चेन्नई सुपर किंग्सच्या सहाय्यक प्रशिक्षकपदी नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे आयपीएल २०२७ च्या हंगामाआधी चेन्नईच्या प्रशिक्षकांच्या ताफ्यात नवे चेहरे पाहायला मिळणार आहेत..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.दरम्यान, चेन्नईने याआधी स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या जागी झहीर खान यांची मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. फ्लेमिंग यांनी २००९ ते २०२६ या काळात चेन्नईचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिलं. तसेच सहाय्यक प्रशिक्षक एरिक सिमन्स आणि मायकेल हसी यांनीही संघाची साथ सोडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.