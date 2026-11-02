CSK: १४.२ कोटी खर्चूनही CSK देणार खेळाडूला निरोप? स्टार ऑलराऊंडरसह विकेटकिपरवरही टांगती तलवार; कोण आहेत हे खेळाडू?

CSK Retention and Release IPL 2027: आयपीएल २०२७ साठी आता सर्व संघांनी आपली तयारी सुरू केली आहे. अशातच आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघात मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात. आगामी हंगामाच्या लिलावासाठी जास्तीत जास्त पैसे शिल्लक राहावेत, यासाठी चेन्नई काही खेळाडूंना रिलीज करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे..यामध्ये संघाने तब्बल १४.२ कोटी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या दोन खेळाडूंचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता चेन्नई सुपर किंग्स प्रशांत वीर आणि कार्तिक शर्मा यांच्याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd T20I Live: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! न्यूझीलंडमध्ये मोडला सचिन तेंडुलकरचा विक्रम, बांगलादेशी-पाकिस्तानी गार....चेन्नई सुपर किंग्सने आयपीएल २०२६ च्या लिलावात युवा अष्टपैलू खेळाडू प्रशांत वीरला १४.२ कोटी रुपये देऊन संघात घेतले होते. मात्र, त्याला आपल्या कामगिरीने या किमतीला योग्य ठरवता आले नाही. मागील हंगामात त्याने ६ सामन्यांतील ५ डावांमध्ये ९० धावा केल्या. तसेच त्याला एकही विकेट मिळवता आली नाही. त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या ४३ होती, त्यामुळे चेन्नई त्याला रिलीज करू शकते, असा दावा रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे..प्रशांत वीरसोबतच चेन्नई सुपर किंग्सने युवा यष्टीरक्षक फलंदाज कार्तिक शर्मालाही १४.२ कोटी रुपये देऊन संघात घेतले होते. कार्तिकने आयपीएल २०२६ मध्ये ११ सामन्यांत ३२.७७ च्या सरासरीने २९५ धावा केल्या. यामध्ये त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या ७१ होती. मधल्या फळीत त्याने चांगली कामगिरी केली होती. मात्र, लिलावासाठी जास्त पैसे शिल्लक ठेवण्याच्या दृष्टीने चेन्नई त्यालाही रिलीज करू शकते, अशी चर्चा आहे..रिपोर्टनुसार, सध्या चेन्नई सुपर किंग्सकडे लिलावासाठी २.४ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. यामध्ये वार्षिक वाढीमुळे आणखी ५ कोटी रुपये जोडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चेन्नईकडे एकूण ७.४ कोटी रुपये असू शकतात.जर चेन्नईने प्रशांत वीर आणि कार्तिक शर्मा या दोघांनाही रिलीज केले, तर संघाकडे लिलावासाठी जवळपास ३५ कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. तर यापैकी एका खेळाडूला रिलीज केल्यास जवळपास २० कोटी रुपये मिळू शकतात. विशेष म्हणजे, प्रशांत वीरला रिलीज केल्यानंतर चेन्नई पुन्हा लिलावात त्याच्यासाठी बोली लावू शकते आणि कमी किमतीत त्याला संघात घेण्याचा प्रयत्न करू शकते..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.दरम्यान,खेळाडूंना रिलीज करण्याबाबत चेन्नई सुपर किंग्सने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. संघातील एका अधिकाऱ्यानेही रिटेन आणि रिलीजबाबत अजून निर्णय झाला नसल्याचे सांगितल्याचा दावा रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आगामी लिलावापूर्वी चेन्नई कोणत्या खेळाडूंना संघात कायम ठेवणार आणि कोणाला बाहेरचा रस्ता दाखवणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.