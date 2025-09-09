Dewald Brevis: CSK च्या सुपरस्टारला लागली ऐतिहासिक बोली; IPL च्या चारपट मिळणार पैसे

दक्षिण आफ्रिका टी२० लीगच्या लिलावात डेवाल्ड ब्रेव्हिसने ऐतिहासिक बोली मिळवली आहे. तो SA20 स्पर्धेतील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला आहे. प्रिटोरिया कॅपिटल्सने त्याला संघात घेतले आहे..दक्षिण आफ्रिका टी२० लीग (SA20) येत्या काही दिवसातच सुरू होत आहे. यासाठी आज (९ सप्टेंबर) लिलाव पार पडला. या लिलावात २२ वर्षांच्या डेवाल्ड ब्रेव्हिसने इतिहास रचला आहे. ब्रेव्हिस गेल्या काही महिन्यांपासून दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याचेच फळ त्याला मिळाले आहे. ब्रेव्हिसने यंदाच्या आयपीएल २०२५ स्पर्धेतही चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळताना स्फोटक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले होते.बेबी एबी म्हणून ओळख मिळालेल्या ब्रेव्हिसकडे चौफेर फटकेबाजी करण्याची क्षमता आहे. त्याने काही वर्षांपूर्वी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपही गाजवला होता. त्याला नजीकच्या काळात दक्षिण आफ्रिकेकडूनही सातत्याने संधी मिळाली आहे. त्यामुळे तो दक्षिण आफ्रिकेचा भविष्यातील सुपरस्टार म्हणूनही समोर आला आहे..Dewald Brevis: २२ वर्षाच्या पोरानं विराट कोहलीसह बाबर आझमचा विक्रम मोडला, ऑस्ट्रेलियाला एकटा भिडला, नोंदवले ७ पराक्रम.दरम्यान, त्याची क्षमता लक्षात घेता आज झालेल्या SA20 लिलावात त्याला १६.५ मिलियन रँड (साधारण ८.३१ कोटी रुपये) बोली लागली आहे. ही SA20 स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वोच्च किंमतीची बोली आहे. त्यामुळे तो या स्पर्धेतील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला आहे. त्याला प्रीटोरिया कॅपिटल्सने संघात घेतले आहे. खरंतर आयपीएलमधील चेन्नई सुपर किंग्सची सिस्टर फ्रँचायझी असलेल्या डर्बन सुपर जायंट्सने त्याला संघात घेण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याच्यासोबतच इतर फ्रँचायझीही त्याला संघात घेण्यासाठी उत्सुक होत्या. मात्र अखेर प्रीटोरिया कॅपिटल्सने सर्वाधिक किंमतीची बोली लावून त्याला आपल्या संघाचा भाग करून घेतलं..विशेष म्हणजे सध्या SA20 स्पर्धेसाठी ब्रेव्हिसला मिळालेली रक्कम आयपीएलमधील मानधनापेक्षा चार पट अधिक आहे. त्याला आयपीएल २०२५ स्पर्धा सुरू असतानाच चेन्नई सुपर किंग्सने दुखापतग्रस्त गुर्जनपनीत सिंगच्या जागेवर बदली खेळाडू म्हणून २.२ कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. त्याने संघात येताच त्याची छाप पाडली. त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये ६ सामन्यांत १८० च्या स्ट्राईक रेटने खेळताना २ अर्धशतकांसह त्याने २२५ धावा ठोकल्या होत्या..त्यानंतर तो दक्षिण आफ्रिकेकडूनही सातत्याने खेळताना दिसला. त्याने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातही चांगली फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० सामन्यात नाबाद १२५ धावांची खेळीही केली होती. ही दक्षिण आफ्रिकेकडून टी२० मध्ये केलेली सर्वोच्च धावांची खेळीही ठरली. त्याने आत्तापर्यंत २ कसोटी, ६ वनडे आणि १० टी२० सामने दक्षिण आफ्रिकेकडून खेळले आहे. तसेच कारकिर्दीत त्याने आत्तापर्यंत १०३ टी२० सामने खेळले आहेत. त्याने २४९१ धावा केल्या आहेत. यामध्ये २ शतके आणि ११ अर्धशतके केली. तसेच १८ विकेट्सही त्याने घेतली आहेत.ब्रेव्हिस SA20 मध्ये यापूर्वी एमआय केपटाऊन या संघाकडून खेळला आहे. त्याने या संघाकडून ३२ सामने खेळले असून ४ अर्धशतकांसह ६७६ धावा केल्या आहेत..Mumbai Indians च्या नावे आणखी एक ट्रॉफी; T20 लीगमध्ये वर्चस्व, राशिद खानच्या नेतृत्वात SA20 जिंकली.त्याला ऐतिहासिक बोली लावत संघात घेतल्यानंतर प्रीटोरिया कॅपिटल्सचा प्रमुख प्रशिक्षक सौरव गांगुली म्हणाला, 'मला आशा आहे की तो चांगली कामगिरी करेल. मला वाटतं त्याच्याकडे अफाट प्रतिभा आहे. गेल्या दीड वर्षात त्याचा खेळ खरोखर सुधारला आहे, आपण ते ऑस्ट्रेलियामध्येही पाहिले. त्या दौऱ्यात तो गेम-चेंजर असल्याचे दिसले. टी२० मध्ये अशाच खेळाडूची गरज असते.'तसेच गांगुलीने असंही म्हटलं की पैशांनी त्याची तुलना करू नका. तो खरोखर चांगला खेळाडू आहे. तो फिरकी गोलंदाजीही चांगली खेळतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी इतक्या मोठ्या रकमेची बोली लावली..FAQsप्रश्न १: डेवाल्ड ब्रेव्हिसला SA20 लिलावात किती किंमतीत विकत घेतले?उत्तर: डेवाल्ड ब्रेव्हिसला १६.५ मिलियन रँड (साधारण ८.३१ कोटी रुपये) मध्ये विकत घेतले.(Question: For how much was Dewald Brevis bought in the SA20 auction? – Answer: He was bought for 16.5 million rand, around ₹8.31 crore.)प्रश्न २: कोणत्या संघाने डेवाल्ड ब्रेव्हिसलाला विकत घेतले?उत्तर: प्रीटोरिया कॅपिटल्सने डेवाल्ड ब्रेव्हिसला आपल्या संघात घेतले.(Question: Which team bought Dewald Brevis? – Answer: Pretoria Capitals signed him.)प्रश्न ३: ब्रेव्हिसला कोणत्या टोपणनावाने ओळखले जाते?उत्तर: डेवाल्ड ब्रेव्हिसला "बेबी एबी" म्हणून ओळखले जाते.(Question: What is Dewald Brevis’s nickname? – Answer: He is known as "Baby AB".)प्रश्न ४: आयपीएल २०२५ मध्ये डेवाल्ड ब्रेव्हिसने कोणत्या संघासाठी खेळले?उत्तर: डेवाल्ड ब्रेव्हिसने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळताना दमदार फलंदाजी केली.(Question: Which team did Brevis play for in IPL 2025? – Answer: He played for Chennai Super Kings.)प्रश्न ५: ब्रेव्हिसची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द कशी आहे?उत्तर: ब्रेव्हिसने आत्तापर्यंत २ कसोटी, ६ वनडे आणि १० टी२० सामने खेळले आहेत.(Question: How has Brevis performed internationally? – Answer: He has played 2 Tests, 6 ODIs, and 10 T20Is so far.)प्रश्न ६: सौरव गांगुलीने ब्रेव्हिसबद्दल काय म्हटले?उत्तर: गांगुलीने त्याला "गेम-चेंजर" म्हणत कौतुक केले.(Question: What did Sourav Ganguly say about Brevis? – Answer: He praised him as a "game-changer".).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 