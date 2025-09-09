Cricket

Dewald Brevis: CSK च्या सुपरस्टारला लागली ऐतिहासिक बोली; IPL च्या चारपट मिळणार पैसे

Dewald Brevis Historic SA20 Auction Signing: डेवाल्ड ब्रेव्हिसने SA20 लिलावात सर्वोच्च बोली मिळवून इतिहास रचला आहे. त्याला आयपीएलच्या मानधनापेक्षा चारपटीने अधिक पैसे मिळाले आहेत.
  • दक्षिण आफ्रिका टी२० लीगच्या लिलावात डेवाल्ड ब्रेव्हिसने ऐतिहासिक बोली मिळवली आहे.

  • तो SA20 स्पर्धेतील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला आहे.

  • प्रिटोरिया कॅपिटल्सने त्याला संघात घेतले आहे.

