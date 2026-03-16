IPL 2026 Marathi News : कल्ला होणार... CSK संजू, सर्फराज यांच्यासह ५ खेळाडूंना पदार्पणाची संधी देणार, आयपीएल गाजवणार

Chennai Super Kings new players IPL 2026 list: चेन्नई सुपर किंग्सने त्यांची परंपरा मोडित काढून यंदाच्या आयपीएलसाठी युवा खेळाडूंचा संघ तयार केला आहे. 'डॅडी आर्मी' म्हणून हा संघ ओळखला जायचा, परंतु आता संघात परिवर्तन होताना दिसत आहेत. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली आणि महेंद्रसिंग धोनीच्या ( MS Dhoni) सपोर्टवर हा संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. संजू सॅमसन ( Sanju Samson) या संघात दाखल झाल्याने CSK ची ताकद अधिक वाढली आहे आणि यंदाच्या पर्वात चेन्नईकडून ५ खेळाडू पदार्पणासाठी सज्ज झाले आहेत..या हंगामात CSK ने संजू सॅमसनवर सर्वात मोठा डाव टाकला. त्याला राजस्थान रॉयल्ससोबत १८ कोटी रुपयांच्या ट्रेड करून खरेदी करण्यात आले आहे. गेल्या हंगामापर्यंत राजस्थानचे नेतृत्व करणारा संजू आता CSK ला जेतेपदापर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवेल आहे. तो म्हणाला, CSK कडून खेळण्यासाठी मी उत्सुक आहे. त्यांच्या चाहत्यांकडून मला मिळालेल्या प्रेमाचा मी आभारी आहे. मी माही भाई ( MS Dhoni) सोबत फोनवर बोललो आहे आणि त्याच्यासोबत संवाद साधला आहे, परंतु त्याचा सहभाग असलेल्या संघाकडून खेळणे हे माझ्यासाठी भाग्य आहे..Sanju Samson 0.32s Video: संजू सॅमसनचा 'हा' Video का झालाय व्हायरल? लोकेश राहुलने हाक मारली, सुरुवातीला तो पुढे निघून गेला अन्....भारतीय फिरकी गोलंदाज राहुल चहर आता CSK कडून खेळेल. तो यापूर्वी आयपीएलमध्ये रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स, मुंबई इंडियन्स, पंजाब किंग्ज आणि सनरायझर्स हैदराबाद सारख्या संघांकडून खेळला आहे. पण यावर्षी तो चेन्नईच्या फिरकी ट्रॅकवर CSK ला जेतेपदापर्यंत पोहोचवण्याचे ध्येय ठेवणार आहे. त्याचवेळी सर्फराज खानला CSK ने त्याच्या ७५ लाख रुपयांच्या बेस प्राईसला खरेदी केले आहे. सर्फराज यापूर्वी आयपीएलमध्ये RCB, पंजाब किंग्ज आणि दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला आहे. स्थानिक हंगामात चांगली कामगिरी केल्यानंतर सर्फराज या वर्षी आयपीएलमध्ये परतला आहे..न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीला CSK ने २ कोटींच्या रकमेत आपल्या ताफ्यात घेतले. तो यापूर्वी IPL मध्ये लखनौ सुपर जायंट्स आणि पंजाब किंग्ज सारख्या संघांकडून खेळला आहे. वेस्ट इंडिजचा स्टार फिरकी गोलंदाज अकील हुसेनला २ कोटी मध्ये विकत घेतले. तो शेवटचा २०२३ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळला होता. पॉवरप्ले आणि मधल्या षटकांमध्ये हुसेनची उत्कृष्ट फिरकी गोलंदाजी धावांवर मर्यादा घालते..IPL 2026 Marathi News : राजस्थान रॉयल्सची साथ सोडली कारण... ! संजू सॅमसननं मन मोकळं केलं; म्हणाला, त्यांच्याविरुद्ध खेळताना भावना... .चेन्नई सुपर किंग्स - ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, महेंद्रसिंग धोनी, उर्विल पटेल, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, जॅमी ओव्हर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, नॅथन एलिस, श्रेयस गोपाळ, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर, राहुल चाहर, मॅट हेन्री, अकिल हुसैन, मॅथ्यू शॉर्ट , झॅक फॉक्स , सर्फराज खान, अमन खान.