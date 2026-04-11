CSK vs DC Live: संजू सॅमसनचे शतक, सर्फराज खानचा अविश्वसनीय झेल अन्...; चेन्नईचा पहिला विजय, IPL 2026 Point Table मध्ये बदल

IPL 2026 points table CSK moves to ninth position Marathi Updates : चेन्नई सुपर किंग्सने, सर्वच आघाड्यांवर उत्कृष्ट खेळ केल्याचे शनिवारी पाहायला मिळाले. फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात CSK चा संघ दिल्ली कॅपिटल्सवर भारी पडला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये तीन पराभवानंतर CSK ने चेपॉकवर पहिल्या विजयाची चव चाखली. संजू सॅमसन ( Sanju Samson) या पर्वातील पहिला शतकवीर ठरला. त्याला आयुष म्हात्रेची दमदार साथ मिळाली आणि त्यानंतर सर्फराज खान व अकिल होसेन यांच्या अविश्वसनीय झेलने मॅच ला कलाटणी दिली. जेमी ओव्हरटनच्या तीन विकेट्सने DC कडून मॅच खेचून आणली. CSK ने या विजयासह IPL 2026 Point Table मध्ये नवव्या स्थानावर कूच केली. .संजूने आज त्याचा क्लास दाखवला.. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयात सिंहाचा वाटा उचलून स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरलेल्या संजूची IPL 2026 मधील सुरूवात काही खास झाली नाही. CSK कडून तो पहिल्यांदाच खेळतोय आणि सलग तीन पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर संजूने आज संघाची लाज राखली. त्याने DC च्या गोलंदाजांचा समाचार घेताना ५६ चेंडूंत १५ चौकार व ४ षटकारांसह ११५ धावांची नाबाद विक्रमी खेळी केली. IPL मधील हे त्याचे चौथे शतक ठरले आणि तीन संघांकडून शतक झळकावणारा तो KL Rahul नंतर पहिलाच फलंदाज ठरला..Sanju Samson : सर, तुम्ही माझ्यासाठी लकी आहात, प्लीज प्रत्येक मॅचला या...! विक्रमी शतकानंतर संजूने कोणाला केली विनंती? भारतीय क्रिकेटमधील मोठं नाव... .संजूला १९ वर्षीय आयुष म्हात्रेची साथ मिळाली. त्याने संजूसह ११३ धावांची विक्रमी भागीदारी केली आणि ३६ चेंडूंत ५९ धावांवर रिटायर्ड आऊट झाला. शिवम दुबने २० धावा चोपून संघाला २ बाद २१२ धावांपर्यंत पोहोचवले. दिल्लीकडून पथूम निसंका व लोकेश राहुल ( १८) यांनी चांगली सुरुवात केली. पण, ६१ धावांची ही भागीदारी खलील अहमदने तोडली. त्यानंतर DC चे विकेट सत्र सुरू झाले. बिनबाद ६१ वरून संघाची अवस्था ४ बाद ७६ अशी झाली. .निसंका २४ चेंडूंत ४१ धावांवर बाद झाला आणि समीर रिझवी ( ६) माघारी परतला. आयपीएलमध्ये पदार्पण करणाऱ्या गुरजपनीत सिंगने त्याच्या पहिल्याच चेंडूवर अक्षर पटेलची ( १) विकेट मिळवली. बॅकवर्ड पॉइंटवर सर्फराज खानने अविश्वसनीय झेल घेतला. डेव्हिड मिलर आणि त्रिस्तान स्तब्स ही आफ्रिकन जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघांनी २६ चेंडूंत ४५ धावा जोडल्या होत्या. जेमी ओव्हरटनला ही जोडी तोडण्यासाठी आणले गेले आणि त्याने मिलरचा ( १७) त्रिफळा उडवला..CSK vs DC Live: दिल्लीच्या १५ धावांत ४ विकेट्स! सर्फराज खानचा अविश्वसनीय झेल, गुरजपनीतचा पहिल्याच चेंडूवर विक्रम; Video .DC चा मॅचविनर आशुतोष शर्मा मैदानावर उभा होता आणि त्यांना चमत्कार अपेक्षित होता. पण, नूर अहमदने चतुराईने त्याला बाद केले. तो १० चेंडूंत १९ धाा करून अंशूल कंबोजच्या हाती झेल देऊन परतला. तो बाद झाला तेव्हा DC ला विजयासाठी ३१ चेंडूंत ६४ धावा करायच्या होत्या आणि हातात ४ विकेट्स होत्या. अकिब नबीचा ( ४) अफलातून झेल अकिल होसेने टिपून ओव्हरटनचा डावातील तिसरी विकेट मिळवून दिली..स्तब्स मैदानावर असेपर्यंत दिल्लीला विजयाच्या आशा होत्या आणि त्यांना २४ चेंडूंत ५७ धावा हव्या असताना त्याने १७व्या षटकात १५ धावा चोपल्या. पण, १८व्या षटकात कंबोजने दोन निर्धाव चेंडू टाकून स्तब्सवर दडपण आणले. नूर अहमदच्या मिस फिल्डमुळे त्याला चौकार मिळाला आणि त्या षटकात १० धावा मिळाल्या. आता २ षटकांत ३२ धावा हव्या होत्या. जेमी ओव्हरटनने त्याचा अनुभव कामी आणताना १९व्या षटकात स्तब्सला माघारी पाठवले. तो ३० चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ६० धावांवर माघारी परतला. ओव्हरटनने त्या षटकात ४ धावा देत १ विकेट घेतली आणि त्याची स्पेल ४-०-१८-४ अशी संपवली. ६ चेंडूंत २८ धावा दिल्लीला हव्या होत्या. दिल्ली १८९ धावांवर ऑल आऊट झाले आणि चेन्नईने २३ धावांनी मॅच जिंकली. कंबोजने ३ विकेट्स घेतल्या.