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IPL 2027: ना रैना, ना रायुडू... CSK ने बॅटिंग कोचबाबत घेतला वेगळाच निर्णय; हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडवरही CEO कडून महत्त्वाचे अपडेट्स

CSK's CEO Update on Hardik Pandya Trade: चेन्नई सुपर किंग्सने आयपीएल २०२७ पूर्वी संपूर्ण सपोर्ट स्टाफ बदलला आहे. अशात फलंदाजी प्रशिक्षकाबाबत चेन्नईने अनोखा निर्णय घेतला आहे.
CSK Coaching Staff Changes | Hardik Pandya Trade Updates

CSK Coaching Staff Changes | Hardik Pandya Trade Updates

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

CSK Batting Coach Updates : इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ साठी डिसेंबरमध्ये लिलाव होणार आहे. याआधी चेन्नई सुपर किंग्सने संघाबाबत मोठे फेरबदल केले आहेत. चेन्नईने पुढच्या हंगामापूर्वी संपूर्ण सपोर्ट स्टाफच बदलला आहे.

गेल्या तीन हंगामात चेन्नईची कामगिरी निराशाजनक राहिली होती. यानंतर आता गेल्या अनेक वर्षांपासून सोबत असलेल्या अनेक प्रशिक्षकांना चेन्नईने निरोप दिला असून नव्या सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. पण हे बदल करताना एक मोठा निर्णय चेन्नईने घेतला आहे. त्यांनी फलंदाजी प्रशिक्षकाची नेमणूकच केलेली नसून याच निर्णयासह ते पुढे जाणार आहेत.

CSK Coaching Staff Changes | Hardik Pandya Trade Updates
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