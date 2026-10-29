IPL 2027: ना रैना, ना रायुडू... CSK ने बॅटिंग कोचबाबत घेतला वेगळाच निर्णय; हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडवरही CEO कडून महत्त्वाचे अपडेट्स

CSK Batting Coach Updates : इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ साठी डिसेंबरमध्ये लिलाव होणार आहे. याआधी चेन्नई सुपर किंग्सने संघाबाबत मोठे फेरबदल केले आहेत. चेन्नईने पुढच्या हंगामापूर्वी संपूर्ण सपोर्ट स्टाफच बदलला आहे. गेल्या तीन हंगामात चेन्नईची कामगिरी निराशाजनक राहिली होती. यानंतर आता गेल्या अनेक वर्षांपासून सोबत असलेल्या अनेक प्रशिक्षकांना चेन्नईने निरोप दिला असून नव्या सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. पण हे बदल करताना एक मोठा निर्णय चेन्नईने घेतला आहे. त्यांनी फलंदाजी प्रशिक्षकाची नेमणूकच केलेली नसून याच निर्णयासह ते पुढे जाणार आहेत. .CSK COACHING STAFF : IPL २०२७ आधी CSK मध्ये मोठे बदल! अल्बी मॉर्केल, गॅरेथ बॅटींची एन्ट्री; मोहित शर्माकडे गोलंदाजीची जबाबदारी.चेन्नईने मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांना काढल्यानंतर झहीर खानची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नेमणूक केली होती. त्यानंतर चेन्नईने फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसी, गोलंदाजी प्रशिक्षक एरिक सिमॉन्स, राजीव कुमार, टॉमी सिमॅक, ग्रेग किंग अशा सपोर्ट स्टाफमधील सदस्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले. यानंतर झहीरच्या नेतृत्वात नव्या सपोर्ट स्टाफची घोषणा करण्यात आली..झहीरच्या नेतृत्वातील चेन्नईच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये आता सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून एल्बी मॉर्केल, श्रीधरन श्रीराम आणि गॅरेथ बॅटी यांची नेमणूक झाली आहे. तसेच गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून मोहित शर्मा आणि क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक म्हणून जेम्स फॉस्टरची निवड झाली आहे.यानंतर मात्र फलंदाजी प्रशिक्षक कोण असणार असा प्रश्न उपस्थित होत होता. चेन्नईचे माजी क्रिकेटपटू अंबाती रायुडू आणि सुरेश रैना यांची या पदासाठी जोरदार चर्चा होती. या दोघांपैकी एकजण हसीची जागा घेईल, असं म्हटलं जात होतं. पण आता या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. चेन्नई फलंदाजी प्रशिक्षक नेमणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..चेन्नई सुपर किंग्सचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी स्पोर्टस्टारला सांगितले, 'आमचा कोचिंग स्टाफ पूर्ण झाला आहे. आम्ही काल ज्यांची घोषणा केली, तेच आमची बॅकरूम टीम बनवतील. आम्हाला फलंदाजी प्रशिक्षक नसेल.'.Kieron Pollard : मुंबई इंडियन्सचा प्रशिक्षक होताच पोलार्डचा मोठा निर्णय! CSK फ्रँचायझीच्या संघाला धक्का...; नेमकं काय केलं?.विश्वनाथन यांनी असंही सांगितलं की फलंदाजी प्रशिक्षक न नेमण्याचा हा निर्णय झहीर खानने घेतला आहे. पण आम्ही बॅटी यांना फलंदाजी मार्गदर्शक म्हणून घेण्याच्या पर्यायाचा विचार करत आहोत. चर्चा सध्या सुरू आहेत. दरम्यान, आयपीएलच्या आगामी २० व्या हंगामात चेन्नई एकमेव संघ आहे, ज्यांना फलंदाजी प्रशिक्षक असणार नाही.तथापि, सध्या अशीही चर्चा होती की हार्दिक पांड्याला ट्रेडिंगमधून चेन्नई संघात घेईल, पण याबाबत विश्वनाथन म्हणाले, 'माझ्या माहितीनुसार त्या आघाडीवर कोणतीही डेव्हलपमेंट झालेली नाही.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.