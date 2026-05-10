CSK vs LSG Live : जॉस दी बॉस! इंग्लिसने चेपॉकवर १६ चेंडूंत ७६ धावांचा पाऊस पाडला; २००९ सालचा जबरदस्त विक्रम मोडला...

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Marathi Cricket Update: लखनौ सुपर जायंट्सकडे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आता गमावण्यासारखे काहीच नाही, परंतु चेन्नई सुपर किंग्सकडे प्ले ऑफची संधी अजून आहे. त्यामुळे घरच्या मैदानावरील लढतीत विजय मिळवून CSK तालिकेत आगेकूच करण्याच्या प्रयत्नात आहे. हेड टू हेड विक्रम पाहिल्यास LSG ३-२ असे आघाडीवर आहेत. मात्र, या पर्वात लखनौला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही आणि १० सामन्यांत ते फक्त ३ विजय मिळवू शकलेले आहेत. तेच CSK ने १० सामन्यांत ५ विजय मिळवले आहेत. .CSK ची फलंदाजी संजू सॅमसनवर अवलंबून आहे, कारण तो चार सामन्यांमध्ये पॉवरप्लेनंतर टिकून उभा राहिला आणि त्यांनी ते चारही सामने जिंकले. तो सहा सामन्यांमध्ये पॉवरप्ले पूर्ण करू शकला नाही आणि त्यांनी फक्त एकच सामना जिंकला. पण, आज संजूसह चेन्नईच्या अन्य फलंदाजांनाही महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागणार आहे. CSK ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. LSG ने त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हमध्ये दोन बदल केले आहेत आणि जॉश इंग्लिस व आवेश खान यांचे पुनरागमन झाले आहे..IPL 2026 Playoff: RCBविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास, Mumbai Indians चे आव्हान संपुष्टात येईल का? काय सांगतंय गणित?.LSG Team : मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस, निकोलस पूरन, रिषभ पंत, एडन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंग, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी.CSK Team : संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे, जेमी ओव्हरटन, अकिल होसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी..जॉश इंग्लिसने पुनरागमनाच्या सामन्यात दमदार सुरुवात केली. ऋतुराजच्या सर्व डावपेच तो अपयशी ठरवताना दिसला आणि खुबीने फटक्यांची निवड करताना दिसला. त्याने मिचेल मार्शसह २२ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली आणि त्यात त्याच्या १४ चेंडूंत ४४ धावा होत्या. लखनौची सर्वात वेगवान फिफ्टी ठरली. इंग्लिसने मैदानाच्या सर्व बाजूंना फटके खेचून १७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि हे या संघाकडून तिसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. CSK चा हुकूमी गोलंदाज अकिल होसैन यालाच त्याने टारगेट केले. .दुसऱ्या बाजूने शांत राहिलेल्या मिचेल मार्शला ( १०) सहाव्या षटकात अंशुल कंबोजने माघारी पाठवून CSK ला पहिले यश मिळवून दिले. पण, इंग्लिस ऐकायला तयार नव्हता आणि त्याने त्याच षटकात चौकार, षटकार खेचले. लखनौने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ९१ धावा चोपल्या. नूर अहमदने त्याच्या पहिल्या षटकात निकोलस पूरनला ( १) माघारी पाठवून LSG वर दडपण वाढवण्याचा प्रयत्न केला. इंग्लिस आयपीएल इतिहासातील वेगवान शतकाच्या उंबरठ्यावर होता, पंरतु जेमी ओव्हरटनने त्याला बाद केले. रिव्हर्स स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू त्याच्या बॅटला चाटून गेला अन् संजू सॅमसनने सुरेख झेल टिपला. इंग्लिस ३३ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह ८५ धावांवर बाद झाला.Highest runs in a Powerplay in IPL Match87 - सुरेश रैना वि. PBKS, 201484 - ट्रॅव्हिस हेड वि. DC, 202478 - जॅक फ्रेझर-मॅकगर्क वि. MI, 202477 - जॉश इंग्लिस वि. CSK, 2026*74 - अॅडम गिलख्रिस्ट वि. DC, 200971 - प्रभसिमरन सिंग वि. DC, 2026.