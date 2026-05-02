CSK vs MI Live: पुण्याच्या पोराने कमाल केली! आधी अफलातून झेल टिपला, नंतर सूर्यकुमार यादवची विकेट घेत दिला तगडा झटका Video

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Marathi Update: मागच्या सामन्यात ४ विकेट्स घेणाऱ्या अकिल होसैनला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर केल्याचा सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. पण, चेन्नई सुपर किंग्सच्या गोलंदाजांनी चांगली पकड घेतली होती. मुंबई इंडियन्सचा सलामीवीर विल जॅक्सला दुसऱ्याच षटकात माघारी पाठवले गेले. .पण, रायन रिकल्टन व नमन धीर यांनी किल्ला लढवला. CSK कडून पदार्पण करणाऱ्या पुण्याच्या रामकृष्ण घोष ( Ramakrishna Ghosh ) याने अफालतून झेल घेताना MI ला मोठा धक्का दिला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील पदार्पणाचा सामना घोषने आणखी अविस्मरणीय बनवला. त्याने सूर्यकुमार यादवची विकेट घेतली..Who is Ramakrishna Ghosh? नाशिकचा जन्म, पुण्यात गिरवले क्रिकेटचे धडे... CSK कडून आणखी एका महाराष्ट्रीय खेळाडूचे पदार्पण. MI ने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला खरा, परंतु दुसऱ्याच षटकात विल जॅक्सला ( १) माघारी पाठवून CSK ने मोठा धक्का दिला. महाराष्ट्राच्या रामकृष्ण घोषने अफलातून झेल घेतला. मागील सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या रायन रिकल्टन व नमन धीर यांनी मुंबईच्या डावाला आकार दिला. रिकल्टन षटकाराचीच भाषा बोलताना दिसला आणि त्याने प्रशांत वीरच्या एका षटकात तीन सिक्स खेचले. त्याआधीच्या षटकात अंशुल कंबोजने त्याला रन आऊट करण्याची सोपी संधी गमावली. पॉवर प्लेमध्ये मुंबईने १ बाद ५७ धावा केल्या..पण, पुढच्याच षटकात नूर अहमदने रिकल्टनला चूक करण्यास भाग पाडले आणि उर्विल पटेलने डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला झेल टिपला. रिकल्टन २४ चेंडूंत ५ षटकारांसह ३७ धावांवर बाद झाला. त्याच षटकात नमन धीरचा सोपा झेल शिवम दुबेने टाकला. आयपीएलमध्ये एका डावात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक ५ षटकार मारणाऱ्या मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजामध्ये त्याने रोहित शर्माशी ( ५ वि. KKR, वानखेडे, २०२६) बरोबरी केली. या विक्रमात सनथ जयसूर्या ( ७ वि. CSK, वानखेडे, २००८) अव्वल स्थानी आहे. .सूर्यकुमार व नमन यांची तिसऱ्या विकेटसाठीची ४० धावांची भागीदारी घोषने संपुष्टात आणली. चेन्नईचे क्षेत्ररक्षण आज खूपच ढिसाळ राहिले, बरेच झेल सुटले. पण, सूर्याचा ( २१) झेल सोडण्याचा गुन्हा कोण करणार नाही, डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने डीप पॉईंटवर सोपा झेल टिपला. त्यानंतर तिलक वर्मा ( ५) नूरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. हा झेल टिपण्यासाठी ऋतुराज गायकवार व उर्विल पटेल समोरासमोर आले. पण, ऋतूने चेंडूवर लक्ष विचलित होऊ दिले नाही आणि झेल टिपला. मुंबईने १०९ धावांवर चौथी विकेट गमावली.