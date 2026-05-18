CSK vs SRH Live: संजू सॅमसने इतिहास रचला! MS Dhoni चा ऑल टाईम रेकॉर्ड मोडला; पॅट कमिन्सनेही हार्दिक पांड्याचा मोठा विक्रम मोडला

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सामन्यात दोन मोठे विक्रम पाहायला मिळाले. CSK कडून खेळणाऱ्या संजू सॅमसनने महेंद्रसिंग धोनीचा दीर्घकाळ टिकलेला विक्रम मोडत इतिहास रचला. SRH कर्णधार पॅट कमिन्सनेही मोठा पराक्रम केला. .घरच्या मैदानावरील यंदाच्या पर्वातील शेवटच्या आयपीएल सामन्यात CSK ने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. २०२३ नंतर चेपॉकवर चेन्नईचा संघ प्रथमच प्रतिस्पर्धींना लक्ष्य देण्यासाठी मैदानावर उतरला. संजू सॅमसनने १३ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह २७ धावा चोपून आक्रमक सुरुवात केली, परंतु पॅट कमिन्सने तिसऱ्या षटकात त्याला माघारी पाठवले. त्यानंतर आलेल्या उर्विल पटेलने ( १३) कमिन्सला दोन षटकार खेचले. पण, पाचव्या षटकात सकिब होसैनने त्याचा त्रिफळा उडवला. चेन्नईला पहिल्या सहा षटकांत २ बाद ५७ धावा करता आल्या..फॉर्मात असलेल्या कार्तिक शर्माने दमदार फटकेबाजी केली. SRH च्या गोलंदाजांना त्याला दोन वेळा रन आऊट करण्याची आयती संधी चालून आलेली. पण, दोन्ही वेळेस होसैनचा डायरेक्ट हिट चूकला अन् कार्तिक मैदानावर उभा राहिला. नवव्या षटकात शिवांग कुमारने टाकलेला चेंडू ऋतुराज गायकवाडने शॉर्ट फाईनच्या दिशेने मारला. तेथे होसैन उभा होता आणि कार्तिक धाव घेण्यासाठी बराच पुढे पळालेला. होसैनचा डायरेक्ट हिट लागला असता तर कार्तिक माघारी परतला असता. पण, त्याचवेळी अम्पायरने 'डेड बॉल' असल्याचे जाहीर केले..शिवांगने चेंडू टाकला तेव्हा त्याचा रुमाल खाली पडला होता आणि त्यामुळे हा डेड बॉल दिला. पण, नंतर तो बदलला गेला. कार्तिकला बाद करण्यासाठी कमिन्स पुन्हा गोलंदाजीला आला. त्याने कार्तिकला नितीश कुमारच्या हाती झेल देण्यास भाग पाडले. कार्तिक १८ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ३२ धावांवर झेलबाद झाला. आयपीएलमध्ये कर्णधार म्हणून सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्यांमध्ये कमिन्स ( ४१) दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला, त्याने हार्दिक पांड्याचा ( ४०) विक्रम मोडला. शेन वॉर्न ५७ विकेट्ससह अव्वल आहे..संजू सॅमसनने आयपीएलच्या या पर्वात ४७७ धावा केल्या आहेत आणि चेन्नई सुपर किंग्सकडून एका पर्वातील एखाद्या फलंदाजाने केलेल्या या सर्वाधिक धावा ठरला. यापूर्वी हा विक्रम महेंद्रसिंग धोनीच्या नावावर होता. त्याने २०१३ च्या पर्वात १६ सामन्यांत ४६१ धावा केल्या होत्या. आता हा विक्रम संजूच्या नावावर नोंदवला गेला आहे.