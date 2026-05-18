CSK vs SRH Live: संजू सॅमसन 'फसला', उर्विल पटेलचा आडवा फटका हुकला... पॅट कमिन्सच्या डावपेचांनी चेन्नईला 'पॉवर' दाखवली... Video

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: चेन्नई सुपर किंग्सने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आक्रमक सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला, पण पॅट कमिन्सच्या अचूक डावपेचांसमोर त्यांची योजना फसली. पॉवरप्लेमध्ये मोठ्या फटक्यांच्या प्रयत्नात संजू सॅमसन आणि उर्विल पटेल या दोघांनाही विकेट गमवावी लागली आणि चेपॉकवरील चाहत्यांमध्ये शांतता पसरली. संजू सॅमसनकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती. मात्र SRH च्या वेगवान माऱ्यापुढे तो जास्त वेळ टिकू शकला नाही. दुसऱ्या बाजूला उर्विल पटेलने आक्रमक फटकेबाजीचा प्रयत्न केला, पण त्याचा आडवा फटका थेट क्षेत्ररक्षकाच्या हाती गेला..CSK ने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, सर्वांचे कान आतूर होते, ते MS Dhoni खेळतोय, हे ऐकायला... मात्र, धोनी अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याने, खेळू शकत नाही, असे कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने सांगितले आणि सर्वांचा उत्साह क्षणात मावळला. ऋतुराज म्हणाला, "आम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहोत.एका वेळी एकाच सामन्याचा विचार करायचा, हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करायचा, चांगली सुरुवात करायची, परिस्थितीचा नीट अंदाज घ्यायचा आणि सर्वोत्तम कामगिरी करायची आहे. महेंद्रसिंग धोनी चेपॉकवर आला आहे, पण हा सामना खेळण्याइतका तो तंदुरुस्त नाही. आम्ही संघात फक्त एक बदल केला आहे. गुरजपनीतच्या जागी अकिल संघात आला आहे..CSK vs SRH Live: महेंद्रसिंग धोनी 'चेपॉक' वर आला, पण खेळणार का? कॅप्टन ऋतुराजने उत्तर दिले... रवी शास्त्रींनी MS म्हणताच जल्लोष अन्... .Sunrisers Hyderabad: अभिषेक शर्मा, इशान किशन, हेनरिच क्लासन, सलिल अरोरा, स्मरण रवीचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पॅट कमिन्स, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, सकिब हुसैन, प्रफुल हिंगेChennai Super Kings : संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकिल होसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेन्सर जॉन्सन.२०२३ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सने चेपॉकवर ( vs KKR) शेवटची प्रथम फलंदाजी केली होती. त्यानंतर आज ते प्रतिस्पर्धींना तगडे लक्ष्य देण्यासाठी मैदानावर उतरले. नितीश कुमार रेड्डीने मागील सामन्यात संजू सॅमसनची विकेट घेतली होती, म्हणून त्याला आज पहिले षटक दिले गेले. पण, संजूने १७ धावा चोपून उत्तर दिले. आयपीएल इतिहासातील CSK ने डावाच्या पहिल्या षटकात चोपलेल्या या दुसऱ्या सर्वोत्तम धावा ठरल्या. २०१५ मध्ये KKR विरुद्ध इडन गार्डनवर त्यांनी १९ धावा कुटलेल्या. .प्रफुल हिंगेच्या पुढच्या षटकात संजूने सलग तीन चौकार खेचले. त्याने दोन चौकार अप्रतिम कट शॉट मारून मिळवले. पण, पॅट कमिन्सने तिसऱ्या षटकात CSK ला धक्का दिला. कमिन्सने चेंडूचा टप्पा थोडा पुढे टाकला अन् मोठ्या फटका मारण्याच्या तयारीत असलेल्या संजूच्या बॅटला चेंडू घासून इशान किशनच्या हाती सहज विसावला. संजूने १३ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह २७ धावांवर माघारी परतला. पण, फॉर्मात असलेल्या उर्विल पटेलने सलग दोन षटकार खेचून कमिन्सला चकीत केले. साकिब हुसैनने पाचव्या षटकात उर्विलचा ( १३) त्रिफळा उडवून CSK ला दुसरा धक्का दिला. CSK ला पॉवर प्लेमध्ये २ बाद ५७ धावा करता आल्या.