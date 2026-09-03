Curtly Ambrose : त्याने विकेट घेतली की आई घराबाहेर घंटा वाजवायची! २१ व्या वर्षी क्रिकेटला सुरुवात केलेला तो जगातील महान गोलंदाज बनला

जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात त्याने जेव्हा कसोटीत विकेट घेतली, तेव्हा त्याच्या आईने घराबाहेरची घंटा वाजवली, ही घंटा तब्बल ४०५ वेळा वाजवली गेली. ही कहाणी आहे. ६ फूट ७ इंच उंच धिप्पाड वेस्ट इंडिजचे गोलंदाज कर्टली अॅम्ब्रोस (Curtly Ambrose) यांची. आजही दिग्गज गोलंदाजांमध्ये अॅम्ब्रोस यांचं नाव घेतलं जातं. त्यांच्या काळात ते ४०० हून अधिक कसोटी विकेट्स घेणारे केवळ पाचवेच गोलंदाज होते. त्यांनी आणि कर्टनी वॉल्श यांनी मिळून त्यांच्या काळात प्रतिस्पर्ध्यांना अक्षरश: हैराण करणारी गोलंदाजी केली होती. त्यांची गोलंदाजीतील भागीदारी सर्वाधिक गाजलेली भागीदारी राहिली. .Viral Cricket Video: 6,6,6,6,6,6! सहा चेंडू, सहा षटकार... युवराज सिंगसारखी तुफान फटकेबाजी, पण इंग्लंडच्या फलंदाजाचा हा पराक्रम आहे थोडा वेगळा Video .पण खरंतर अॅम्ब्रोस यांना आधी क्रिकेटपटू बनायचंच नव्हतं. त्यांना बास्केटबॉल मनापासून आवडायचं. मात्र अँटिग्वाच्या स्वेट्स गावात वाढलेल्या अॅम्ब्रोस यांनी १९८४ मध्ये वयाच्या २१ व्या वर्षी केवळ आई हेलीच्या आग्रहाखातर चेंडू हातात घेतला आणि क्लब क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. त्यानंतर अवघ्या ४ वर्षातच त्यांनी वेस्ट इंडिज संघात स्थान मिळवलं आणि काही वेळातच ते वेस्ट इंडिजच्या घातक गोलंदाजांपैकी एक बनले. त्यांनी पहिल्याच वर्षी माल्कम मार्शल आणि कर्टनी वॉल्श यांच्यासोबत गोलंदाजी करताना ४९ विकेट्स घेतल्या..१९९३ साली पर्थमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटीत ३२ चेंडूंमध्ये केवळ एक धाव देऊन सात बळी घेतले होते. इतकंच नाही, तर त्रिनिदादमध्ये अॅम्ब्रोस यांनी इंग्लंडविरुद्ध भेदक गोलंदाजी करत ६ विकेट्स घेतले होते, ज्यामुळे इंग्लंडचा संघ ४६ धावांवर सर्वबाद झाले. ॲम्ब्रोज म्हणजे केवळ विकेट्स घेणारा गोलंदाज नव्हते, तर ते प्रतिस्पर्धी संघाला उद्ध्वस्त करणारा वादळ होते. त्यांची गोलंदाजी म्हणजे फलंदाजांना धावा न देऊन गुदमरून टाकणारी गोलंदाजी होती. ते अक्षरश: फलंदाजांना धावांसाठी उपाशी ठेवायचे. पण मैदानात फलंदाजांसाठी काळ ठरणाऱ्या ॲम्ब्रोज यांचं व्यक्तिमत्व मात्र अत्यंत शांत होतं..त्यांनी २००० साली जाहीर केलं होतं की इंग्लंडविरुद्धची कसोटी मालिका त्यांची शेवटची मालिका असेल. द ओव्हलवर त्यांनी निवृत्तीचा सामना खेळला. त्यावेळी त्यांना इंग्लंडने खेळपट्टीपर्यंत टाळ्यांच्या गजरात गार्ड ऑफ ऑनर दिला होता. शेवटी अॅम्ब्रोस आणि कोर्टनी वॉल्श खांद्यावर हात टाकत मैदानाबाहेर आले तो क्रिकेटसाठी अत्यंत भावूक क्षण होता. द ओव्हलच्या पॅव्हिलियनच्या पायऱ्या चढताना त्यांनी हातातील प्रसिद्ध पांढरे आर्मबँड्स काढले, तेव्हा क्रिकेट जगतातील एका सर्वात भीतीदायक आणि शांत युगाचा शेवट झाला..Viral Cricket Video: गांगुलीने २००२ मध्ये जे केलं, तेच पुन्हा लॉर्ड्समध्ये? भारतीय खेळाडूंच्या सेलिब्रेशनचा VIDEO तुफान व्हायरल; नेमकं काय घडलं?.अॅम्ब्रोस यांनी ९८ कसोटीत २०.९९ च्या सरासरीने ४०५ विकेट्स घेतल्या. या प्रत्येक ४०५ विकेटवेळी त्यांच्या आईने घराबाहेर येऊन घंटा वाजवली होती. हा घंटेचा आवाज आजही क्रिकेटच्या इतिहासात गुंजतोय. आजही त्यांचं यांचं नाव महान गोलंदाजांमध्ये घेतलं जातं. त्यांनी वनडेतही १७६ सामने खेळताना २२५ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.