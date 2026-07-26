COMMONWEALTH GAMES 2026 : भारताच्या खात्यात आणखी एक पदक! ऋषिकांत सिंगने राष्ट्रकुल विक्रम मोडला, रौप्यपदक जिंकले

Commonwealth Games 2026 India medal tally: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताच्या पदकसंख्येत आणखी एका पदकाची भर पडली आहे. पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटात वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंग याने शानदार कामगिरी करत रौप्यपदक पटकावले. त्याने एकूण २६४ किलो (स्नॅच १२१ किलो + क्लीन अँड जर्क १४३ किलो) वजन उचलत भारताला स्पर्धेतील आणखी एक पदक मिळवून दिले. ऋषिकांतने स्नॅच प्रकारात १२१ किलो वजन उचलून राष्ट्रकुल स्पर्धेचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. यापूर्वीचा विक्रम १२० किलोचा होता. तिसऱ्या प्रयत्नात त्याने हा विक्रम मोडत इतिहास रचला..चानंबम ऋषिकांत सिंग हा मणिपूरच्या इम्फाळ पश्चिम येथील वेटलिफ्टर आहे. अहमदाबाद येथे झालेल्या २०२५ राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये २७१ किलो (१२० किलो स्नॅच + १५१ किलो क्लीन अँड जर्क) वजन उचलून त्याने सुवर्णपदक जिंकले होते. नॉर्वे येथे झालेल्या २०२५ च्या जागतिक वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये २६९ किलो वजनासह ११ वे स्थान मिळवले होते. जागतिक स्तरावरील चमकदार कामगिरीसाठी त्याला 'टोयसा' (TOISA) २०२६ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्याने २०२२ च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल स्पर्धेत ५५ किलो वजनी गटातून पदार्पण केले होते, त्यानंतर त्याने ६० किलो वजनी गटात प्रवेश केला..अंतिम निकालअनीक कस्डन (मलेशिया): २७३ किलो (१२१+१५२), स्पर्धा विक्रमऋषिकंत सिंग (भारत): २६४ किलो (१२१+१४३)जोशुआ म्बोया (केनिया): २५५ किलो (११५+१४५)सुपुन सोमथिलका (श्रीलंका): २४४ किलो (१०९+१३५)अँटोनिन लानो (कॅनडा): २३३ किलो (१०१+१३२)केवाऊ बारू (पीएलजी): २२५ किलो (९८+१२७)किरन स्टाइल्स (इंग्लंड): २२१ किलो (९५+१२६)हाफिज बिन झैदी ( सिंगापूर): २१७ किलो (१००+११७).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.