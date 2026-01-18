Cricket

IND vs NZ 3rd ODI: डॅरिल मिशेल टीम इंडियासाठी ठरतोय डोकेदुखी, सलग दुसरं शतक झळकावत घडवला इतिहास

Daryl Mitchell & Glenn Phillips Hundreds: इंदोरमधील तिसऱ्या वनडे सामन्यात न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिशेलने भारताविरुद्ध सलग दुसरे शतक झळकावून इतिहास रचला. मिशेलने ग्लेन फिलिप्ससोबत द्विशतकी भागीदारी केली.
Daryl Mitchell &amp; Glenn Phillips | India vs New Zealand 3rd ODI

Daryl Mitchell & Glenn Phillips | India vs New Zealand 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Daryl Mitchell ODI Record in India: इंदोरमधील होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड संघात तिसरा वनडे सामना रविवारी (१८ जानेवारी) खेळवला जात आहे. हा सामना मालिकेच्या निकालाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

या संपूर्ण मालिकेत न्यूझीलंडचा मधल्या फळीतील फलंदाज डॅरिल मिशेल (Daryl Mitchell) भारतासाठी डोकेदुखी ठरला आहे. त्याने तिन्ही सामन्यात मोठी खेळी केली आहे. त्याने आता रविवारी तिसऱ्या वनडेतही शतकी धमाका करत मोठा विक्रम केला आहे. त्याच्याशिवाय ग्लेन फिलिप्सनेही (Glenn Phillips) शतक केले आहे.

<div class="paragraphs"><p>Daryl Mitchell &amp; Glenn Phillips | India vs New Zealand 3rd ODI</p></div>
IND vs NZ, 3rd ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस! भारताच्या Playing XI मध्ये अर्शदीप सिंगचे पुनरागमन, मग कोणाला मिळाला डच्चू?
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
New Zealand Cricketer
cricket news today
New Zealand Cricket Team
ODI cricket
ODI cricket records

Related Stories

No stories found.