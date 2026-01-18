IND vs NZ 3rd ODI: डॅरिल मिशेल टीम इंडियासाठी ठरतोय डोकेदुखी, सलग दुसरं शतक झळकावत घडवला इतिहास

Daryl Mitchell ODI Record in India: इंदोरमधील होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड संघात तिसरा वनडे सामना रविवारी (१८ जानेवारी) खेळवला जात आहे. हा सामना मालिकेच्या निकालाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या संपूर्ण मालिकेत न्यूझीलंडचा मधल्या फळीतील फलंदाज डॅरिल मिशेल (Daryl Mitchell) भारतासाठी डोकेदुखी ठरला आहे. त्याने तिन्ही सामन्यात मोठी खेळी केली आहे. त्याने आता रविवारी तिसऱ्या वनडेतही शतकी धमाका करत मोठा विक्रम केला आहे. त्याच्याशिवाय ग्लेन फिलिप्सनेही (Glenn Phillips) शतक केले आहे. .IND vs NZ, 3rd ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस! भारताच्या Playing XI मध्ये अर्शदीप सिंगचे पुनरागमन, मग कोणाला मिळाला डच्चू?.या सामन्यात (IND vs NZ) भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीला योग्यही ठरवला होता. पहिल्याच षटकात हेन्री निकोल्सला अर्शदीप सिंगने शून्यावरच माघारी धाडले होते. त्याच्या पुढच्याच षटकात डेव्हॉन कॉनवेचा अडथळा हर्षित राणाने दूर केला. त्याला ५ धावांवर रोहित शर्माने झेल घेत बाद केले. मात्र यानंतर डॅरिल मिशेल आणि विल यंग यांची जोडी पुन्हा जमली. या दोघांनी अर्धशतकी भागीदारी करत संघाला स्थिरता दिली. मात्र या सामन्यात त्यांची भागीदारी धोकादायक ठरणार नाही, याची काळजी हर्षित राणाने घेतली होती. त्याच्या गोलंदाजीवर रवींद्र जडेजाने विल यंगचा अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे यंग ४१ चेंडूत ३० धावा करून बाद झाला..मात्र, तो बाद झाल्यानंतरही मिशेलने त्याची लय कायम ठेवली. त्याने नंतर पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या ग्लेन फिलिप्सला साथीला घेतले. या दोघांनी भारतीय गोलंदाजांना मोठे यश मिळू दिले नाही. दोघांनी काही आक्रमक शॉट्सही खेळले. त्यामुळे त्यांनी या मालिकेतील सर्वात मोठी भागीदारीही केली. दुसऱ्या सामन्यात विल यंग आणि मिशेल यांच्यात १६२ धावांची भागीदारी झाली होती. पण फिलिप्स आणि मिशेलने या भागीदारीलाही मागे टाकत द्विशतकी भागीदारी केली. यादरम्यान, ३६ व्या षटकात १०६ चेंडूत मिशेलने त्याचे शतक पूर्ण केले. हे त्याचे भारतातील चौथे, तर वनडे कारकिर्दीतील नववे शतक आहे. त्यामुळे त्याने मोठा पराक्रमही केला आहे..डॅरिल मिशेलचे विक्रममिशेल भारतात भारताविरुद्ध वनडेमध्ये चार शतके करणारा न्यूझीलंडचा पहिलाच, तर जगातील दुसराच खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी असा पराक्रम केवळ दक्षिण आफ्रिकेच्या एबी डिविलियर्सने केला होता. डेविलियर्सने ५ शतके भारतात भारताविरुद्ध केले आहेत.याशिवाय वनडेत न्यूझीलंडकडून भारताविरुद्ध सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्येही तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर नॅथन ऍस्टल आहे. त्याने भारताविरुद्ध वनडेत ५ शतके केली आहे. यातील तीन शतके त्यानेही भारतात केली आहेत.तसेच मिशेलने भारताविरुद्ध वनडेत ५० पेक्षा अधिक धावांची खेळी करण्याची ही सलग चौथी वेळ होती. त्यामुळे न्यूझीलंडकडून भारताविरुद्ध वनडेत सलग चार सामन्यात ५० धावांचा टप्पा पार करणारा तो केन विलियम्सनंतरचा दुसराच खेळाडू आहे. विलियम्सनने २०१४ मध्ये सलग ५ सामन्यात भारताविरुद्ध ५० धावांचा टप्पा पार केला होता..IND vs NZ, 2nd ODI: भारतावर पराभवाची संक्रांत! डॅरिल मिशेलचं शतक, विल यंगनेही दिली भक्कम साथ; न्यूझीलंडचा दणदणीत विजय.ग्लेन फिलिप्सनेही दाखवली ताकददरम्यान, केवळ मिशेलनेच नाही, तर ग्लेन फिलिप्सनेही ४२ व्या षटकात ८३ चेंडूत त्याचे शतक केले. हे त्याचे वनडेतील दुसरेच शतक आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडने ४२ षटकांच्या आतच २६० धावांचा टप्पा पार केला आहे. फिलिप्स अखेर ४४ व्या षटकात अर्शदीपने बाद केले. फिलिप्सने ८८ चेंडूत १०६ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने ९ चौकार आणि ३ षटकार मारले.या दरम्यान मिशेल आणि फिलिप्स यांनी २१९ धावांची द्विशतकी भागीदारी केली, त्यामुळे भारतात वनडेत द्विशतकी भागीदारी करणारी त्यांची न्यूझीलंडची तिसरी जोडी ठरली. यापूर्वी कॉनवे आणि रचिन रवींद्र यांनी इंग्लंडविरुद्ध भारतात झालेल्या २०२३ वर्ल्ड कपमध्ये नाबाद २७३ धावांची भागीदारी केली होती. तसेच टॉम लॅथम आणि रॉस टेलर यांनी २०१७ मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर भारताविरुद्ध २०० धावांची भागीदारी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.