IND vs NZ, 3rd ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस! भारताच्या Playing XI मध्ये अर्शदीप सिंगचे पुनरागमन, मग कोणाला मिळाला डच्चू?

India vs New Zealand 3rd ODI Toss: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली आहे. या सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अर्शदीप सिंगचे पुनरागमन झाले आहे.
India vs New Zealand, 3rd ODI, Playing XI: भारत आणि न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना इंदोरमध्ये खेळला जात आहे. या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी असल्याने तिसरा सामना निर्णायक आहे. भारतीय संघाने २०१९ नंतर मायदेशात वनडे मालिका गमावलेली नाही. पण आता न्यूझीलंडविरुद्ध शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील.

दुसऱ्या बाजूला न्यूझीलंड १९८९ पासून भारत दौऱ्यावर वनडे मालिका खेळत असली तरी त्यांनी अद्याप भारतात वनडे मालिका जिंकलेली नाही. त्यामुळे भारताला भारतात हरवण्यासाठी न्यूझीलंडलाही मोठे प्रयत्न करावे लागतील.

