IND vs NZ, 3rd ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस! भारताच्या Playing XI मध्ये अर्शदीप सिंगचे पुनरागमन, मग कोणाला मिळाला डच्चू?

India vs New Zealand, 3rd ODI, Playing XI: भारत आणि न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना इंदोरमध्ये खेळला जात आहे. या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी असल्याने तिसरा सामना निर्णायक आहे. भारतीय संघाने २०१९ नंतर मायदेशात वनडे मालिका गमावलेली नाही. पण आता न्यूझीलंडविरुद्ध शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. दुसऱ्या बाजूला न्यूझीलंड १९८९ पासून भारत दौऱ्यावर वनडे मालिका खेळत असली तरी त्यांनी अद्याप भारतात वनडे मालिका जिंकलेली नाही. त्यामुळे भारताला भारतात हरवण्यासाठी न्यूझीलंडलाही मोठे प्रयत्न करावे लागतील. .IND vs NZ: जडेजाच्या फॉर्मची भारतीय संघात चिंता? मोहम्मद सिराजने सांगितले कसे आहे टीममधील वातावरण.या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे न्यूझीलंड संघात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल. .भारतीय संघाने (Team India) या सामन्यासाठी मोठा बदल केला आहे. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अर्शदीप सिंगचे (Arshdeep Singh) पुनरागमन झाले आहे. त्याला पहिल्या दोन सामन्यात खेळवले नव्हते. त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाल्याने प्रसिद्ध कृष्णाला (Prasidh Krishna) वगळण्यात आले आहे. याशिवाय कोणताही बदल भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये झालेला नाही.न्यूझीलंडने मात्र त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या वनडेत खेळलेले ११ खेळाडूच न्यूझीलंडसाठी तिसऱ्या वनडेतही खेळताना दिसणार आहेत..दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हन -भारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराजन्यूझीलंड - डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (यष्टीरक्षक), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झकरी फोक्स, काइल जेमिसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडेन लेनोक्स.IND vs NZ: अर्शदीप सिंग तिसऱ्या वनडेत तरी खेळणार की नाही? सिराजने स्पष्टच सांगितलं की 'कॅप्टन आणि कोच...'.डॅरिल मिशेलला रोखण्याचे आव्हानन्यूझीलंडविरुद्ध राजकोट येथील दुसऱ्या वनडे सामन्यात झालेल्या पराभवाने भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डावाच्या मध्यावर पकड मिळवण्यास भारतीय गोलंदाज अपयशी ठरत आहेत. त्यात न्यूझीलंडचा डॅरेल मिशेल हा नेहमीच भारतीय गोलंदाजांची डोकेदुखी ठरलेला आहे, त्याने दुसऱ्या सामन्यात शानदार शतक करून भारतीय गोलंदाजांच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या होत्या. त्यामुळे आता तिसऱ्या आणि निर्णयक सामन्यात भारताला मागच्या चुका सुधारून खेळ करावा लागेल आणि मालिका जिंकावी लागले. तिसरा सामना होणाऱ्या इंदोर स्टेडियमचे मैदान लहान आहे. परिणामी, सीमारेषा जवळ असल्यामुळे येथे दोन्ही संघांसाठी चुकीच्या टप्प्याला माफी नसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.