IPL 2026 Marathi News: काव्या मारनच्या संघात ३००+ विकेट्स घेणारा खेळाडू दाखल; KKRनेही विदर्भच्या पोट्ट्यासाठी मोजले लाखो

KKR, SRH replacement player IPL 2026 details : इंडियन प्रीमिअर लीगच्या १९ व्या पर्वाला २८ मार्चपासून सुरूवात होत आहे. पण, त्याआधी काही संघांना दुखापतीचा फटका बसला आहे. कोलकाता नाइट रायडर्सने हर्षित राणापाठोपाठ आकाश दीप यालाही दुखापतीमुळे या पर्वातून गमावले आहे. आकाशने स्पर्धेतून माघार घेतली आहे, त्याचवेळी सनरायझर्स हैदराबादलाही दुखापतीमुळे जॅक एडवर्ड्सच्या माघारीचा फटका सहन करावा लागला आहे..KKR आणि SRH यांनी आयपीएल २०२६ साठी आपल्या ताफ्यात अनुक्रमे विदर्भचा सौरभ दुबे आणि इंग्लंडच्या डेव्हिड पायने यांचा बदली खेळाडू म्हणून समावेश केला आहे. भारतासाठी १० कसोटीत २८ विकेट्स घेणाऱ्या आकाशला lumbar stress दुखापतीमुळे IPL 2026 मधून माघार घ्यावी लागली आहे, तो सध्या बीसीसीआयच्या वैद्यकिय टीमसोबत सेंटर ऑफ एक्सलेन्स ( COE) मध्ये आहे. त्याच्याजागी संघात समावेश करण्यात आलेला सौरभ हा विदर्भाचा क्रिकेटपटू आहे. हा डावखुरा मध्यमगती गोलंदाज लिलावात अनसोल्ड राहिला होता. त्याची ३० लाख ही मुळ किंमत होती आणि याच किमतीत KKR ने त्याला आपल्या ताफ्यात घेतले..त्याचवेळी काव्या मारनच्या SRH ने इंग्लंडच्या पायनेला करारबद्ध केले. त्याच्यासाठी फ्रँचायझीने १.५ कोटी रुपये मोजले. जॅक एडवर्ड्सच्या जागी तो खेळणार आहे. पायने याने इंग्लंडकडून एकच वन डे सामना खेळला असला तरी त्याने एकूण २३३ ट्वेंटी-२० लढतीत ३०४ विकेट्स घेतल्या आहेत. SRH ची गोलंदाजी मजबूत करण्यात आली आहे..IPL 2026 New Rule : १५ नवीन नियम... BCCIने खेळाडू, त्यांचे कुटुंबिय अन् फ्रँचायझीची डोकेदुखी वाढवली; चुका केल्यास कठोर कारवाई.सनरायझर्स हैदराबाद - पॅट कमिन्स (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, इशान किशन, हेन्रिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडू मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनाडकट, ईशान मलिंगा, जीशान अन्सारी, लियाम लिव्हिंगस्टोन, सलील अरोरा, शिवम मावी , क्रेन्स फुलेत्रा , प्रफुल हिंगे , अमित कुमार , ओंकार टरमाळे , साकिब हुसैन , शिवांग कुमार.IPL 2026 Marathi News: महेंद्रसिंग धोनी ६० वर्षांचा होईपर्यंत आयपीएल खेळणार... म्हणतो कसा, अवघड आहे, पण मी प्रयत्न नक्की करेन....कोलकाता नाईट रायडर्स - अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंग, अंगक्रिश रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, लवनीथ सिसोदिया, रहमानउल्ला गुरबाज, रमणदीप सिंग, अंकुल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, चेतन साकारिया, स्पेन्सर जॉन्सन, कॅमेरॉन ग्रीन,मथिशा पाथिराना , तेजस्वी सिंग, रचिन रवींद्र, फिन ऍलेन, टीम सिफर्ट , राहुल त्रिपाठी , दक्ष कमरा, सार्थक रंजन, प्रशांत सोळंकी , कार्तिक त्यागी .