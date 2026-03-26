शाळेतली पोरं...! डेव्हिड वॉर्नरने पाकिस्तानात शाहीन आफ्रिदीची उडवली खिल्ली; PSL च्या पत्रकार परिषदेत केला ना कल्ला... Video Viral

David Warner Shaheen Afridi PSL press conference controversy video: ऑस्ट्रेलियन स्टार फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर हा पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये कराची किंग्स संघाकडून खेळणार आहे. ३९ वर्षीय डावखुऱा फलंदाज न्यू साऊथ वेल्सहून कराचीत दाखल झाला आणि तो या संघाचे नेतृत्वही सांभाळताना दिसणार आहे. पीएसएलमध्ये सहभागी पाच संघांच्या कर्णधारांची काल संयुक्त पत्रकार परिषद झाली आणि त्यात ऑसी फलंदाजाने पाकिस्तानी स्टार गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी याची खिल्ली उडवल्याचे पाहायला मिळाले. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय....पाकिस्तानी पत्रकाराने डेव्हिड वॉर्नरला एक प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देत असताना शाहीन आफ्रिदी, सौद शकील गप्पा मारताना दिसले आणि ते पाहून वॉर्नर भडकला. त्यांच्या या वागण्यावर वॉर्नरने संतापजनक प्रश्न विचारला. तो म्हणाला, तुमचं काय चाललंय? माफी असावी, आपल्यात काही शाळकरी पोरं आहेत....PSL 2026 मध्ये कराची किंग्सचे नेतृत्व करणार आहे आणि त्याने मागच्या वर्षी पीएसएलमध्ये पदार्पण केले आणि ११ सामन्यांत ३६८ धावा केल्या. त्याच्या नेतृत्वाखाली कराची किंग्सने मागील पर्वात तिसरे स्थान पटकावले. २२ मे २०२५ रोजी गद्दाफी स्टेडियमवर झालेल्या इलिमिनेटर लढतीत त्यांना लाहोर कलंदर्सकडून ६ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला होता..आर अश्विन, बावळट! अर्जुन तेंडुलकरवर केलेल्या विधानामुळे भारताच्या माजी फिरकीपटूवर जोरदार टीका; अर्जुनवर बोलणारा तू कोण?.वॉर्नरशिवाय पीएसएलमध्ये एडम झम्पा, सलमान अली आघा, मोइन अली आघा, हसन अली, खुशगील शाह, अब्बास आफ्रिदी आमि इहसानुल्लाह हे खेळाडू कराची किंग्सकडून खेळणार आहेत. सलमान अली आघाच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानचा संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये खेळा होता. त्याला ५.८५ PKR ( पाकिस्तानी रकमेत) पीएसएल लिलावात कराची किंग्सने खरेदी केले आहे. तो यापूर्वी लाहोर कलंदर्स आणि इस्लमानाबाद युनायटेड संघाकडून ३६ सामन्यांत खेळताना ७३० धावा व ४ विकेट्स घेतल्या आहेत.