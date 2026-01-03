David Warner: ९ षटकार अन् ११ चौकार... पुन्हा घोंगावलं वॉर्नरचं वादळ; शतक ठोकत विराट कोहलीशी बरोबरी

ऑस्ट्रेलियाचा स्फोटक फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर (David Warner) जरी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दिसत नसला, तरी तो सध्या बिग बॅश लीगमध्ये (BBL) मैदान गाजवताना दिसत आहे. सध्या ऑस्ट्रेलियात बिग बॅश लीग २०२५-२६ स्पर्धा सध्या सुरू आहे. या स्पर्धेत त्याने शनिवारी (३ जानेवारी) सिडनी थंडर्ससाठी होबार्ट हरिकेनविरुद्ध आक्रमक शतक केले आहे. हे त्याच्यासाठी विक्रमी शतकही ठरले..R Ashwin ची अचानक BBL मधून माघार! वॉर्नरच्या टीमकडून न खेळण्याचं कारण सांगताना लिहिलं भावनिक पत्र.या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या सिडनी संघाने मॅथ्यू गिल्क्स आणि सॅम कोन्स्टास यांच्या विकेट शून्यावरच गमावल्या होत्या. मात्र त्यानंतर कर्णधार डेव्हिड वॉर्नरने डाव सावरला. त्याने सॅम बिलिंग्स (२०), निक मॅडीसन (३०) आणि डॅनिएल सॅम्स (१४*) यांना साथीला घेत डाव पुढे नेला. त्याने या तिघांसोबत भागीदारी करत वादळी शतक ठोकले. तो एका बाजूने खंबीरपणे उभा राहिला आणि त्याने चौकार-षटकारांसह पाऊस पाडताना ५७ चेंडूत शतक ठोकले. त्यानंतर तो ६५ चेंडूत ११ चौकार आणि ९ षटकारांसह १३० धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे संघाला २० षटकात ४ बाद २०५ धावांपर्यंत पोहचता आले..वॉर्नरचा विक्रमदरम्यान, वॉर्नरने हे शतक केले, तेव्हा त्याचे वय ३९ वर्षे ६८ दिवस होते. त्यामुळे तो बिग बॅश लीगमध्ये शतक ठोकणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला आहे. त्याने शेन वॉटसनचा विक्रम मोडला आहे. शेन वॉटसनने २०१९ मध्ये ३७ वर्षे २१४ दिवस वय असताना सिडनी थंडर्ससाठीच ब्रिस्बेन हिटविरुद्ध शतक ठोकले होते..याशिवाय वॉर्नरचे हे टी२० कारकिर्दीतील ९ वे शतक आहे. त्यामुळे टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत वॉर्नरने तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. त्याने रिली रुसो आणि विराट कोहली यांची बरोबरी केली आहे. रुसेने ३९१ टी२० सामन्यांत ९ शतके केली आहेत, तर विराटने ४१४ टी२० सामन्यांत ९ शतके केली आहेत. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या ख्रिस गेलने ४६३ टी२० सामन्यांत २२ शतके केली आहेत, तर दुसऱ्या क्रमांकावरील बाबर आझमने ३३३ टी२० सामन्यांत ११ शतके केली आहेत.वॉर्नरचे हे बिग बॅश लीगमध्ये दुसरे शतक आहे. तसेच १३० धावा ही त्याची बिग बॅश लीगमधील सर्वोच्च धावांची खेळीही ठरली. याशिवाय सिडनी थंडर्ससाठी दोन शतके करणारा तो उस्मान ख्वाजानंतरचा दुसराच खेळाडू ठरला आहे..David Warner ने पाकिस्तानी पत्रकाराला दाखवली लायकी; भारताविरुद्ध विचारत होता उलटसुलट प्रश्न; मग काय भाई पेटलाच ना.सिडनी थंडर्सचा मात्र पराभवसिडनी थंडर्सने होबार्ट हरिकेनला २०६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र हे मोठे लक्ष्य होबार्टने १७.५ षटकातच ४ बाद २०७ धावा करत पूर्ण केले. होबार्ट हरिकेनकडून टीम वार्डने ४९ चेंडूतस ९० धावांची खेळी केली. मिचेल ओवेनने १८ चेंडूतच ४५ धावा केल्या. निखिल चौधरीने १४ चेंडूत नाबाद २९ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.