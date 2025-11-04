R Ashwin ची अचानक BBL मधून माघार! वॉर्नरच्या टीमकडून न खेळण्याचं कारण सांगताना लिहिलं भावनिक पत्र

भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने बीबीएलच्या १५ व्या हंगामातून माघार घेतली आहे. गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे त्याला हा निर्णय घ्यावा लागला. अश्विनने सोशल मीडियावर पत्र लिहून या निर्णयाची माहिती दिली. .भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विन काही दिवसांपूर्वीच बिग बॅश लीगमध्ये खेळणार असल्याने चर्चेत आला होता. बीबीएलचा करार मिळणारा तो भारताचा पहिला आंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटपटू ठरला होता. त्याला आगामी बीबीएलच्या १५ व्या हंगामासाठी डेव्हिड वॉर्नर कर्णधार असलेल्या सिडनी थंडर्सने संघात स्थान दिले होते. मात्र आता आर अश्विनला अचानक बीबीएलच्या १५ व्या हंगामातून माघार घ्यावी लागली आहे. त्याने यामागचे कारणही सांगितले आहे. त्याने सोशल मीडियावर एक मोठं पत्र लिहून त्याच्या या निर्णयाबाबत माहिती दिली आहे. .R Ashwin युएईच्या T20 लीगमध्ये अनसोल्ड राहण्यामागं वेगळंच कारण? सोशल मीडियावरील पोस्टही हटवल्या....अश्विनने त्याच्या पत्रात म्हटलंय की त्याला नुकतीच गुडघ्याची दुखापत झाली आहे. दरम्यान, जर अश्विन दुखापतीतून लवकर सावरला, तर कदाचित तो बीबीएलच्या अखेरच्या काही सामन्यांसाठी उपलब्ध राहू शकतो. बीबीएलचा हा हंगाम १४ डिसेंबर २०२५ ते २५ जानेवारी २०२६ दरम्यान खेळला जाणार आहे..अश्विनने त्याच्या पत्रात लिहिलंय की 'चेन्नईमध्ये आगामी हंगामासाठी सराव करत असताना माझ्या गुडघ्याला दुखापत झाली. मी त्यानंतर त्यासाठी पुढच्या प्रक्रिया केल्या, पण परिणाम असा निघाला की मी बीबीएलचा १५ वा हंगामात खेळू शकणार नाही. मला हे सांगताना कठीण जातंय. मी संघात सामील होण्यास आणि तुमच्यासमोर खेळण्यास उत्सुक होतो. सध्या तरी उपचार सुरू असून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. पुनरागमन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.'.भारतीय महिला संघाची 'ती' कृती अन् R Ashwin ने पुरुषांच्या संघाचे काढले वाभाडे; म्हणाला, ते फक्त प्रसिद्धीसाठी बाता मारतात, पण...त्याने पुढे लिहिले, 'मी जेव्हा पहिल्यांदा क्लबसोबत बोललो, तेव्हाच मला ट्रेंटकडून, स्टाफकडून आणि खेळाडूंकडून तो उबदारपणा जाणवला होता. यातील अनेक जणांनी मला संपर्कही केला. मी पहिला चेंडू टाकण्यापूर्वीच मला घरच्यासारखं समजल्याबद्दल आभार. मी आता सिडनी थंडर्सचा महिला आणि पुरुष संघाचा प्रत्येक सामना पाहिल आणि पाठिंबा देईल. जर मी लवकर बरा झालो आणि डॉक्टरही आनंदी असतील, तर मी हंगामाच्या शेवटी स्वत: उपस्थित राहिल. कोणतंच वचन देत नाही, पण हाच उद्देश आहे.'.अश्विनने यावर्षीय आयपीएल २०२५ झाल्यानंतर भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर तो जगभरातील विविध लीग खेळणार असल्याचे त्याने सांगितले होते. मात्र तो युएईमधील इंटरनॅशनल लीग टी२० स्पर्धेच्या लिलावात अनसोल्ड राहिला होता. त्यानंतर त्याने बीबीएलचा पूर्ण हंगामत खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता दुखापतीमुळे त्याला या हंगामालाही मुकावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.