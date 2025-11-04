Cricket

R Ashwin ची अचानक BBL मधून माघार! वॉर्नरच्या टीमकडून न खेळण्याचं कारण सांगताना लिहिलं भावनिक पत्र

R Ashwin Ruled Out of BBL15: आर अश्विनने बीबीएलच्या १५ व्या हंगामातून माघार घेतली आहे. तो डेव्हिड वॉर्नर कर्णधार असलेल्या सिडनी थंडर्स संघात सामील होणार होता.
  • भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने बीबीएलच्या १५ व्या हंगामातून माघार घेतली आहे.

  • गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे त्याला हा निर्णय घ्यावा लागला.

  • अश्विनने सोशल मीडियावर पत्र लिहून या निर्णयाची माहिती दिली.

