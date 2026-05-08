DC vs KKR Live: लोकेश राहुलची ऐतिहासिक कामगिरी! IPL मध्ये असा पराक्रम केला, जो आतापर्यंत एकालाही नव्हता जमला...

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Marathi Cricket News : कोलकाता नाइट रायडर्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये अचानक मुसंडी मारून स्वतःला प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राखले आहे. दिल्ली कॅपिटल्सही अजून शर्यतीत असले तरी मागील पाच सामन्यांत चार पराभवांमुळे त्यांचा प्रवास खडतर झाला आहे. अशा परिस्थितीत KKR ला घरच्या मैदानावर नमवण्याचा DC चा इरादा आहे. पण, त्यासाठी त्यांना सर्व आघाड्यांवर चांगली कामगिरी करणेही गरजेचे आहे. उभय संघांमध्ये आतापर्यंत ३४ सामने झाले आहेत आणि कोलकाताने १९-१५ अशी आघाडी घेतली आहे. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवरही KKR कडे ६-५ अशी बढती आहे आणि २०२२ पासून त्यांनी सर्व ३ सामने जिंकले आहेत..आजच्या सामन्यात मिचेल स्टार्क विरुद्ध अजिंक्य रहाणे, ही लढत पाहायला मिळणार आहे. अजिंक्यला ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजाविरुद्ध १३३ च्या स्ट्राईक रेटने फक्त ४४ धावा करता आल्या आहेत आणि तो एकदाच बाद झाला आहे. तेच लोकेश राहुलने KKR च्या सुनील नरीनविरुद्ध १५१ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या आहेत. KKR चा कर्णधार अजिंक्यने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. DC च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मुकेश कुमार व विपराज निगम यांचे पुनरागमन झाले आहे..खळबळजनक : वर्ल्ड कप विजेत्या क्रिकेटपटूच्या घरी सापडला एअरलाइन्सच्या SEO चा मृतदेह, क्रीडाविश्व हादरलं; आत्महत्या की हत्या?.KL Rahul व पथूम निसंका यांनी DC ला अपेक्षित सुरुवात करून दिली. या जोडीने १० च्या सरासरीने पॉवर प्लेमध्ये फटकेबाजी सुरू ठेवली होती, परंतु कार्तिक त्यागीने त्याच्या पहिल्या व डावातील पाचव्या षटकात जोडी तोडली. लोकेश १४ चेंडूंत ४ चौकारांसह २३ धावा करून झेलबाद झाला. नितीश राणा ( ८) मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला आणि कॅमेरून ग्रीनने त्याला ८व्या षटकात माघारी पाठवले. दिल्लीने २ फलंदाज ७४ धावांवर गमावले असले तरी निसंका एका बाजूने चांगली फटकेबाजी करत राहिला..लोकेश राहुलची ऐतिहासिक कामगिरीलोकेशने दिल्ली कॅपिटल्सकडून आज १००० धावा पूर्ण केल्या आणि त्यासाठी त्याने २३ डाव खेळले. आयपीएलमध्ये एका संघासाठी कमी डावांत १००० धावा करण्याच्या विक्रमात लोकेशने संयुक्तपणे तिसरे स्थान पटकावले. त्याने लेंडल सिमन्स ( MI) व स्वतःच्याच ( PBKS) विक्रमाशी बरोबरी केली. या विक्रमात ख्रिस गेल ( २० डाव, RCB ) आणि शॉन मार्श ( २१ डाव, PBKS) हे आघाडीवर आहेत. शिवाय लोकेशने आयपीएलमध्ये ५०० चौकारांचाही टप्पा गाठला. .IPL मध्ये तीन वेगवेगळ्या फ्रँचायझीकडून १०००+ धावा करणारा लोकेश राहुल हा पहिला फलंदाज ठरला. त्याने पंजाब किंग्सकडून २५४८, लखनौ सुपर जायंट्सकडून १४१० व दिल्लीकडून १००० धावा केल्या आहेत. त्याने २३ डावांत दिल्लीसाठी १००० धावांचा टप्पा पार करून जेपी ड्युमिनी व रिषभ पंत ( ३५ डाव) यांचा विक्रम मोडला.