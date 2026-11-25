Sarah Glenn Strikes Unguarded Stumps Following 75-Second Time Limit Violation: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जवळपास १० वेगवेगळ्या प्रकारे फलंदाज बाद होतो. पण वूमन्स बीग बॅश लीगमध्ये (WBBL) एका वेगळ्यात नियमामुळे वेस्ट इंडिजची अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू डिएंड्रा डॉटिन बाद झाली आहे. ती उशिरा फलंदाजीला येण्यामुळे बाद झाली असली, तरी तिची विकेट सर्वसाधारण 'टाईम आऊट' नुसार गेलेली नाही. .IND W vs SA W: दक्षिण आफ्रिकेचा भारताविरुद्ध मायदेशात होणाऱ्या ODI, T20I अन् Test सामन्यांसाठी संघ जाहीर; लॉरा वूल्फार्ट कर्णधार.झाले असे की बुधवारी मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध ब्रिस्बेन हिट या महिला संघात सामना झाला. या सामन्यात ब्रिस्बेनने मेलबर्नसमोर १३८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना टेस फ्लिंटॉफ आणि हेली मॅथ्यूज यांनी चांगली सुरुवात केली, पण मॅथ्यूज १० धावांवर बाद झाला. कर्णधार सोफी मोलिनेक्सही १८ धावांवर बाद झाली. त्यानंतर फ्लिंटॉफ आणि जॉर्जिया वेरहॅमने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र १४ व्या षटकात फ्लिंटॉफ ३० धावांवरच बाद झाली. .यानंतर १५ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर जॉर्जिया वेरहॅमला सारा ग्लेनने २९ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे डिएंट्रा डॉटिन ७ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला येणार होती. पण तिला मैदानात येऊन फलंदाजीसाठी पूर्ण सज्ज होण्यास वेळ लागला. डॉटिन बाहेर आली आणि तिने तिचे हेल्मेट नीट केले. त्यानंतर तिने बॅटिंग ग्लव्ह्ज न घालताच केवळ इनर ग्लव्ह्ज घात गार्ड घेतला. यादरम्यान तिने ७५ सेकंदाची वेळमर्यादा ओलांडली असल्याचे अंपायरने तिला सांगितले..त्यामुळे WBBL मधील टाईम आऊटच्या नियमानुसार डॉटिनला किमान खेळपट्टीपासून ५ मीटर लांब लेग साईडला उभं राहायला सांगण्यात आले. त्यानंतर सारा ग्लेनला स्टंपसमोर कोणी नसताना एक चेंडू टाकण्याची परवानगी देण्यात आली. साराने कोणतीही चूक न करता थेट स्टम्पवर चेंडू मारला आणि त्यामुळे डॉटिनला एकही चेंडू न खेळताच मागे जावे लागले.WBBL मधील ४०.१ नियमानुसार फलंदाजाला फलंदाजीसाठी मैदानात येऊन गार्ड घेण्यासाठी ७५ सेकंद दिले जातात. पण जर त्यापेक्षा उशीर झाला, तर याला टाईम आऊट समजले जाते. पण अशावेळी थेट फलंदाजाला बाद देण्याऐवजी गोलंदाजाला त्या फलंदाजाला बाद करण्याची संधी देण्यात येते..WBBL, Video: कडक! स्मृती मानधानाने पळत येत घेतला अफलातून कॅच, Video होतोय व्हायरल.पण, जर गोलंदाजाकडून स्टम्पवर चेंडू मारण्यास चूक झाली, तर ४०.५ नियमानुसार हा चेंडू निर्धाव मानला जातो. तसेच नोबॉल टाकला, तर पुढचा चेंडू फ्री हिट दिला जातो. हा नियम WBBL मध्ये २०२१-२२ पासून आहे.सामन्याचा निकालदरम्यान डॉटिन बाद झाली, तेव्हा मेलबर्नच्या ५ बाद ९७ धावा झाल्या होत्या. पण तरी त्यांनी ३ विकेट्स शिल्लक ठेवत हा सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.