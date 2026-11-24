India Women vs South Africa Women: डिसेंबरमध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघ दक्षिण आफ्रिकेच्या मोठ्या दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात वनडे, टी२० आणि कसोटी अशा तिन्ही प्रकारातील सामने होणार आहेत. त्यामुळे या सामन्यांसाठी दक्षिण आफ्रिका महिला संघ जाहीर झाला आहे. या तिन्ही प्रकारांच्या क्रिकेट सामन्यांमध्य अनुभवी लॉरा वूल्फार्टच दक्षिण आफ्रिकेचं नेतृत्व करणार आहे. भारताचा हा दक्षिण आफ्रिका दौरा ९ डिसेंबर रोजी सुरू होईल..India Women Squad : दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारताच्या वनडे, टी२० अन् कसोटी संघांची घोषणा! स्मृती मानधना असणार कर्णधार.पुढेच्या वर्षी होणाऱ्या पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या दृष्टीने हे सामने महत्त्वाचे आहेत. या सामन्यांसाठी भारताने यापूर्वीच संघ जाहीर केला आहे. दक्षिण आफ्रिका महिला संघात फलंदाज अलेक्झांड्रा कॅन्डलर, माजी U19 कर्णधार ओलुहले सियो आणि नामिबियाची माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू यास्मिन खान यांना पहिल्यांदाच संधी मिळाली आहे. दरम्यान, यातील कॅन्डलर यापूर्वीही कसोटी आणि वनडे संघाचा, तर सियो कसोटी आणि यास्मिन टी२० संघाची भाग होती.वेगवान गोलंदाज कॅटलिन वायंगार्ड हिलाही कसोटी आणि वनडे संघात स्थान मिळाले आहे. तिने यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय टी२० पदार्पण सप्टेंबरमध्ये केले होते. .दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी संघ - लॉरा वूल्फार्ट (कर्णधार), अलेक्झांड्रा कॅन्डलर, ॲनेरी डेर्कसेन, मारिझान काप, सिनालो जाफ्ता, सुने लुस, एलिझ-मारी मार्क्स, काराबो मेसो, नॉनकुलुलेको एमलाबा, एनथाबिसेंग निनी, लुयांडा न्झुझा, ओलुहले सियो, मियाने स्मित, कॅटलिन विनगार्डदक्षिण आफ्रिकेचा वनडे संघ : लॉरा वूल्फार्ट (कर्णधार), ॲनेक बॉश, ताझमिन ब्रिट्स, अलेक्झांड्रा कॅन्डलर, नादिन डी क्लर्क, ॲनेरी डेर्कसेन, मारिझान काप, अयाबोंगा खाका, सिनालो जाफ्ता, सुने लुस, काराबो मेसो, नॉनकुलुलेको एमलाबा, तुमी सेखुखुन, नॉन्डुमिसो शांगासे, कॅटलिन विनगार्डदक्षिण आफ्रिकेचा टी२० संघ : लॉरा वूल्फार्ट (कर्णधार), ॲनेक बॉश, ताझमिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लर्क, ॲनेरी डेर्कसेन, सिनालो जाफ्ता, मारिझान काप, अयाबोंगा खाका, यास्मीन खान, एलिझ-मारी मार्क्स, नॉन्लाउले, नॉनकुलुलेको एमलाबा, सेश्नी नायडू, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुन, क्लो ट्रायॉन, फेय टनीक्लिफ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.