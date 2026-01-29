“तुमचं काय ते लवकर ठरवा, आम्ही वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी तयार आहोत” Iceland Cricket ने पाकिस्तानची उडवली खिल्ली

Iceland Cricket offers to replace Pakistan in World Cup: आइसलँड क्रिकेट बोर्डाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची खिल्ली उडवली आहे. ७ फेब्रुवारीपासून वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होतेय आणि पाकिस्तानचं अजूनही सहभागाबाबत ठरलेले नाही. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा ( BCB) हट्ट धुडकावत आयसीसीने त्यांना स्पर्धेबाहेर केले आणि त्यांच्याजागी स्कॉटलंड वर्ल्ड कप खेळेल, हे जाहीर केले. त्यानंतर पीसीबीने आक्रमक भूमिका घेतली आणि मोहसिन नक्वी यांनी स्पर्धेवर बहिष्काराची भाषा केली. त्यावरून आइसलँड क्रिकेट बोर्डाने पीसीबीला ट्रोल केले आहे..पीसीबीच्या बहिष्काराच्या भूमिकेवर Iceland Cricketने पोस्ट लिहिली आहे. त्यात ते म्हणतात, पाकिस्तानने वर्ल्ड कप खेळणार की नाही, याचा निर्णय लवकर घेणे गरजेचे आहे. आम्ही त्या निर्णयाची वाट पाहतोय. त्यांनी माघार घेतल्यास आम्ही २ फेब्रुवारीला लगेच विमानात बसून कोलंबोत दाखल होण्यासाठी सज्ज आहोत, परंतु ७ फेब्रुवारीला कोलंबोला योग्य वेळी पोहोचण्यासाठी फ्लाइट वेळापत्रक एक लॉजिस्टिकल दुःस्वप्न आहे..पीसीबीचे अध्यक्ष नक्वी यांनी सोमवारी या संदर्भात पंतप्रधान शाहबाझ शरिफ यांची भेट घेतली. आज किंवा येत्या सोमवारी याबाबतचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील समावेशाबाबत संभ्रमाचे वातावरण असताना खेळाडू सोमवारी कोलंबोसाठी रवाना होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंसोबत त्यांनी पाकिस्तान ते कोलंबो अशा विमान प्रवासाचे बुकींग केली आहे..'वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सहभागाबाबत अनिश्चितता असूनही, पाकिस्तान संघ लाहोरहून Air Lanka चं विमान ऑस्ट्रेलियन संघासह कोलंबोला जाण्यासाठी बुक केलं आहे," असे टेलिकॉम एशिया स्पोर्टने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले..अजिंक्य रहाणे संतापला, पाकिस्तानला सुनावले! म्हणाला, T20 World Cup वर बहिष्काराची भाषा कसली करताय, तेवढा दम... .वर्ल्ड कपसाठी पाकिस्तानचा संघ - सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, बाबर आझम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (यष्टीरक्षक), सईम अयूब, शाहीन शाह आफ्रिदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.