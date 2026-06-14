भारतीय महिला क्रिकेट संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१४ जून) कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध ६४ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह भारताने टी२० वर्ल्ड कपची सुरुवात केली आहे. भारताच्या विजयात दीप्ती शर्माने मोलाचा वाटा उचालला. तिने ५ विकेट्स घेत विश्वविक्रम केले आहेत. तिने केलेल्या कामगिरीमुळे तिला सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही मिळाला..T20 WC, IND W vs PAK W : भारताचा पाकिस्तानला धुळ चारत सर्वात मोठा विजय! दिप्ती शर्माचा विकेट्सचा पंजा, तर श्री चरणीही चमकली.या सामन्यात भारताने पाकिस्तानसमोर १७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला १७ षटकात सर्वबाद १०६ धावा केल्या. भारतासाठी दीप्ती शर्माने शानदार गोलंदाजी करताना ४ षटकात केवळ १० धावा देत ५ विकेट्स घेतल्या. तिने गल फेरोझा (१२), आयेशा जाफर (१२), आलिया रियाझ (१८), नशरा संधू (४), तास्मिया रुबाब (८) यांना बाद केले. याशिवाय दीप्तीने पाकिस्तानकडून एकाकी झुंज देणाऱ्या मुनीबा अलीलाही अफलातून डायरेक्ट थ्रो करत ४१ धावांवर धावबाद करून माघारी धाडलं..दीप्ती शर्माचा विश्वविक्रमदरम्यान, या सामन्यापूर्वी दीप्तीने १४३ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात १६१ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण या सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध ५ विकेट्स घेतल्याने तिच्या नावावर आता १४४ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात १६६ विकेट्स झाल्या आहेत. त्यामुळे दीप्ती आता महिला आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारी गोलंदाज ठरली आहे. तिने थायलंडच्या थिपाचा पुथावाँगला मागे टाकले आहे. पुथावाँगने १६५ विकेट्स घेतल्या आहेत..आंतरराष्ट्रीय महिला टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स१६६ विकेट्स - दीप्ती शर्मा (१४५ सामने)१६५ विकेट्स - थिपाचा पुथावाँग (१०५ सामने)१६० विकेट्स - हेन्रिएट इशिम्वे (१३१ सामने)१५२ विकेट्स - मेगन शट (१२५ सामने)१४८ विकेट्स - ओ कामछोफू (१३७ सामने).T20 WC, IND W vs PAK W: भारताचे पाकिस्तानविरुद्ध तगडे आव्हान! स्मृती मानधनाचे विक्रमी अर्धशतक, तर रिचा घोषचा फिनिशिंग टच.याशिवाय टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत दीप्तीने १० धावांत ५ विकेट्स घेत भारतासाठीचे सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शनही केले आहे. याआधी हा विक्रम रेणुका सिंग ठाकूरच्या नावावर होता. तिने २०२३ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडविरुद्ध १५ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच प्रियांका रॉयने पाकिस्तानविरुद्ध २००९ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये १६ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. दरम्यान, दीप्तीचेही हे तिच्या टी२० कारकिर्दीतील सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शन ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.