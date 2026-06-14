Cricket

IND W vs PAK W: ५ विकेट्स अन् अफलातून डायरेक्ट थ्रो... Deepti Sharma नं पाकिस्तानला फक्त रडवलंच नाही, तर विश्वविक्रमही केला

भारतीय महिला संघाने रविवारी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तानला धूळ चारली. भारताच्या या विजयात दीप्ती शर्माने ५ विकेट्स घेत मोलाचा वाटा उचलला. यासोबतच तिने विश्वविक्रमालाही गवसणी घातली.
Deepti Sharma | Women's T20 World Cup | India vs Pakistan

Deepti Sharma | Women's T20 World Cup | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१४ जून) कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध ६४ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह भारताने टी२० वर्ल्ड कपची सुरुवात केली आहे. भारताच्या विजयात दीप्ती शर्माने मोलाचा वाटा उचालला. तिने ५ विकेट्स घेत विश्वविक्रम केले आहेत. तिने केलेल्या कामगिरीमुळे तिला सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही मिळाला.

Deepti Sharma | Women's T20 World Cup | India vs Pakistan
T20 WC, IND W vs PAK W : भारताचा पाकिस्तानला धुळ चारत सर्वात मोठा विजय! दिप्ती शर्माचा विकेट्सचा पंजा, तर श्री चरणीही चमकली
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