ICC Rankings: वर्ल्ड कप स्टार दीप्ती शर्मा नंबर १! ऑस्ट्रेलियान खेळाडूला धक्का; पण, स्मृती मानधनाने गमावला ताज

भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात ८ विकेट्सने विजय मिळवला. दीप्ती शर्माने उत्कृष्ट कामगिरी करत टी२० गोलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवले. वनडे क्रमवारीत स्मृती मानधनाने अव्वल स्थान गमावले आहे..भारतीय महिला संघाची सध्या श्रीलंकेविरुद्ध मायदेशात ५ सामन्यांची टी२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिल्याच सामन्यात भारताने ८ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्यानंतर आता मंगळवारी (२३ डिसेंबर) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून ताजी टी२० आणि वनडे क्रमवारी (ICC Rankings) जाहीर करण्यात आली आहे. टी२० क्रमवारीत भारताची अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्माने (Deepti Sharma) मोठा पराक्रम केला आहे..ICC T20 Rankings : भारताचा 'T-20' मधील दबदबा कायम! ; 'ICC Ranking'मध्ये 'टीम इंडिया'च अव्वल.दीप्तीने श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात २० धावा देताना १ विकेट घेतली होती. या कामगिरीनंतर तिने आता महिला टी२० गोलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. तिने ऑस्ट्रेलियाच्या ऍनाबेल सदरलँडला मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला. टी२० गोलंदाजांमध्ये अव्वल स्थान मिळवण्याची तिची ही पहिलीच वेळ आहे. तिने ५ रेटिंग पाँइंट्स मिळवत अव्वल स्थान गाठले आहे. याशिवाय भारताची अरुंधती रेड्डीनेही ५ स्थानांची प्रगती करत ३६ वे स्थान मिळले आहे. रेणुका सिंग ठाकूर मात्र ३ स्थानांनी घसरून १४ व्या क्रमांकावर आली आहे. पहिल्या १० गोलंदाजांमध्ये दीप्ती शर्मा एकमेव भारतीय आहे..महिला टी२० फलंदाजांमध्ये जेमिमाह रोड्रिग्सने पहिल्या १० जणींमध्ये स्थान मिळवले आहे. तिने श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्या टी२०मध्ये नाबाद अर्धशतक केले होते.त्यानंतर आता ती ५ स्थानांची प्रगती करत ९ व्या क्रमांकावर आली आहे. पहिल्या १० जणींमध्ये तिच्याशिवाय स्मृती मानधना (तिसऱ्या क्रमांकावर) आणि शफली वर्मा (दहाव्या क्रमांकावर) या भारतीय खेळाडू आहेत..वनडेतील स्मृती मानधनाने गमावलं अव्वल स्थानमहिलांच्या वनडे फलंदाजांच्या क्रमवारीतही बदल झाला आहे. भारताची स्टार फलंदाज स्मृती मानधनाला (Smriti Mandhana) तिचे अव्वल स्थान गमवावे लागले आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या लॉरा वुल्फार्टने हे अव्वल स्थान पटकावले आहे. लॉराने नुक्त्याच आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेत दोन शतके केली. वुल्फार्तने कारकिर्दीत सर्वाधिक ८२० रेटिंगही मिळवले आहेत. स्मृतीचे ८११ रेटिंग पाँइंट्स असून ती दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..ICC ODI Rankings: विराट कोहली, रोहित शर्मा यांची 'दबंग'गिरी; दोन दिग्गजांच्या निवृत्तीची वाट पाहणाऱ्यांना चपराक.स्मृतीव्यतिरिक्त पहिल्या १० फलंदाजांमध्ये भारताची जेमिमाह रोड्रिग्स असून ती १० व्या क्रमांकावर आहे.वनडेतील गोलंदाजांच्या यादीत पहिल्या १० जणींमध्ये भारताची एकमेव खेळाडू दीप्ती शर्मा आहे.ती पाचव्या क्रमांकावर आहे..