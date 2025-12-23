Cricket

ICC Rankings: वर्ल्ड कप स्टार दीप्ती शर्मा नंबर १! ऑस्ट्रेलियान खेळाडूला धक्का; पण, स्मृती मानधनाने गमावला ताज

ICC Women's T20I and ODI Rankings: टी२० मालिकेत भारताने श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला. यानंतर जाहीर झालेल्या टी२० क्रमवारीत भारताच्या दीप्ती शर्माने मोठी झेप घेतली आहे. मात्र स्मृती मानधनाला आपले वनडेत अव्वल स्थान गमवावे लागले.
  • भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात ८ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • दीप्ती शर्माने उत्कृष्ट कामगिरी करत टी२० गोलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवले.

  • वनडे क्रमवारीत स्मृती मानधनाने अव्वल स्थान गमावले आहे.

