World Cup 2025, INDW vs ENGW: दीप्ती शर्माने घडवला इतिहास! 'असा' पराक्रम करणारी भारताची पहिलीच महिला क्रिकेटपटू

Historic Feat by Deepti Sharma: दीप्ती शर्माने महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ४ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे तिने मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे. आजपर्यंत कोणत्याच भारतीय महिला क्रिकेटपटूला न करता आलेला कारनामा तिने केला आहे.
  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये दीप्ती शर्माने इतिहास रचला आहे.

  • इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात तिने ४ विकेट्स घेत १५० विकेट्सचा टप्पा पार केला.

  • ती २००० धावा आणि १५० विकेट्स घेणारी भारताची पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे.

