World Cup 2025, INDW vs ENGW: दीप्ती शर्माने घडवला इतिहास! 'असा' पराक्रम करणारी भारताची पहिलीच महिला क्रिकेटपटू

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये दीप्ती शर्माने इतिहास रचला आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात तिने ४ विकेट्स घेत १५० विकेट्सचा टप्पा पार केला. ती २००० धावा आणि १५० विकेट्स घेणारी भारताची पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी भारतीय संघाची अष्टपैलू क्रिकेटपटू दीप्ती शर्माने एक मोठा कारनामा केला आहे. रविवारी इंदोरमधील होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड महिला संघात सामना होत आहे. या सामन्यात खेळताना दीप्तीने गोलंदाजीत चांगली कामगिरी केली, त्यामुळे इंग्लंडला चांगल्या सुरुवातीनंतरही ३०० धावांचा टप्पा पार करता आला नाही. इंग्लंडने भारतासमोर विजयासाठी २८९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे..ICC ODI Rankings: भारताची स्मृती मानधनाच 'अव्वल'! दीप्ती शर्मानेही घेतली मोठी झेप; वर्ल्ड कपपूर्वी क्रमवारी जाहीर.भारताकडून दीप्ती शर्माने १० किफायतशीर गोलंदाजी करताना ५१ धावा खर्च करत ४ विकेट्स घेतल्या. तिने इंग्लंडच्या मोठ्या भागीदाऱ्या तोडत भारताला ब्रेकथ्रू मिळवून दिला होता. तिने सलामीला टॅमी ब्युमाँट आणि एमी जोन्स यांच्यात झालेली ७३ धावांची भागीदारी तोडली. तिने ब्युमाँटला २२ धावांवर बाद केले. नंतर तिनेच एमी जोन्सला ५६ धावांवर बाद केले. त्यानंतर शेवटी तिने एलिस कॅप्सी आणि एमा लँम्ब यांनाही स्वस्तात बाद केले..त्यामुळे दीप्तीने वनडेमध्ये १५० विकेट्स घेण्याचा टप्पा पार केला आहे. तिच्या आता वनडेत ११७ सामन्यांत १५३ विकेट्स झाल्या आहेत. ती भारतासाठी महिला वनडेमध्ये १५० हून अधिक विकेट्स घेणारी झुलन गोस्वामीनंतरची दुसरीच खेळाडू आहे. झुलनने २५५ विकेट्स वनडेत घेतल्या आहेत. याशिवाय दीप्तीच्या वनडेत २५०० हून अधिक धावाही केल्या आहेत. त्यामुळे ती महिला वनडेमध्ये २००० धावा आणि १५० विकेट्स घेणारी भारताची पहिलीच, तर जगातील फक्त चौथी खेळाडू ठरली आहे. यापूर्वी असा कारनामा फक्त स्टेफानी टेलर, एलिस पेरी आणि मारिझान काप यांनाच करता आला आहे.महिला वनडेमध्ये २०००+ धावा आणि १५०+ विकेट्स (१९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत)-५८७३ धावा, १५५ विकेट्स - स्टेफानी टेलर (वेस्ट इंडिज)४४१४ धावा, १६६ विकेट्स - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)३३९७ धावा, १७२ विकेट्स - मारिझान काप (दक्षिण आफ्रिका)२६०७ धावा, १५३ विकेट्स - दीप्ती शर्मा (भारत).याशिवाय मायदेशात ५ वेळा एका वनडे सामन्यात ४ किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेणारी ती दुसरीच भारतीय खेळाडू ठरली आहे. यापूर्वी नितू डेव्हिड यांनीही ५ वेळा असा कारनामा केला आहे. तसेच झुलन गोस्वामीने ४ वेळा मायदेशात एका वनडे सामन्यात ४ किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत..INDW vs ENGW: हिदर नाईटचं शतक अन् इंग्लंडचं भारतासमोर विक्रमी लक्ष्य! गोलंदाजीत दीप्ती शर्मा चमकली.इंग्लंडचे भारतासमोर मोठे लक्ष्यरविवारी दीप्ती जरी गोलंदाजीत चमकली असली, तर इंग्लंडची माजी कर्णधार हिदर नाईटने शतकी खेळी केली. तिने ९१ चेंडूत १०९ धावांची खेळी केली. तसेच एमी जोन्सनेही ५६ धावांची खेळी केली. त्यामुळे इंग्लंडने ५० षटकात ८ बाद २८८ धावा केल्या. त्यामुळे भारताला विजय मिळवण्यासाठी इतिहासातील सर्वात मोठे लक्ष्य यशस्वी पार करावे लागणार आहे. आत्तापर्यंत भारताने महिला वनडेमध्ये एवढे मोठे लक्ष्य यशस्वीपणे पार केलेले नाही.