Deeya Yadav : १६ वर्षीय दीया यादवचे वन डेत द्विशतक; २२ चौकार अन् ७ षटकारांचा पाऊस, संघाच्या ३५६ धावा अन् २४७ धावांनी विजय

Deeya Yadav unbeaten 206 runs in Women's U23 One Day Trophy match: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातर्फे ( BCCI ) आयोजित २३ वर्षांखालील महिलांच्या वन डे ट्रॉफीच्या एलिट सामन्यात हरयानाच्या दीया यादवने द्विशतक झळकावले. महिला प्रीमिअर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाची सदस्य असलेली दीया वन डे ट्रॉफीत हरयाना संघाचे प्रतिनिधित्व करतेय आणि तिने त्रिपुराविरुद्ध नाबाद २०६ धावांची खेळी करताना संघाला ५० षटकांत ३ बाद ३५६ धावांपर्यंत पोहोचवले. .हरयानाने प्रथम फलंदाजी करताना ३ बाद ३५६ धावा केल्या. तनिष्का शर्मा व दीया यादव यांनी पहिल्या विकेटसाठी १८१ धावांची भागीदारी केली. यामध्ये दीयाने ९७ ( ७८ चेंडू) धावांचा वाटा उचलला. तनिष्काने १०६ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ७९ धावा केल्या. त्रिपुराच्या अंबेशा दासने तिला बाद केले. त्यानंतर दीया व कर्णधार सोनिया मेंढिया यांनी ११० चेंडूंत १६० धावा जोड्या. यात दीयाच्या ६३ चेंडूंत ९८ धावा होत्या..Video Viral: भारतीय खेळाडूंची Dope Test आयसीसी घेतच नाही, बीसीसीआय घ्यायलाच देत नाही... धक्कादायक दावा अन् खळबळ.४९ व्या षटकात सोनिया बाद झाली आणि त्यानंतर ज्योती यादव रन आऊट झाली. दीयाने १४७ चेंडूंत २२ चौकार व ७ षटकारांसह २०६ धावांची नाबाद खेळी केली. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या त्रिपुराला रागिणी लाथवालने ९व्या षटकात धक्का दिला. अनुष्का शील ९ धावांवर बाद झाली. त्यानंतर अमनदीप कौर व गुलशन अली यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेत त्रिपुराची अवस्था बिकट केली. रितू देवीच्या ३ विकेट्सने त्रिपुराला पूर्णपणे बॅकफूटवर फेकले. त्यांच्या कर्णधार अंबेशा दासने सर्वाधिक २८ धावा केल्या. त्रिपुराने ५० षटकांत ९ बाद १०९ धावा केल्या आणि हरयानाने हा सामना २४७ धावांनी जिंकला. .who is Deeya Yadav? हरयानाची एक मजबूत फलंदाज असलेली दीया यादव तिची राज्य संघातील सहकारी शफाली वर्मासारखीच आक्रमक खेळ करते. २०२५-२६ हंगामात दीयाने चांगली कामगिरी केली, तिने स्थानिक ट्वेंटी-२० ट्रॉफीमध्ये आठ डावांमध्ये ५९.५० च्या सरासरीने आणि १२८ च्या स्ट्राईक रेटने २९८ धावा केल्या. तिने आंतर-क्षेत्रीय ट्वेंटी-२० मध्येही हाच फॉर्म कायम ठेवला, जिथे तिचा स्ट्राईक रेट १५० पर्यंत पोहोचला. दिल्ली कॅपिटल्सने तिला वयाच्या १६ व्या वर्षी महिला प्रीमिअर लीगसाठी करारबद्ध केले.