धक्कादायक! त्याने लग्नाचं आश्वासन देऊन अत्याचार केला... दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार खेळाडूवर विद्यार्थीनीचे नको नको ते आरोप...

Karnataka medical student complaint against Abishek Porel: भारतीय क्रिकेटचा उदयोन्मुख तारा आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा यष्टिरक्षक-फलंदाज अभिषेक पोरेल याच्यावर नको नको ते आरोप करण्यात आले आहेत. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप, कर्नाटकात वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या तरुणीने त्याच्यावर केले आहेत. या तरुणीने पश्चिम बंगालमधील हुगळी जिल्ह्यातील मोगरा पोलीस ठाण्यात क्रिकेटपटूविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. अभिषेकने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. .तक्रारदार तरुणी कर्नाटकातील एक वैद्यकीय विद्यार्थिनी आहे. तिच्या तक्रारीत तिने म्हटले आहे की, क्रिकेटपटूसोबतचे तिचे तीन वर्षांपासून संबंध आहेत. त्यांचे नाते लग्नापर्यंत पोहोचले होते. मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून समस्या निर्माण होऊ लागल्या. त्यावेळी या प्रकरणाची माहिती पोलिसांनाही देण्यात आली होती, परंतु कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आली नाही..PORTUGAL VS UZBEKISTAN: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे विक्रम, विक्रम, विक्रम... पोर्तुगालचा ५-० असा दणदणीत विजय, Fifa World Cup च्या बाद फेरीच्या दिशेने कूच.अभिषेकवर लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे, मारहाण करणे आणि धमकावल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर हुगळी (ग्रामीण) पोलीस अधीक्षक कुमार भूषण सिंग यांनी पोलीस ठाण्याला भेट दिली. त्यांनी प्रभारी अधिकारी सौमेन बिस्वास आणि डीएसपी (गुन्हे) अभिजित सिंग मोहपात्रा यांच्याशी पुढील कार्यवाहीबाबत चर्चा केली. पोलीस सूत्रांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, निर्देश जारी करण्यात आले असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. .अभिषेक पोरेलने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. तो म्हणाला, या प्रकरणी पोलिसांनी अद्याप त्याच्याशी संपर्क साधलेला नाही. पोलीस तपास पूर्ण झाल्यानंतरच तो या प्रकरणी उघडपणे बोलेल..IPL 2027 Trade: आयपीएल इतिहासातील High-Profile डिल! रिषभ पंत १२ कोटींचा तोटा सहन करून 'या' संघाच्या ताफ्यात, कुलदीप यादव LSG कडे .अभिषेक देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बंगाल संघाकडून खेळतो. तो आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा सदस्य आहे. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये दिल्लीकडून चार सामने खेळले, ज्यात एका अर्धशतकासह १०८ धावा केल्या. त्याने आयपीएलमध्ये एकूण ३५ सामन्यांत ७६९ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.