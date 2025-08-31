Axar Patel: टीम इंडियाचं उपकर्णधारपद गमावल्यावर अक्षरचा मोठा निर्णय? कॅप्टन्सी सोडण्याचा विचार...

आशिया कप २०२५ साठी भारताच्या टी२० संघात शुभमन गिलला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. अक्षर पटेलच्या जागी गिलला ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. दिल्ली कॅपिटल्ससाठी अक्षर पटेल आता केवळ खेळाडू म्हणून खेळणार आहे, त्यामुळे दिल्लीला नव्या कर्णधाराची गरज आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारताच्या टी२० संघाची निवड करण्यात आली आहे. पण ही संघनिवड करताना निवड समितीने मोठा निर्णय घेतला. अष्टपैलू अक्षर पटेलऐवजी शुभमन गिलकडे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. शुभमन गिल गेल्या वर्षभर भारतीय टी२० संघातून दूर होता. पण आशिया कपसाठी त्याची भारतीय संघात निवड करण्यात आली आहे. यासोबतच त्याच्याकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारीही देण्यात आली. पण अशातच आता मोठी बातमी समोर आली आहे..Shubman Gill नसला तरी टेंशन नाही, देशांतर्गत स्पर्धा गाजवणारा फलंदाज संघात दाखल होतोय.इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ (IPL) मध्ये अक्षर पटेलला दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार करण्यात आले होते. त्याच्या नेतृत्वात दिल्लीने सुरूवात चांगली झाली होती. पण दिल्लीला प्लेऑफ गाठण्यात अपयश आले होते. या हंगामात फाफ डू प्लेसिस उपकर्णधार होता, तर केएल राहुलही संघाचा भाग होता. दरम्यान, आता असे समजत आहे की दिल्ली कॅपिटल्स आता नव्या कर्णधाराची नियुक्ती करू शकतात..न्यूज २४ ने दिलेल्या वृत्तानुसार अक्षर पटेल दिल्लीसाठी केवळ खेळाडू म्हणून खेळताना दिसणार आहे. त्यामुळे दिल्लीला आता नवा कर्णधार शोधण्याची गरज आहे. दिल्लीकडे नेतृत्वासाठी केएल राहुलचा विचार करू शकतात. आयपीएल २०२५ मध्ये केएल राहुलने नेतृत्व करण्यास नकार दिला असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे पुन्हा दिल्ली त्याला नेतृत्वासाठी विचारणार की दुसरा पर्याय शोधणार हे पाहावे लागणार आहे..MS Dhoni Retirement: महेंद्रसिंग धोनी IPL 2026 नंतर निवृत्ती घेणार! सुरेश रैनानं जे सांगितलेलं तेच खरं होतंय... .अक्षर पटेलने आयपीएल २०२५ मध्ये १२ सामने खेळताना ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच फलंदाजी करताना २६३ धावा केल्या होत्या. आयपीएल २०२५ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने १४ सामन्यांत ७ विजय मिळवले होते, तर ६ पराभव स्वीकारले होते. १ सामना अनिर्णित राहिला होता. त्यामुळे १५ पाँइंट्स झाले होते आणि दिल्ली ५ व्या क्रमांकावर राहिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.