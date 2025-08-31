Cricket

Axar Patel: टीम इंडियाचं उपकर्णधारपद गमावल्यावर अक्षरचा मोठा निर्णय? कॅप्टन्सी सोडण्याचा विचार...

Axar Patel Delhi Capitals Captaincy Update: आशिया कप २०२५ साठी भारताच्या टी२० संघात अक्षर पटेल ऐवजी शुभमन गिलला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. अशातच अक्षर पटेलच्याबाबतीत मोठी बातमी समोर आली आहे.
  • आशिया कप २०२५ साठी भारताच्या टी२० संघात शुभमन गिलला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे.

  • अक्षर पटेलच्या जागी गिलला ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

  • दिल्ली कॅपिटल्ससाठी अक्षर पटेल आता केवळ खेळाडू म्हणून खेळणार आहे, त्यामुळे दिल्लीला नव्या कर्णधाराची गरज आहे.

