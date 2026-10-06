IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली

Sourav Ganguly appointed Delhi Capitals head coach for IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वी सर्व संघांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. ट्रेड विंडोतून चांगले खेळाडू आपापल्या संघात घेण्यास फ्रँचायीझी चर्चा करत आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सने स्टीफन फ्लेमिंग यांच्याजागी झहीर खान याची मुख्य प्रशिक्षपदी नियुक्ती केली. त्यात आता दिल्ली कॅपिटल्सनेही आयपीएल २०२७ साठी नवा मुख्य प्रशिक्षक जाहीर केला. जेएसडब्ल्यू (JSW) आणि जीएमआर (GMR) यांच्या संयुक्त मालकीच्या DC ने भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली याचीमुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा केली आहे..२०१९ पासून दिल्ली कॅपिटल्सच्या संरचनेत विविध भूमिका बजावल्यानंतर, गांगुली आता या फ्रँचायझीचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून आपल्या कारकिर्दीचा नवा अध्याय सुरू करत आहे. गांगुलीचा DC सोबतचा प्रवास २०१९ मध्ये सल्लागार म्हणून सुरू झाला होता. गेल्या काही वर्षांत त्याने पुरुषांच्या आणि महिलांच्या दोन्ही संघांसाठी 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' यासह अनेक महत्त्वाच्या नेतृत्व भूमिका सांभाळल्या आहेत. पण, दिल्ली कॅपिटल्सला २०२२ पासून साखळी फेरीच्या पार जाता आलेले नाही. ते मागील तीन पर्वात सहाव्या आणि पाचव्या स्थानावर खेळत आहेत. २०१९ व २०२१ मध्ये त्यांनी प्ले ऑफमध्ये प्रवेश केला होता, तर २०२० मध्ये ते उपविजेते होते..गांगुलीच्या निवडीवर फ्रँचायझीचे सह मालक पार्थ जिंदाल म्हणाले की, "दादा हा नेहमीच दिल्ली कॅपिटल्स परिवाराचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. भारतातील सर्वोत्तम कर्णधार आणि प्रशासकांपैकी एक असलेला गांगुली आता दिल्ली कॅपिटल्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची धुरा सांभाळत आहे, ही आमच्यासाठी अतिशय अभिमानाची आणि सन्मानाची गोष्ट आहे. त्याच्या दृष्टिक्षेप आणि नेतृत्वाखाली दिल्ली कॅपिटल्स आयपीएलचे विजेतेपद मिळवण्यासाठी पूर्ण ताकदीने तयार होईल, असा मला विश्वास आहे.".सौरव गांगुली म्हणाला, "आयपीएलमध्ये मुख्य प्रशिक्षकाची भूमिका साकारण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे. दिल्ली कॅपिटल्स ही माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ असलेली फ्रँचायझी आहे. मी येथील मालक, व्यवस्थापन, सपोर्ट स्टाफ आणि खेळाडूंसोबत जवळून काम केले आहे. आमच्याकडे अत्यंत गुणी खेळाडूंचा संघ आहे आणि आगामी हंगामात एक मजबूत संघ उभारण्यासाठी मी उत्सुक आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.