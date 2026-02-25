Shikhar Dhawan: कायदेशीर सामना धवनने जिंकला! पहिल्या बायकोकडून मिळणार ५.२ कोटी, आयेशासाठी वाढल्या अडचणी

भारतीय संघाचा माजी स्फोटक सलामीवीर शिखर धवनने काही दिवसांपूर्वीच आयरीश गर्लफ्रेंड सोफी शाईन हिच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. दिल्लीत अनेक सेलिब्रेटिंच्या उपस्थितीत त्यांचा लग्नसोहळा पार पडला. यानंतर काहीच दिवसात आता शिखरसाठी (Shikhar Dhawan) आनंदाची बातमी आली आहे. त्याला दिल्लीतील कौटुंबिक न्यायालयाकडून (Delhi Family Court) दिलासा मिळाला. आता त्याची पहिली पत्नी आयशा मुखर्जी (Ayesha Mukherjee) हिला त्याला ५.७२ कोटी द्यावे लागणार आहेत. .Shikhar Dhawan चं दुसरं लग्न; रोहित शर्मा, चहलची उपस्थिती, तर विराट-रहाणेच्या कमेंटने वेधले लक्ष.शिखर धवन आणि ऑस्ट्रेलियन नागरिक असलेली आयेशा मुखर्जी यांचे २०१२ मध्ये लग्न झाले होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये त्यांना पुत्ररत्न प्राप्तीही झाली. मात्र ८ वर्षांच्या संसारानंतर ते वेगळे झाले. त्यानंतर त्यांचा २०२३ मध्ये घटस्फोट झाला होता. तेव्हापासून त्यांच्यात न्यायिक लढा सुरू आहे..खरंतर ऑस्ट्रेलियाच्या कुटुंबिय न्यायालयाने प्रॉपर्टी सेटलमेंटबाबत आदेश दिल्यानंतर हे प्रकरण सुरू झाले. तिने याबाबत ऑस्ट्रेलियन न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रॉपर्टी सेटलमेंटमध्ये पती-पत्नीच्या वैवाहित संपत्तीची वाटणी केली होती. या प्रकरणात शिखर धवनला ५.७२ कोटी रुपये आयेशाला द्यायला सांगितले होते..यानंतर दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने भारतात ऑस्ट्रेलियाच्या आदेशाच्या वॅलिडिटीला आव्हान दिले होते. ऑस्ट्रेलियातील प्रॉपर्टी सेटलमेंट संकल्पना भारतीय न्यायालयिन व्यवस्थेसाठी परकी आणि अपरिचित आहे, असं न्यायाधीशांचे मत आहे. भारतीय वैवाहिक कायद्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे, विशिष्ट मालमत्ता किंवा निधी हस्तांतरित करण्याची आवश्यकतेबाबत थेट तरतुदी नाहीत. त्यामुळे दिल्ली न्यायालयाने ऑस्ट्रेलियन आदेशाला अयोग्य ठरवले. यानंतर आयेशाला धवनला ५.७२ कोटी परत करण्याचे आदेश दिले आहेत..Shikhar Dhawan's fiancée Sophie Shine : शिखर धवनची होणारी बायको 'सोफी शाइन' आहे तरी कोण? सौंदर्य असं की अभिनेत्रींनाही लाजवेल .शिखर अद्यापही मुलाला भेटलेला नाहीदरम्यान, घटस्फोट झाल्यानंतर शिखरला त्याचा मुलगा झोरावर यालाही अद्याप भेटता आलेलं नाही. याबाबत त्याने अनेकदा सोशल मीडियावर निराशा व्यक्त केली आहे. तो बऱ्याचदा त्याच्या मुलासोबतचे फोटोही शेअर करत असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.