BCCI ने बंदी घातलेल्या Harry Brook ला काव्या मारनची फ्रँचायझी लिलावात ५.६५ कोटी देणार; मुंबई इंडियन्सची ३ खेळाडूंसाठी स्ट्रॅटर्जी

Full details of Harry Brook’s Hundred League salary: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी १६ डिसेंबरला लिलाव होणार आहे आणि त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या कॅमेरून ग्रीनला मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लिलावासाठी नोंदवलेल्या ३५९ खेळाडूंमध्ये इंग्लंडच्या हॅरी ब्रूकचे नाव नसल्याचे सर्वांना आश्चर्य वाटले जात आहे. आयपीएलच्या नव्या नियमानुसार फ्रँचायझीने निवड केल्यानंतर मध्येच स्पर्धा सोडणाऱ्या खेळाडूंवर बंदी घातली जाणार आहे. त्यामुळेच ब्रूकवर बंदी आहे. भले ब्रुकला आयपीएलमध्ये मालामाल होता आले नसले तरी सनरायझर्स फ्रँचायझीने त्याच्यासाठी ५.६५ कोटी मोजण्याची तयारी दर्शवली आहे. काय आहे प्रकरण, जाणून घेऊयात...इंग्लंडचा कर्णधाराला सनरायझर्स लीड्सने करारबद्ध करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. २०२१ पासून हा या फ्रँचायझीचा भाग आहे आणि २०२४ पासून तो कर्णधार आहे व तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. मागील महिन्यात इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाने ( ECB) नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स फ्रँचायझीच्या नाव बदलाला मान्यता दिली. सनरायझर्स हैदराबाद फ्रँचायझीचे मालकी हक्क असलेल्या सन ग्रुपने फेब्रुवारीत १०९२ कोटींत नॉर्दर्न सुपरचार्जर्सचे १०० टक्के मालकी हक्क विकत घेतले. .Explained : विराट कोहली, रोहित शर्माचा फॉर्म सुसाट... BCCI तरीही २२ डिसेंबरला दोघांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेणार; नेमकं काय?.ESPNcricinfo च्या वृत्तानुसार द हंड्रेडच्या २०२६ आवृत्तीसाठी थेट करार आणि रिटेन्शन सुरू होत असताना, सनरायझर्स आणि ब्रूक यांच्यात सुमारे ५.२६ कोटी किमतीच्या करारावर सहमती दर्शवली आहे. फ्रँचायझी विकण्याचा आणि परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, द हंड्रेड २०२६ पासून आयपीएलसारखा लिलाव आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला , परंतु थेट करारांना परवानगी असेल. या लीगसाठी लिलाव मार्चमध्ये होणार आहे. सनरायझर्सने ब्रुकसह ब्रायडन कार्स आणि मिशेल मार्श यांनाही करारबद्ध केले आहे..वॉशिंग्टन फ्रीडम फ्रँचायझी मार्को यान्सेन, रचीन रविंद्र व फिल सॉल्ट यांना संघात कायम राखले आहे. माइक हसी या संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी कायम राहणार आहे. मँचेस्टर सुपर जायंट्स जॉस बटलर, नूर अहमद आणि हेनरिच क्लासेन यांना कायम राखण्याच्या तयारीत आहे. एमआय लंडन फ्रँचायझी सॅम करन, विल जॅक्स आणि राशिद खान यांना कायम राखण्याच्या तयारीत आहेत. निकोलस पूरन किंवा ट्रेंट बोल्ट यापैकी एका परदेशी खेळाडूला कायम राखण्यात आले आहे. .IPL 2026 Auction: ३०००+ धावा अन् १०० + विकेट्स! ऑल-राऊंडरसाठी Mumbai Indians जोर लावणार; कोण आहे विरनदीप सिंग?.महिला व पुरुष यांच्या प्रत्येकी ८ संघांना १६ जानेवारीपर्यंत आपापल्या ताफ्यातील रिटेन केलेल्या खेळाडूंची नावे निश्चित करायची आहेत. द हंड्रेड लीग २१ जुलै ते १६ ऑगस्ट या कालावधीत पार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.