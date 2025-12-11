Cricket

BCCI ने बंदी घातलेल्या Harry Brook ला काव्या मारनची फ्रँचायझी लिलावात ५.६५ कोटी देणार; मुंबई इंडियन्सची ३ खेळाडूंसाठी स्ट्रॅटर्जी

Why Sunrisers Leeds paid ₹5.65 crore to Harry Brook: हॅरी ब्रूकवर बीसीसीआयने आयपीएल २०२६ लिलावासाठी बंदी घातली असली, तरीही त्याच्या कमाईत कोणतीही घट झालेली नाही. काव्या मारनच्या फ्रँचायझीनं ब्रूकला तब्बल ₹५.६५ कोटींचा करार देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
Harry Brook Set to Earn ₹5.65 Crore from Sunrisers Leeds Franchise in The Hundred

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Full details of Harry Brook’s Hundred League salary: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी १६ डिसेंबरला लिलाव होणार आहे आणि त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या कॅमेरून ग्रीनला मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लिलावासाठी नोंदवलेल्या ३५९ खेळाडूंमध्ये इंग्लंडच्या हॅरी ब्रूकचे नाव नसल्याचे सर्वांना आश्चर्य वाटले जात आहे. आयपीएलच्या नव्या नियमानुसार फ्रँचायझीने निवड केल्यानंतर मध्येच स्पर्धा सोडणाऱ्या खेळाडूंवर बंदी घातली जाणार आहे. त्यामुळेच ब्रूकवर बंदी आहे. भले ब्रुकला आयपीएलमध्ये मालामाल होता आले नसले तरी सनरायझर्स फ्रँचायझीने त्याच्यासाठी ५.६५ कोटी मोजण्याची तयारी दर्शवली आहे. काय आहे प्रकरण, जाणून घेऊयात..

sports
Cricket News
Mumbai Indians
Sunrisers Hyderabad
Cricket News in Marathi
t20 league
cricket news today
The Hundred League

