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IND vs SL: देवदत्त पडिक्कलचे दीडशतक अन् भारताच्या साडेचारशे धावा पार; पण दुसऱ्या दिवशी श्रीलंकेचा जोरदार पलटवार

IND vs SL Galle Test, Day 2 Report, Marathi Update: श्रीलंकेविरुद्ध भारतीय संघाने देवदत्त पडिक्कलच्या दीडशतकाच्या जोरावर गॉल कसोटीत साडेचारशे धावांचा टप्पा पार करण्यात यश मिळवले आहे. दुसऱ्या दिवशी पावसाचा मोठा अडथळा आला होता. दुसऱ्या दिवशी श्रीलंकेने चांगले पुनरागमन केले.
Devdutt Padikkal - Dhruv Jurel | Sri Lanka vs India 1st Test

Devdutt Padikkal - Dhruv Jurel | Sri Lanka vs India 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India 1st Test Day Two Marathi News: श्रीलंकेविरुद्ध गॉलमध्ये सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय संघात पहिल्या दोन्ही दिवशी वर्चस्व ठेवले आहे. या सामन्याचा दुसरा दिवस संपला असून भारताने ४५० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे.

देवदत्त पडिक्कलने दीडशे धावांची खेळी करत लक्ष वेधले, तर पहिल्या दिवसापेक्षा दुसऱ्या दिवशी श्रीलंकन गोलंदाजांची कामगिरी चांगली झाली. पहिल्या दिवशी दोनच विकेट श्रीलंकेला घेता आले होते. पण दुसऱ्या दिवशी पावसामुळे अर्धा दिवस वाया गेल्यानंतरही त्यांनी भारतीय संघाच्या ७ विकेट्स घेण्यात यश मिळवले.

Devdutt Padikkal - Dhruv Jurel | Sri Lanka vs India 1st Test
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