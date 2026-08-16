IND vs SL: देवदत्त पडिक्कलचे दीडशतक अन् भारताच्या साडेचारशे धावा पार; पण दुसऱ्या दिवशी श्रीलंकेचा जोरदार पलटवार

Sri Lanka vs India 1st Test Day Two Marathi News: श्रीलंकेविरुद्ध गॉलमध्ये सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय संघात पहिल्या दोन्ही दिवशी वर्चस्व ठेवले आहे. या सामन्याचा दुसरा दिवस संपला असून भारताने ४५० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. देवदत्त पडिक्कलने दीडशे धावांची खेळी करत लक्ष वेधले, तर पहिल्या दिवसापेक्षा दुसऱ्या दिवशी श्रीलंकन गोलंदाजांची कामगिरी चांगली झाली. पहिल्या दिवशी दोनच विकेट श्रीलंकेला घेता आले होते. पण दुसऱ्या दिवशी पावसामुळे अर्धा दिवस वाया गेल्यानंतरही त्यांनी भारतीय संघाच्या ७ विकेट्स घेण्यात यश मिळवले. .IND vs SL, 1st Test : द्रविड-पुजाराच्या क्लबमध्ये पडिक्कलची एन्ट्री; पण द्विशतकाकडे वाटचाल करताना झाला घात.या सामन्यात दुसऱ्या दिवशी पावसामुळे सुरुवातीच्या ४ तासात कोणताही खेळ झाला नाही. त्यानंतर दुपारी अडीच वाजताच्या सुमारास सामना सुरू झाला. भारताने पहिल्या डावातील ७४ षटकातापासून आणि २ बाद २८८ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी पडिक्कल १३१ धावांवर नाबाद होता, तर रिषभ पंत २७ धावांवर नाबाद होता. या दोघांनीही सुरुवात चांगली केली होती. पण केशरा नुवंथाने सुरुवातीला मोठे धक्के दिले. त्याने ८१ व्या षटकात पंतला ३९ धावांवर बाद केले. त्यानंतर पहिल्या दिवशी क्रॅम्पमुळे रिटायर्ड हर्ट होऊन ७७ धावांवर माघारी परतलेला केएल राहुल पुन्हा फलंदाजीला उतरला. मात्र दुसऱ्या दिवशी त्याला फार काही करता आले नाही. नुवंथाने ८५ व्या षटकात केएल राहुलला निशान फर्नांडोच्या हातून झेलबाद केले. केएल राहुलने १७५ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारासह ८२ धावांची खेळी केली..तो बाद झाल्यानंतर पडिक्कल आणि ध्रुव जुरेल यांनी डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पडिक्कलने त्याचे दीडशतकही पूर्ण केले. पण दीड शतकानंतर त्याला प्रभात जयसूर्याने ९२ व्या षटकात बाद करत मोठा अडथळा दूर केला. पडिक्कलने २३० चेंडूत १५ चौकार आणि १ षटकारासह १६७ धावा केल्या. तो तिसर्या क्रमांकावर श्रीलंकेत कसोटीमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणारा भारतीय खेळाडू ठरला. श्रीलंकेने दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात वर्चस्व ठेवले..नंतर रवींद्र जडेजा आणि ध्रुव जुरेल यांनी डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, पण ९९ व्या षटकात रवींद्र जडेजाला केशरा नुवंथानेच १३ धावांवर पायचीत केले. जडेजाने रिव्ह्युची मागणी केली, पण अंपायर्स कॉल असा निर्णय आल्याने त्याला विकेट गमवावी लागली. पण ध्रुव जुरेलने मानव सुतारसोबत ५५ धावांची भागीदारी करत संघाला ४०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. मात्र जुरेल अर्धशतक केल्यानंतर ११० व्या षटकात प्रभात जयसूर्याच्या गोलंदाजीवर धनंजय जी सिल्वाकडे झेल देत ५१ धावांवर बाद झाला..IND vs SL: KL राहुलचा स्वीप शॉट अन् चेंडू आदळला थेट श्रीलंकन खेळाडूच्या हेल्मेटवर; सर्वांच्याच काळजाचा चुकला ठोका!.त्यानंतर मानव सुथारसोबत फलंदाजी करताना मोहम्मद सिराज आक्रमक खेळण्याच्या प्रयत्नात होता. यात प्रयत्नात तो ११३ व्या षटकात ११ धावांवर बाद झाला, त्याला असिथा फर्नांडोने बाद केले. त्यानंतर मानव सुथारलाही २४ धावांवर प्रभात जयसूर्याने बाद केले. प्रसिद्ध कृष्णा आणि कुलदीप यादव शेवटच्या विकेटसाठी भागीदारी करत असताना पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. अखेर दुसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबवण्यात आला. भारताने दुसऱ्या दिवस अखेर पहिल्या डावात ११६ षटकात ९ बाद ४६० धावा केल्या. कुलदीप यादव १२ धावांवर नाबाद राहिला, तर प्रसिद्ध कृष्णा १ धावेवर नाबाद राहिला.श्रीलंकेकडून प्रभात जयसूर्याने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर केशरा नुवंथाने ३ विकेट्स घेतल्या. असिथा फर्नांडोने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.