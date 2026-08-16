IND vs SL, 1st Test : द्रविड-पुजाराच्या क्लबमध्ये पडिक्कलची एन्ट्री; पण द्विशतकाकडे वाटचाल करताना झाला घात

Sri Lanka vs India 1st Test : भारत आणि श्रीलंका यांच्यात गॉलमध्ये शनिवारपासून (१५ ऑगस्ट) सुरू झालेल्या कसोटी सामन्याचे पहिले दोन्ही दिवस देवदत्त पडिक्कलने (Devdutt Padikkal) गाजवले आहेत. त्याने दमदार फलंदाजी करत दीडशतकी खेळी केली. पण अखेर त्याची विकेट घेण्यात दुसऱ्या दिवशी श्रीलंकेला यश मिळाले आहे. पण पडिक्कलने मोठा विक्रमही केला आहे. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाने सलामीवीर यशस्वी जैस्वालची विकेट ३२ धावांवर पहिल्या दिवशी सुरुवातीलाच गमावली होती. पण त्यानंतर देवदत्त पडिक्कलला फलंदाजीला उतरला. त्याने आणि केएल राहुलने (KL Rahul) भारताचा डाव सावरताना दुसऱ्या विकेटसाठी १५० धावांची भागीदारी करत श्रीलंकन गोलंदाजांना मेहनत करायला लावली होती. .IND vs SL: देवदत्त पडिक्कलचे स्वातंत्र्यदिनी ऐतिहासिक शतक, ८० वर्षात कोणालाही न जमलेला केला पराक्रम! पहिल्या दिवशी भारताचे वर्चस्व.पडिक्कलपाठोपाठ केएल राहुलने पहिल्या दिवशी टी ब्रेकपूर्वी अर्धशतकं पूर्ण करत शतकाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती. पण केएल राहुल टी - ब्रेकनंतर क्रॅम्प आल्याने रिटायर्ड हर्ट झाला. पण असे असलं तरी पडिक्कल मात्र त्याच्या लयीत खेळत होता. त्याने त्याचे पहिले कसोटी शतक पहिल्याच दिवशी पूर्ण केले. पहिल्या दिवशी भारताचा कर्णधार शुभमन गिल मात्र १६ धावांवर स्वस्तात बाद झाला. मात्र नंतर रिषभ पंतने पडिक्कलची चांगली साथ दिली. हे दोघे पहिल्या दिवस अखेर नाबाद राहिले होते..दुसऱ्या दिवसाचे पहिले ४ तास पावसामुळे वाया गेले. त्यानंतर खेळाला सुरुवात झाली. पण दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात श्रीलंकन गोलंदाजांनी कामगिरी सुधारली. केशरा नुवंथाने आधी पंतला ३९ धावांवर माघारी धाडले, तर फिट होऊन पुन्हा मैदानात आलेल्या केएल राहुललाही फार काळ टिकू दिले नाही. केएल राहुल १७५ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारासह ८२ धावा करून बाद झाला. पण तरी ध्रुव जुरेलसोबत फलंदाजी करताना पडिक्कल भारताचा डाव पुढे नेत होता. त्याने २१५ चेंडूत ८६ व्या षटकात चौकार मारत दीडशतक पूर्ण केले..IND vs SL, Test : एकदिवस आधी रिटायर्ड हर्ट झाला, दुसऱ्या दिवशी फलंदाजीला उतरला... पण KL राहुलचं शतक थोडक्यात हुकलं!.प्रभातने घेतली विकेटपडिक्कल दीड शतकानंतरही चांगला खेळ होता. पण अखेर त्याचा अडथळा प्रभात जयसूर्याने (Prabath Jayasuriya) दूर केला. त्याच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक निरोशान डिकवेल्लाने पडिक्कलला यष्टीचीत केले. त्यामुळे पडिक्कल २३० चेंडूत १५ चौकार आणि १ षटकारासह १६७ धावा करून बाद झाला..द्रविड-पुजाराच्या च्या पंक्तीत सामीलदरम्यान, पडिक्कल तिसऱ्या क्रमांकावर श्रीलंकेत शतक करणारा ६ वा भारतीय आहे, तर श्रीलंकेविरुद्ध तिसऱ्या क्रमांकावर शतक करणारा सातवा भारतीय आहे. पण या ७ भारतीय खेळाडूंपैकी कसोटीत तिसऱ्या क्रमांकावर श्रीलंकेविरुद्ध दीडशे धावांचा टप्पा तीनच फलंदाजांनी पार केला आहे. या तीन खेळाडूंपैकी एक पडिक्कल आहे. पडिक्कलच्या आधी राहुल द्रविडने २००९ मध्ये अहमदाबाद कसोटीत श्रीलंकेविरुद्ध १७७ धावांची खेळी केली होती, तसेच चेतेश्वर पुजाराने २०१७ मध्ये गॉलमध्येच १५३ धावांची खेळी केली होती. म्हणजेच श्रीलंकेमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध कसोटीत तिसऱ्या क्रमांकावर दीडशे धावा करणारा पडिक्कल पुजारानंतरचा केवळ दुसराच भारतीय आहे. (150-plus score against Sri Lanka from No.3)इतकेच नाही, तर श्रीलंकेत तिसऱ्या क्रमांकावर भारतासाठी सर्वोच्च वैयक्तिक खेळी करण्याचा विक्रमही पडिक्कलच्या नावावर झाला आहे. त्याने १६७ धावा केल्या, तर त्यापाठोपाठ पुजाराची १५३ धावांची खेळी आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर अजिंक्य रहाणे असून त्याने २०१५ मध्ये कोलंबोमध्ये १२६ धावांची खेळी केली होती. (Highest Individual Test Score in Sri Lanka by No.3 Indian Batter).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.