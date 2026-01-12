VHT 2025-26: पडिक्कलने कोणालाच न जमलेला विक्रम केला, निवड समितीच्या नाकावर टिच्चून केली दमदार खेळी; मुंबईला फेकले स्पर्धेबाहेर

Devdutta Padikkal Record in VHT: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत कर्नाटकचा फलंदाज देवदत्त पडिक्कल अफलातून फॉर्ममध्ये खेळत आहे. त्याने या स्पर्धेत आत्तापर्यंत ४ शतके केली असून तो सोमवारी मुंबईविरुद्ध झालेल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात पाचव्या शतकाच्याही उंबरठ्यावर होता. मात्र पावसामुळे हा सामना थांबला आणि व्हीजेडी मेथडनुसार कर्नाटकला ५५ धावांनी विजयी घोषित करण्यात आले. त्यामुळे पडिक्कलला (Devdutta Padikkal) शतक पूर्ण करता आले नाही, पण कर्नाटकच्या विजयामुळे मुंबईचे (Mumbai) मात्र या स्पर्धेतील आव्हान संपले आहे. तसेच कर्नाटकने (Karnataka) उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे..IND vs NZ: 'तो' फिट असला, तर टीम इंडियात वॉशिंग्टन सुंदरची जागा घेतली असती... इरफान पठाणने नाव स्पष्टच सांगितलं.बंगळुरूला झालेल्या या सामन्यात मुंबईने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ८बाद २५४ धावा केल्या होत्या. मुंबईकडून अष्टपैलू शम्स मुलानीने ९१ चेंडूत सर्वाधिक ८६ धावांची खेळी केली. कर्णधार सिद्धेश लाड याने ५८ चेंडूत ३८ धावा केल्या, तर साईराज पाटीलने नाबाद ३३ धावा केल्या. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. या सामन्यात फॉर्ममध्ये असलेला मुशीर खानही ९ धावांवरच बाद झाला होता. अंगक्रिश रघुवंशी (२७) आणि इशान मुलचंदानी (२०) या सलामीवीरांनी चांगली सुरुवात केली होती. पण त्यानंतर ते स्वस्तात बाद झाले. पण नंतर मुलानीच्या खेळीमुळे मुंबईला अडीचशे धावांचा टप्पा पार करता आला.कर्नाटककडून विद्याधर पाटीलने ३ विकेट्स घेतल्या. विद्वथ कावेराप्पा आणि अभिलाष शेट्टी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. विजयकुमार वैशाखने १ विकेट घेतलीय.त्यानंतर २५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या कर्नाटकने कर्णधार मयंक आगरवालची विकेट १२ धावांवरच गमावली. त्यालामोहित अवस्थीने अंगक्रिशच्या हातून झेलबाद केले, पण नंतर देवदत्त पडिक्कलला करुण नायरची साथ मिळाली. या दोघांनी शतकी भागीदारी करताना वैयक्तिक अर्धशतकेही पूर्ण केली. हे दोघेही शतकाकडे वाटचाल करत होते. पण कर्नाटकने ३३ षटकात १ बाद १८७ धावा केलेल्या असताना पावसामुळे सामना थांबला. त्यानंतर सामना पुन्हा सुरू झाला नाही. सामना थांबला, तेव्हा देवदत्त ९५ चेंडूत ११ चौकारांसह ८१ धावांवर नाबाद होता. करुण ८० चेंडूत ११ चौकारांसह ७४ धावांवर नाबाद होता..पडिक्कलचा पराक्रमदरम्यान, पडिक्कलने या ८१ धावांच्या खेळीदरम्यान मोठा पराक्रम केला आहे. त्याने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ या हंगामात ७०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. त्याने ८ सामन्यांत १०३ च्या सरासरीने ४ शतके आणि २ अर्धशतकांसह ७२१ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे तो विजय हजारे ट्रॉफीच्या दोन हंगामात ७०० हून अधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी त्याने २०२१ मध्ये ७ सामन्यांत १४७.४० च्या सरासरीने तब्बल ७३७ धावा ठोकल्या होत्या.पडिक्कलचा हा फॉर्म पाहाता त्याची बरीच चर्चा होत आहे. त्याचा भारतीय संघातील समावेश व्हावा अशी मागणीही अनेक चाहत्यांनी केली आहे. दरम्यान, २५ वर्षीय पडिक्कलचे यापूर्वीच भारतासाठी पदार्पण झाले आहे. तो २०२१ मध्ये भारतासाठी दोन टी२० सामने खेळला आहे. पण त्याला ३८ धावाच करता आल्या. तसेच त्याने २०२४ मध्ये दोन कसोटी सामनेही खेळले असून एका अर्धशतकासह ९० धावा केल्या आहेत..Vijay Hazare Trophy: मुंबईचा रोमांचक विजय, पण महाराष्ट्र-विदर्भ पराभूत; सूर्यकुमार, जैस्वाल अपयशी, तर श्रेयस, रिंकू सिंग चमकले.सौराष्ट्रकडून उत्तर प्रदेश पराभूतविजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील (Vijay Hazare Trophy) दुसरा उपांत्यपूर्व सामना उत्तर प्रदेश विरुद्ध सौराष्ट्र संघात सोमवारी बंगळुरूमध्येच झाला. या सामन्यातही पावसाचा अडथळा आला. त्यामुळे व्हिजेडी मेथडने सौराष्ट्रला १७ धावांनी विजयी घोषित करण्यात आले. त्यामुळे रिंकु सिंगच्या नेतृत्वातील उत्तर प्रदेशचे आव्हान संपले असून सौराष्ट्र संघ उपांत्य फेरीत पोहचला आहे.या सामन्यात उत्तर प्रदेशने ५० षटकात ८ बाद ३१० धावा केल्या होत्या. उत्तर प्रदेशकडून अभिषेक गोस्वामीने ८२ चेंडूत १२ चौकारांसह ८८ धावा केल्या, तर समीर रिझवीने ७७ चेंडूत १० चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ८८ धावा केल्या. सौराष्ट्रकडून चेतन साकारियाने ३ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर सौराष्ट्राने ४०.१ षटकात ३ बाद २३८ धावा केलेल्या असताना सामना थांबला. त्यानंतर सौराष्ट्ला विजयी घोषित करण्यात आले. सौराष्ट्रकडून कर्णधार हार्विक देसाई १०० धावांची खेळी करून नाबाद राहिला. प्रेरक मंकडने ६७ धावा केल्या, तर चिराग जानी ४० धावांवर नाबाद राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.