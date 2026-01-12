IND vs NZ: 'तो' फिट असला, तर टीम इंडियात वॉशिंग्टन सुंदरची जागा घेतली असती... इरफान पठाणने नाव स्पष्टच सांगितलं

भारत आणि न्यूझीलंड संघात सध्या वनडे मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना रविवारी वडोदरामध्ये पार पडला, ज्यात भारतीय संघाने ४ विकेट्सने विजय मिळवला. यासह भारतीय संघाने तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत १- ० अशी आघाडी घेतली आहे. पण पहिल्या सामन्यादरम्यान भारतीय संघाला (Team India) मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) या मालिकेतील उर्वरित दोन्ही सामन्यातून दुखापतीमुळे बाहेर झाला आहे..IND vs NZ, ODI: गौतम गंभीरची स्ट्रॅटजी काही कळेना... दुखापतग्रस्त वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी संघात घेतलं चर्चेत नसलेल्या खेळाडूला.पहिल्या सामन्यात खेळताना त्याला बरगड्यांच्या खाली वेदना होत होत्या. त्यामुळे त्याचे स्कॅन करण्यात आले असून सध्या तरी तो न्यूझीलंडविरुद्ध पुढचे दोन्ही सामने खेळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याच्या जागेवर २६ वर्षीय आयुष बडोनीला (Ayush Badoni) संधी देण्यात आली आहे. आयुष फलंदाज असून गोलंदाजीही करू शकतो. त्याने यापूर्वी १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे आणि भारतीय अ संघाचेही प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याला भारताच्या राष्ट्रीय संघात पहिल्यांदाच संधी मिळाली आहे..दरम्यान, त्याच्या निवडीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाणनेही (Irfan Pathan) याबाबत पोस्ट केली आहे. त्याने या पोस्टमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की जर रियान पराग (Riyan Parag) फिट असता, तर तो सुंदरचा बदली खेळाडू म्हणून सर्वोत्तम पर्याय ठरला असता. असे असले तरी त्याने आयुषचेही अभिनंदन केले असून त्याची निवड का योग्ये आहे, हे देखील सांगितले आहे. दिल्लीचा असलेल्या आयुषने भारत अ संघासाठी केलेल्या कामगिरीकडे त्याने लक्ष वेधले आहे..IND vs NZ: Virat Kohli त्याचे सामनावीर ट्रॉफी कुठे ठेवतो? न्यूझीलंडविरुद्ध पुरस्कार जिंकल्यानंतर सांगून टाकलं.इरफानने लिहिले की 'जर रियान पराग फिट असता, तर तो वॉशिंग्ट सुंदरचा बदली खेळाडू म्हणून उत्तम पर्याय ठरू शकला असता. पण भारतीय संघात संधी मिळाल्याबद्दल आयुष बडोनीचे अभिनंदन.''त्याने भारतीय अ संघासाठी काही चांगल्या खेळी केल्या आहेत. त्याने भारतीय अ संघासाठी नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध ६६ चेंडूत ६६ धावा केल्या आणि ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध २० चेंडूत २१ धावांची आणि २७ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली.'.तथापि, दिल्लीचा कर्णधार असलेल्या आयुषला विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये फारशी फलंदाजी करण्याची संधी मिळालेली नाही. त्याने तीन डावात १६ धावा केल्या आहेत आणि ५ सामन्यात ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत २१ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये २१ सामन्यांत १६८१ धावा आणि २२ विकेट्स घेतल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने २७ सामन्यांत ६९३ धावा केल्या असून १८ विकेट्स घेतल्या आहेत. ९६ टी२० सामन्यांत १७८८ धावा केल्या असून १७ विकेट्स घेतल्या आहेत.रियान परागबद्दल सांगायचे झाल्यास दुखापतीमुळे तो विजय हजारे ट्रॉफी खेळला नाही. त्याने यापूर्वीच भारतासाठी २०२४ मध्ये पदार्पण केले होते. तो भारतासाठी १ वनडे आणि ९ टी२० सामने खेळला आहे. त्याने वनडेत १५ धावा आणि ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने ९ टी२० सामन्यांत १०६ धावा केल्या असून ४ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.