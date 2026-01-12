Cricket

IND vs NZ: 'तो' फिट असला, तर टीम इंडियात वॉशिंग्टन सुंदरची जागा घेतली असती... इरफान पठाणने नाव स्पष्टच सांगितलं

Irfan Pathan on Washington Sundar Replacement: भारत आणि न्यूझीलंड वनडे मालिकेत वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागेवर आयुष बडोनीला संधी मिळाली आहे. पण इरफान पठाणने दुसऱ्याच खेळाडूला सर्वोत्तम बदली खेळाडूचा पर्याय असल्याचे म्हटले.
Irfan Pathan on Riyan Parag

Irfan Pathan on Riyan Parag

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारत आणि न्यूझीलंड संघात सध्या वनडे मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना रविवारी वडोदरामध्ये पार पडला, ज्यात भारतीय संघाने ४ विकेट्सने विजय मिळवला. यासह भारतीय संघाने तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत १- ० अशी आघाडी घेतली आहे.

पण पहिल्या सामन्यादरम्यान भारतीय संघाला (Team India) मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) या मालिकेतील उर्वरित दोन्ही सामन्यातून दुखापतीमुळे बाहेर झाला आहे.

<div class="paragraphs"><p>Irfan Pathan on Riyan Parag</p></div>
IND vs NZ, ODI: गौतम गंभीरची स्ट्रॅटजी काही कळेना... दुखापतग्रस्त वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी संघात घेतलं चर्चेत नसलेल्या खेळाडूला
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
irfan pathan
india vs new zealand
Washington Sundar
cricket news today
ODI cricket
Ayush Badoni
Riyan Parag

Related Stories

No stories found.