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Devdutta Padikkal Tattoo: बाबो! जर्सीचा नंबर अन् नाव थेट पाठीवर! पडिक्कलच्या टॅटू पाहून चाहतेही चक्रावले, म्हणाले, ‘ अरे हे काय!’

Devdutt Padikkal Sunburn Tattoo Viral Photo: भारतीय संघाने श्रीलंकेविरुद्धची कसोटी मालिका १-० अशी जिंकली. मालिकावीरचा पुरस्कार देवदत्त पडिक्कलला मिळाला. त्याने यानंतर एक पोस्ट केली असून त्याच्या पाठीवर सामन्यावेळी उमटलेल्या खास टॅटूचा फोटो शेअर केला आहे.
Sri Lanka vs India Test

Devdutt Padikkal Sunburn Tattoo Viral Photo

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India, 2nd Test Marathi News) श्रीलंकेविरुद्ध भारताचा कोलंबोत झालेला दुसरा कसोटी सामना अनिर्णित राहिला. पण पहिला सामना भारताने जिंकला असल्याने दोन सामन्यांची मालिका भारताने १-० अशी जिंकली. या मालिकेत भारतासाठी देवदत्त पडिक्कलने कमालीचा खेळ केला. त्याने दोन्ही कसोटीत शतके केली.

तो या मालिकेत भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला, तसेच त्याला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला. दरम्यान कोलंबो कसोटीत मात्र भारतीय संघाला जवळपास २५० षटके क्षेत्ररक्षण करावे लागले, त्यामुळे कोलंबोने पडिक्कलला एक अनोखी आठवण दिली आहे.

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