Devdutta Padikkal Tattoo: बाबो! जर्सीचा नंबर अन् नाव थेट पाठीवर! पडिक्कलच्या टॅटू पाहून चाहतेही चक्रावले, म्हणाले, ‘ अरे हे काय!’

Sri Lanka vs India, 2nd Test Marathi News) श्रीलंकेविरुद्ध भारताचा कोलंबोत झालेला दुसरा कसोटी सामना अनिर्णित राहिला. पण पहिला सामना भारताने जिंकला असल्याने दोन सामन्यांची मालिका भारताने १-० अशी जिंकली. या मालिकेत भारतासाठी देवदत्त पडिक्कलने कमालीचा खेळ केला. त्याने दोन्ही कसोटीत शतके केली. तो या मालिकेत भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला, तसेच त्याला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला. दरम्यान कोलंबो कसोटीत मात्र भारतीय संघाला जवळपास २५० षटके क्षेत्ररक्षण करावे लागले, त्यामुळे कोलंबोने पडिक्कलला एक अनोखी आठवण दिली आहे. .कोलंबोमध्ये पडिक्कल (११७) आणि ध्रुव जुरेल (नाबाद ११५) यांच्या शतकाच्या जोरावर ९ बाद ५०३ धावांवर पहिला डाव घोषित केला होता. त्यानंतर भारताने पसिंदू सुरियाबंदारा (८०) आणि सोनल दिनूशा (१०३) यांच्या खेळीनंतरही श्रीलंकेला २९० धावांवर रोखून २१३ धावांच्या आघाडीसह फॉलोऑन दिला होता. त्यामुळे त्यानंतर पुन्हा श्रीलंका संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला. परंतु, दुसऱ्या डावात श्रीलंकेने चांगली कामगिरी केली, विशेषत: तळातील फलंदाजांनी जवळपास ९० षटके खेळू काढली. आधी सुरियाबंदाराने ९२ धावांची आणि कामिंडू मेंडिसने ५५ धावांची खेळी केली. पण नंतर ६ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या सोनल दिनूशाने कमालीचा खेळ करत १३३ धावांची नाबाद खेळी केली. अखेर भारताला शेवटच्या दिवशी श्रीलंकेला सर्वबाद करता आले नाही. १५ हून कमी षटके बाकी असताना श्रीलंकेने दुसरा डाव ९ बाद ४२९ धावांवर घोषित केला. पण नंतर भारतासमोर २१६ धावांचे लक्ष्य होते. अखेर दोन्ही संघांनी पंचांना सांगून संमतीने सामना अनिर्णित ठेवण्याचा निर्णय घेतला..पण, या संपूर्ण मालिकेत १०९ च्या सरासरीसह आणि २ शतकांसह ३२८ धावा केलेल्या देवदत्त पडिक्कलला मालिकावीर पुरस्कार मिळाला. त्याने दोन वर्षांनंतर भारताच्या कसोटी संघात पुनरागमन केले होते. साई सुदर्शन दुखापतग्रस्त असल्याने त्याला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्याची संधी मिळाली. पण त्याने त्याला मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलला..त्याने या मालिकेनंतर सोशल मीडियावर खास पोस्टही शेअर केली आहे. यात त्याने म्हटले आहे की 'जी संधी मिळाली, त्याबद्दल कृतज्ञ आहे आणि अजूनही चांगल्या कामगिरीची भूक आहे. प्रचंड मेहनत कराव्या लागलेल्या या मालिकेतून खूप गोष्टी शिकता आल्या. आता पुढच्या आव्हानासाठी उत्सुक आहे. पण सूर्याने मला टॅटूही दिला आहे.'त्याने पोस्ट केलेल्या फोटोंमध्ये शेवटच्या फोटोमध्ये त्याच्या उन्हामुळे टॅन झाल्याने पाठीवर अक्षरश: जर्सी क्रमांक आणि नाव स्पष्ट उमटल्याचे दिसत आहे. यातून जवळपास तीन दिवस क्षेत्ररक्षण करण्याचा परिणाम दिसून येत आहे. त्याच्या पोस्टवर अनेक प्रतिक्रियाही आल्या आहेत. (Devdutt Padikkal Sunburn Tattoo Viral Photo).दरम्यान, सामन्यानंतर त्याला भारतीय संघात पुनरागमनाची संधी मिळाल्याबद्दल विचारण्यात आले, त्यावेळी पडिक्कल म्हणाला, 'तुम्हाला नेहमीच तुम्ही खेळावे, असेच वाटते. तुम्हाला देशाचे प्रतिनिधित्व करायचे असते. तुम्ही मेहनत करत असता. पण तेवढीच गोष्ट तुमच्या हातात असते. प्लेइंग इलेव्हनमधील संधी तुमच्या नियंत्रणात नसते.''जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा तुम्ही तुमच्या सहकाऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत राहिला पाहिजे. तुम्ही त्यासाठी तयार आहात याची खात्री केली पाहिजे, आणि मला आनंद आहे की मी ते करू शकलो.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.