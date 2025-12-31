Cricket
Vijay Hazare Trophy: पडिक्कलची चार सामन्यात तिसरी सेंच्युरी; सर्फराज खान-ऋतुराज गायकवाडचीही वादळी शतके; टीम इंडियात कोणाला संधी?
भारतीय संघाच्या निवडीपूर्वी विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये खेळाडूंच्या कामगिरीने निवड समितीला आव्हान दिले आहे. देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड आणि सर्फराज खान यांनी बुधवारी शतके करत भारतीय संघाचे दार ठोठावलं आहे.
Summary
विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये भारतीय संघाच्या निवडीपूर्वी खेळाडूंच्या दमदार कामगिरीने निवड समितीसमोर डोकेदुखी वाढली आहे.
देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड आणि सर्फराज खान यांनी शतके करत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
त्यामुळे हे खेळाडू भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत.