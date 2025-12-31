Devdutt Padikkal, Ruturaj Gaikwad, Sarfaraz Khan

Sakal

Cricket

Vijay Hazare Trophy: पडिक्कलची चार सामन्यात तिसरी सेंच्युरी; सर्फराज खान-ऋतुराज गायकवाडचीही वादळी शतके; टीम इंडियात कोणाला संधी?

भारतीय संघाच्या निवडीपूर्वी विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये खेळाडूंच्या कामगिरीने निवड समितीला आव्हान दिले आहे. देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड आणि सर्फराज खान यांनी बुधवारी शतके करत भारतीय संघाचे दार ठोठावलं आहे.
  • विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये भारतीय संघाच्या निवडीपूर्वी खेळाडूंच्या दमदार कामगिरीने निवड समितीसमोर डोकेदुखी वाढली आहे.

  • देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड आणि सर्फराज खान यांनी शतके करत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

  • त्यामुळे हे खेळाडू भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत.

