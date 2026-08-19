IND vs SL 1st Test: सामन्यात १० विकेट्स, तरी मानव सुथारला POM चा पुरस्कार नाही! कोण ठरला सर्वोत्तम खेळाडू अन् का?

Manav Suthar 10 wickets vs Sri Lanka but misses POM award: भारतीय संघाने ६०० व्या कसोटी सामन्यात विजय मिळवला... श्रीलंकेविरुद्धचा पहिला कसोटी सामना १६५ धावांनी जिंकून भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. भारताने ६०० पैकी १८७ कसोटीत विजय मिळवले आहेत, तर १८८ सामने गमावले आहेत. २४४ सामन्यांचा निकाल ड्रॉ लागला असून १ सामना ( वि. ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई १९८६) बरोबरीत सुटला होता. गॉल येथील कसोटीत फिरकीपटू मानव सुथारने १० विकेट्स घेतल्या, परंतु त्याला प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार दिला गेला नाही. तो दुसऱ्याच खेळाडूला मिळाला....भारताने देवदत्त पडिक्कलच्या १६७ व लोकेश राहुलच्या ८२ धावांच्या जोरावर पहिल्या डावात ४६२ धावांचा डोंगर उभा केला. त्यानंतर मानव सुथार ( ४ विकेट्स) व रवींद्र जडेजा ( ३ विकेट्स) यांनी श्रीलंकेचा डाव २८४ धावांवर गुंडाळून भारताला १७८ धावांची आघाडी मिळवून दिली. श्रीलंकेकडून सोनल दिनुषाने १०० व निरोशन डिकवेलाने ८० धावांची खेळी केली. प्रत्युत्तरात भारताला दुसऱ्या डावात १९३ धावांवर समाधान मानावे लागले. रिषभ पंत ( ६६) व देवदत्त ( ४४) चांगले खेळले.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.Manav Suthar Records: १० चेंडूंत मॅच खिशात; मानवने इतिहास घडवला! १० विकेट्स घेऊन १८ वर्ष जुना विक्रम मोडला; भारी रेकॉर्ड्स.मानव सुथारचा पराक्रम...३७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेची दमछाक झाली आणि त्यांना २०६ धावांवर गाशा गुंडाळावा लागला. मानवने २३.४-२-५५-६ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली आणि सामन्यात १० विकेट्सचा टप्पा पूर्ण केला. आर अश्विन (दोनदा), बिशन सिंग बेदी, एरापल्ली प्रसन्ना, भगवत चंद्रशेखर, अनिल कुंबळे आणि हरभजन सिंग यांच्यानंतर परदेशात कसोटी सामन्यात १० बळी घेणारा मानव सुथार हा सातवा भारतीय फिरकी गोलंदाज आहे. त्याने वयाच्या २४ वर्षे १६ दिवसांचा असताना हा पराक्रम केला आणि वयाच्या २८ वर्षांपूर्वी ही कामगिरी करणारा तो एकमेव खेळाडू आहे..POM पुरस्कार कोणाला?मानव सुथारने जरी सामन्यात १० विकेट्स घेऊन अनेक पराक्रम केले असले तरी देवदत्त पडिक्कलने मॅच गाजवली. गोलंदाजीसाठी पोषक खेळपट्टीवर देवदत्तने फलंदाजीत कमाल दाखवली. साई सुदर्शनच्या जागी संधी मिळालेल्या देवदत्तने तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना पहिल्या डावात २३० चेंडूंत १६७ धावा केल्या आणि दुसऱ्या डावात ४४ धावांची खेळी केली. दोन्ही खेळीत त्याने संघाला संकटातून बाहेर काढले आणि म्हणून त्याला प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्कार दिला गेला..तो काय म्हणाला?देवदत्त पडिक्कल," खेळपट्टी नैसर्गिकरित्या झिजलेली होती, ती एक चांगली कसोटी खेळपट्टी होती. तिसऱ्या दिवसापासून खेळपट्टीला जास्त वळण मिळाले. जो आपल्या कौशल्याने वरचढ ठरला, तोच जिंकला.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.