Dhanashree Verma: चहलला अजूनही मेजेस करते धनश्री? स्वत:च केला खुलासा; काय म्हणाली वाचा

धनश्री वर्मा आणि युजवेंद्र चहल यांच्या घटस्फोटानंतरच्या नात्यावर चर्चा सुरू आहे. धनश्रीने फराह खानच्या व्लॉगमध्ये सांगितलं की ती अजूनही चहलच्या मेसेजवर संपर्कात आहे. तिच्या या वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे..युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांचं नातं काही महिन्यांपासून चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्या दोघांनी यावर्षी ४ वर्षांच्या संसारानंतर घटस्फोट घेतला. त्यामुळे अनेकांना धक्का बसला होता. दरम्यान, घटस्फोटानंतर चहलसोबतचं बाँडिंग कसं आहे, यावर धनश्रीने नुकतंच भाष्य केले आहे..धनश्रीने नुकतीच डान्स कोरियोग्राफर आणि फिल्ममेकर फराह खानच्या युट्यूब व्लॉगवर नुकतीच हजेरी लावली होती. यावेळी तिने विविध विषयांवर भाष्य केले आहे. तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही प्रकाश टाकला. धनश्री दातांची डॉक्टर देखील आहे. तिने रणबीर कपूरवरही उपचार केल्याचं सांगितलं..फराहने तिला विचारलं की 'तू एकटी राहण्याची ही पहिलीच वेळ असेल ना, तू आधी तुझ्या पालकांसोबत रहात होतीस आणि मग तू युझीशी लग्न केलं आणि तुम्ही एकत्र रहायला लागले. तुम्ही माझ्या पार्टीलाही आला होता.' थोडक्यात अनेक गोष्टी बदलल्या असं फराहला विचारायचं होतं. त्यानंतर धनश्रीने आता सर्व ठीक असल्याचं म्हटलं. तसेच तिने असंही म्हटलं की 'मी युझीच्या मेसेजवरही संपर्कात असते. तो मला मा म्हणायचा, तो गोडच आहे.'.दरम्यान, झलक दिखला जा या रिऍलिटी डान्स शोमध्ये फराह जज होती, तर धनश्री स्पर्धक होती. त्यावेळी फराहकडून खूप ओरडा खाल्ल्याचाही धनश्रीने सांगितलं. तसेच धनश्रीने सांगितलं की कोरिओग्राफर म्हणून करियर सुरू करण्याआधी ती दातांची डॉक्टर म्हणून काम करत होती. तिने तीनवर्षे काम केलं आणि तेव्हा एकदा रणबीर कपूरवरही उपचार केल्याचं तिने सांगितलं..धनश्री आता अश्नीर ग्रोव्हरचा रिऍलिटी शो राईज अँड फॉल मध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी होणार आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की राज शमानीच्या पॉडकास्टमध्ये काही दिवसांपूर्वीच चहलने सांगितलं होतं की ते आता गेले कित्येक महिने संपर्कात नाहीत. त्यांच्यात कोणताही संवाद झालेला नाही. मात्र आता धनश्रीने ती संपर्कात असते असं सांगितल्याने चाहत्यांना खरं काय असा प्रश्नही पडला आहे..FAQs१. धनश्री वर्मा आणि युजवेंद्र चहल यांचा घटस्फोट कधी झाला?(When did Dhanashree Verma and Yuzvendra Chahal get divorced?)→ २०२५ वर्षी त्यांच्या ४ वर्षांच्या संसारानंतर घटस्फोट झाला.२. घटस्फोटानंतर धनश्री-चहल यांचा संबंध कसा आहे?(What is the relationship between Dhanashree and Chahal after divorce?)→ धनश्री सांगते की ती चहलच्या मेसेजवर संपर्कात राहते.३. धनश्री वर्मा पूर्वी काय व्यवसाय करत होती?(What was Dhanashree Verma's profession before?)→ तिने दातांची डॉक्टर म्हणून तीन वर्षे काम केले.४. धनश्री आता कोणत्या रिऍलिटी शोमध्ये सहभागी होणार आहे?(Which reality show is Dhanashree participating in now?)→ ती 'Raise and Fall' मध्ये स्पर्धक होणार आहे.५. धनश्रीने रणबीर कपूरवर उपचार केले आहेत का?(Has Dhanashree treated Ranbir Kapoor?)→ हो, तिने दातांच्या उपचारादरम्यान रणबीर कपूरवर उपचार केले.