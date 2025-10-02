IND vs WI, 1st Test Video: ध्रुव जुरेलच्या विकेटकिपिंगने जिंकली मनं! सूर मारत चेंडू आडवत टीकाकारांना दिलं उत्तर

भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी सामन्यात ध्रुव जुरेलच्या यष्टीरक्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधले. रिषभ पंतच्या अनुपस्थितीत जुरेलला संधी मिळाली आणि त्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत टीकाकारांना उत्तर दिले. त्याच्या यष्टीरक्षणाचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत..भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात अहमदाबादमध्ये सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह आणि केएल राहुलची कामगिरी दमदार झाली. पण असे असले तरी आणखी एका खेळाडूने सर्वांचे लक्ष वेधले तो खेळाडू म्हणजे २४ वर्षांचा यष्टीरक्षक ध्रुव जुरेल. त्याने केलेल्या यष्टीरक्षणाने अनेकांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले..साई सुदर्शन बाद होताच, प्रेक्षकांनी ड्रेसिंग रुमच्या दिशेने सुरू केली पळापळ; IND vs WI कसोटीत नेमकं असं काय घडलं?.रिषभ पंतच्या तळपायाला इंग्लंड दौऱ्यात दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेचा भाग नाही. त्यामुळे त्याच्याऐवजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या कसोटीत जुरेलला यष्टीरक्षक म्हणून संधी देण्यात आली. जुरेल इंग्लंड दौऱ्यातही पंतच्या जागेवर शेवटच्या कसोटीत खेळला होता. पण त्यावेळी त्याच्याकडून यष्टीरक्षणात काही चुका झाल्यानंतर बरीच टीका त्याच्यावर झाली होती. मात्र त्याने या चुका करत त्याच्या यष्टीरक्षणानेच सर्वांची मनं जिंकली आहे..त्याने या वेस्ट इंडिजविरुद्ध यष्टीरक्षण करताना चांगले चेंडू अडवले. त्याने सिराज, बुमराह आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या गोलंदाजीवर हवेत सुर मारत चेंडू पकडले. त्याच्या यष्टीरक्षणाचे व्हिडिओही व्हायरल होत आहेत. त्याचे यष्टीरक्षण पाहून स्टार स्पोर्ट्सवर समालोचन करताना जतिन सप्रूने जुरेलच्या क्रिकेटची सुरुवात कधी झाली हे सांगितलं आहे. त्याने सांगितलं की शाळेत समर कॅम्प सुरू असताना त्याने काही मुलांना क्रिकेट खेळताना पाहिले आणि तिथूनच त्याच्या क्रिकेटची सुरुवात झाली. तो सुरुवातीला घरच्यांपासून लपवून क्रिकेट शिकत होता..जुरेल भारताचा उदयोन्मुख यष्टीरक्षक आहे. त्याने नुकतेच ऑस्ट्रेलिया ए संघाविरुद्ध भारत अ संघाकडून खेळताना तीन डावात १९७ धावा ठोकल्या होत्या. यामध्ये त्याच्या १४० धावांच्या खेळीचाही समावेश आहे. तसेच त्याने एका सामन्यात नेतृत्वही केले. त्याच्या नेतृत्वात भारत अ संघाने विजयही मिळवला होता..IND vs WI, 1st Test: पायात क्रॅम्प, तरीही KL Rahul मैदानावर उभा राहिला; पहिल्या दिवशी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराहसह तोही चमकला.तथापि, वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू असलेल्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करताना ४४.१ षटकात सर्वबाद १६२ धावा केल्या. त्यानंतर भारताने पहिल्या दिवस अखेर पहिल्या डावात ३८ षटकात २ बाद १२१ धावा केल्या आहेत. केएल राहुल ५३ धावांवर नाबाद आहे, तर शुभमन गिल १८ धावांवर नाबाद आहे. भारताकडून गोलंदाजी करताना पहिल्या डावात कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या, तर जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.