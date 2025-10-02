Cricket

IND vs WI, 1st Test Video: ध्रुव जुरेलच्या विकेटकिपिंगने जिंकली मनं! सूर मारत चेंडू आडवत टीकाकारांना दिलं उत्तर

Dhruv Jurel Impresses with Stunning Wicketkeeping: अहमदाबादमध्ये सुरू असलेल्या भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी सामन्यात ध्रुव जुरेलने यष्टीरक्षणात चमकदार कामगिरी केली. रिषभ पंतच्या जागी खेळताना त्याने चेंडू अडवून टीकाकारांना उत्तर दिले.
Dhruv Jurel | IND vs WI 1st test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी सामन्यात ध्रुव जुरेलच्या यष्टीरक्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधले.

  • रिषभ पंतच्या अनुपस्थितीत जुरेलला संधी मिळाली आणि त्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत टीकाकारांना उत्तर दिले.

  • त्याच्या यष्टीरक्षणाचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.

