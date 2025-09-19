Cricket

INDA vs AUSA : ध्रुव जुरेलने १४० धावांसह रिषभ पंतची केली कोंडी, मधल्या फळीत देवदत्त पडिक्कलने ठोकला दावा

Rishabh Pant vs Dhruv Jurel wicketkeeper debate : भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ कसोटी सामन्यात भारताच्या युवा खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली आहे. ध्रुव जुरेलने १४० धावांची खेळी करत भारतीय डावाला भक्कम पाया दिला, तर देवदत्त पडिक्कलने १५० धावा झळकावत संघाला आघाडीच्या दिशेने कूच करून दिली.
Dhruv Jurel celebrates his 140 while Devdutt Padikkal shines with 150 as India A dominate Australia A.

  • ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला.

  • भारत अ संघाने प्रत्युत्तरात ७ बाद ५३१ धावा करत सामन्यात समतोल राखला.

  • ध्रुव जुरेलने १४० धावा तर देवदत्त पडिक्कलने १५० धावा करून शतक झळकावले.

Dhruv Jurel scored a brilliant 140 while Devdutt Padikkal slammed 150: भारताच्या अ संघाने चार दिवसीय कसोटी संघात ऑस्ट्रेलिया अ संघाला सडेतोड उत्तर दिले आहे. ऑस्ट्रेलियाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला होता आणि त्या प्रत्युत्तरात भारत अ संघाने १४१.१ षटकांत ७ बाद ५३१ धावा केल्या आहेत. या सामन्यात यष्टीरक्षक ध्रुव जुरेल व देवदत्त पडिक्कल यांनी शतक झळकावले. या दोघांनी शतक झळकावून वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघातल्या जागेवर दावा ठोकला आहे.

