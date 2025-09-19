INDA vs AUSA : ध्रुव जुरेलने १४० धावांसह रिषभ पंतची केली कोंडी, मधल्या फळीत देवदत्त पडिक्कलने ठोकला दावा

ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला.भारत अ संघाने प्रत्युत्तरात ७ बाद ५३१ धावा करत सामन्यात समतोल राखला.ध्रुव जुरेलने १४० धावा तर देवदत्त पडिक्कलने १५० धावा करून शतक झळकावले..Dhruv Jurel scored a brilliant 140 while Devdutt Padikkal slammed 150: भारताच्या अ संघाने चार दिवसीय कसोटी संघात ऑस्ट्रेलिया अ संघाला सडेतोड उत्तर दिले आहे. ऑस्ट्रेलियाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला होता आणि त्या प्रत्युत्तरात भारत अ संघाने १४१.१ षटकांत ७ बाद ५३१ धावा केल्या आहेत. या सामन्यात यष्टीरक्षक ध्रुव जुरेल व देवदत्त पडिक्कल यांनी शतक झळकावले. या दोघांनी शतक झळकावून वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघातल्या जागेवर दावा ठोकला आहे. .सॅमन कॉन्स्टास ( १०९) व जोश फिलिप्पे ( नाबाद १२३) शतक झळकावून ऑस्ट्रेलिया अ संघाला ६ बाद ५३२ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्याला अभिमन्यू इश्वरन ( ४४) व एन जगदीशन ( ६४) यांनी चांगले उत्तर दिले. त्यानंतर बी साई सुदर्शनने ७३ धावांची खेळी करून ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांना चोप दिला. कर्णधार श्रेयस अय्यर ( ८) याच्या अपयशाने भारतीय संघाची चिंता वाढवली होती, परंतु देवदत्त पडिक्कल व ध्रुव जुरेल यांनी दमदार खेळ केला. .Pakistan Cricket in Trouble: पाकिस्तानला 'नाटक' महागात पडणार, ICC ने पाठवला ई मेल! PCB ने स्पर्धेचे अनेक नियम मोडले, आता... .देवदत्त व ध्रुव यांनी ३६० चेंडूंत २२८ धावांची भागीदारी केली. ध्रुव जुरेलने १९७ चेंडूंत १३ चौकार व ५ षटकारांसह १४० धावांची खेळी केली. देवदत्तने २८१ चेंडूंत १४ चौकार व १ षटकारांसह १५० धावांची खेळी करून संघाला ७ बाद ५३१ धावांपर्यंत पोहोचवले. तनुष कोटियनला १६ धावा करता आल्या. हर्ष दुबे ( १६) व एम प्रसिद्ध ( ०) मैदानावर उभे आहेत. .भारतीय संघ पुढील महिन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध घरच्या मैदानावर दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. या कसोटी मालिकेसाठी येत्या काही दिवसांत घोषणा होणार आहे आणि ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या लढतीकडे निवड समितीचे लक्ष आहे. त्यामुळे देवदत्त व ध्रुव यांची खेळी महत्त्वाची ठरणारी आहे. ध्रुवला इंग्लंड दौऱ्यावर पाचव्या कसोटीत रिषभ पंतच्या दुखापतीमुळे खेळण्याची संधी मिळाली. पण, रिषभ पूर्णपणे केव्हा तंदुरुस्त होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .Asia Cup 2025 Super 4 Schedule: भारतीय संघ कोणत्या तारखांना कोणाला भिडणार? जाणून घ्या सुपर ४ चं संपूर्ण वेळापत्रक .रिषभ नुकताच बंगळुरूच्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत दाखल झाला आहे आणि तो तंदुरुस्तीसाठी मेहनत घेतोय. पण, ध्रुवचा फॉर्म पाहून त्याला विंडीज दौऱ्यावर संधी देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. श्रेयसच्या अपयशामुळे देवदत्तला मधल्या फळीत संधी मिळेल. देवदत्तने त्याच्या खेळीने मधल्या फळीतसाठी दावा सांगितला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.