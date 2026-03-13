IPL 2026 Update: अजिंक्य रहाणेने सोडले KKR चे कर्णधारपद? व्हायरल पोस्टने उडवली खळबळ, त्यात लिहिलंय...

KKR captain Ajinkya Rahane viral social media post: इंडियन प्रीमिअर लीगचा १९ वा हंगाम २८ मार्चपासून सुरू होणार आहे आणि बीसीसीआयने आता केवळ २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यंदाच्या पर्वात काही संघांमध्ये नेतृत्वाची खांदेपालट झालेली आणि बरेच बदल पाहायला मिळणार आहेत. या सगळ्यामध्ये, कोलकाता नाइट रायडर्सच्या कर्णधारपदात बदल झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. स्पर्धा सुरू होण्याच्या फक्त दोन आठवडे शिल्लक असताना KKR चा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने अचानक राजीनामा दिल्याचे दावे केले जात आहेत आणि तशी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. .सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर रहाणेचे एक विधान पोस्ट करण्यात आले आहे. हे विधान रहाणेच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून घेतलेले दिसते. त्यात लिहिले आहे, " कोलकाता नाईट रायडर्सचे नेतृत्व करणे आणि सामने जिंकणे हा सन्मान आहे. नवीन स्थानिक हंगाम जवळ येत असताना, मला वाटते की नवीन कर्णधार तयार करण्याची ही योग्य वेळ आहे आणि म्हणूनच मी कर्णधारपद न सांभाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.".१२ मार्च २०२६ रोजीचे हे विधान आहे आणि त्यामुळे सोशल मीडियावरील सर्वांना आश्चर्य वाटले आहे. तर, KKRच्या कर्णधारपदात खरोखरच बदल झाला आहे का? हे विधान खरे आहे का? असे प्रश्न पडले आहेत. पण, अजिंक्यच्या नावाने फिरत असलेली ही पोस्ट खोटी आहे. रहाणे किंवा केकेआरने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. रहाणेने असे कोणतेही विधान पोस्ट केलेले नाही किंवा कर्णधारपद सोडलेले नाही..IPL 2026 Full Schedule : आयपीएलच्या पहिल्या २० सामन्यांत CSK, RCB, MI, PBKS, GT, LSG, RR, SRH, KKR, DC यांच्या वाट्याला किती सामने? संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर.व्हायरल पोस्टमागील सत्य काय आहे?रहाणेने गेल्या वर्षीही अशीच घोषणा केली होती, परंतु आयपीएल कर्णधारपदाचा राजीनामा देण्याबाबत नाही, तर स्थानिक क्रिकेटमधील मुंबई संघाच्या राजीनाम्याबाबत. रहाणेच्या पोस्टची भाषा या बनावट पोस्टमधील भाषेसारखीच आहे. मूळ विधान फक्त संपादित केले आहे आणि कोलकाता नाईट रायडर्सचे नाव मुंबईने बदलले आहे..२०२४ चा विजेता कर्णधार श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्जसोबत मेगा लिलावात सहभागी झाल्यानंतर, रहाणेला गेल्या हंगामात संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. रहाणेच्या नेतृत्वाखाली, केकेआरला गेल्या हंगामात मिळालेले यश मिळाले नाही. संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरू शकला नाही. IPL 2026 मध्ये केकेआरचा पहिला सामना २९ मार्च रोजी वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.