IND vs PAK: भारताच्या पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयाचं 'धुरंधर' स्टाईल सेलिब्रेशन अफगाणिस्तान अन् बलुचिस्तानमध्ये? Video होतायेत Viral

Did Balochistan and Afghanistan Really Celebrate India’s Win Over Pakistan?: भारतीय संघाने पाकिस्तानला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पराभूत केले. या सामन्यानंतर सध्या व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की भारताच्या विजयाचे सेलिब्रेशन अफगाणिस्तान अन् बलुचिस्तानमध्ये होत आहे.
Pranali Kodre
Updated on

Did Balochistan and Afghanistan Really Celebrate India’s Win Over Pakistan?: भारतीय संघाने रविवारी (१५ फेब्रुवारी) पाकिस्तानला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत ६१ धावांनी पराभूत केले. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर हा सामना झाला होता. या सामन्यातील विजयामुळे भारताने अ गटातून सुपर ८ फेरीसाठी पात्रता मिळवली.

मात्र, पाकिस्तानसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. अशातच सध्या सोशल मीडियावर विविध व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) होत आहेत. त्यातही अफगाणिस्तान आणि बलुचिस्तान येथील व्हिडिओ चर्चेत आहेत.

