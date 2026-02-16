IND vs PAK: भारताच्या पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयाचं 'धुरंधर' स्टाईल सेलिब्रेशन अफगाणिस्तान अन् बलुचिस्तानमध्ये? Video होतायेत Viral

Did Balochistan and Afghanistan Really Celebrate India’s Win Over Pakistan?: भारतीय संघाने रविवारी (१५ फेब्रुवारी) पाकिस्तानला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत ६१ धावांनी पराभूत केले. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर हा सामना झाला होता. या सामन्यातील विजयामुळे भारताने अ गटातून सुपर ८ फेरीसाठी पात्रता मिळवली. मात्र, पाकिस्तानसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. अशातच सध्या सोशल मीडियावर विविध व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) होत आहेत. त्यातही अफगाणिस्तान आणि बलुचिस्तान येथील व्हिडिओ चर्चेत आहेत. .T20 WC, IND vs PAK: जावई असला म्हणून काय झालं? भारताविरुद्धच्या पराभवानंतर आफ्रिदी चिडला, थेट तिघांच्या हकालपट्टीची मागणी.सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात असा दावा केला जात आहे की भारताच्या पाकिस्तानवरील विजयाचे (India beat Pakistan) सेलिब्रेशन केवळ अफगाणिस्तानच नाही, तर बलुचिस्तान आणि पश्तूनिस्तान येथेही करण्यात आले आहे.या व्हिडिओमध्ये दिसते की ही लोकं एका गाण्यावर डान्स करत आहेत. मात्र , हे व्हिडिओ भारताच्या विजयाचे सेलिब्रेशनचे असल्याचा दावा जरी करण्यात आला असला, तरी त्याची पुष्टी सकाळ करत नाही..काही युझर्सने असाही दावा केला आहे की हा व्हिडिओ एका लग्नातील आहे. तसेच काही युझर्सने असाही दावा केला आहे की हा व्हिडिओ एक प्रकारचे मीम असून बलुचिस्तानमधील लोकं सेलिब्रेशन करत आहेत, हे दाखवण्यासाठी ते वापरले जाते..सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी केली होती. भारताने २० षटकात ७ बाद १७५ धावा केल्या होत्या. भारताने अभिषेक शर्माची विकेट लवकर गमावल्यानंतर इशान किशनने आक्रमक खेळी केली होती. त्याने ४० चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह ७७ धावा केल्या होत्या. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने ३२ धावांची खेळी केली. शिवम दुबेने २७ धावा केल्या, तर तिलक वर्माने २५ धावांची खेळी केली. पाकिस्तानकडून सईम आयुबने ३ विकेट्स घेतल्या..IND vs PAK सामन्यानंतर वातावरण तापलं; सूर्या अन् हार्दिक कुलदीप यादववर भडकले, नेमकं काय घडले; पाहा Viral Video.पाकिस्तानला १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १८ षटकात सर्वबाद ११४ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने ४४ धावांची खेळी केली. तसेच शाहिन आफ्रिदीने नाबाद २३ धावांची खेळी केली. या दोघांशिवाय कोणालाही २० धावांचा टप्पा पार करता आला नाही. भारताकडून हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.